La Justicia Federal procesó a Jorge Capitanich por la adjudicación de más de 3 mil hectáreas de tierras fiscales

Jorge Capitaniche apuntó contra la Justicia y dijo que apelará la decisión

La causa se originó en mayo de 2024. Gira en torno a la adjudicación presuntamente irregular de más de 3.600 hectáreas de tierras fiscales a empresarios vinculados con la pareja de la exfuncionaria Marta Soneira. Se trata de la exministra de Desarrollo Territorial y extitular del Instituto de Colonización de Chaco. La mujer también fue procesada.

La decisión del juez federal subrogante de Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, alcanzó también a Mauricio Ariel Cian, pareja de Soneira señalado como beneficiario indirecto de la operación. El procesamiento también se extendió a empresarios ligados con Cian: Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón.

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El magistrado rechazó las acusaciones por lavado, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.

Carbajal, exdiputado nacional de la UCR, avanzó en la denuncia que presentó en mayo de 2024 el actual gobernador Leandro Zdero a través de Ana María Canata, titular del Instituto de Tierras Fiscales. En el expediente interviene el fiscal Carlos Amad, que fue quien solicitó las medidas.

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Lo que está bajo la lupa de la Justicia es la adjudicación supuestamente irregular de tierras fiscales. Se trata de cuatro campos rurales en el Departamento Almirante Brown, con una superficie total de 3.635 hectáreas.

Marta Soneira, exministra de Desarrollo Territorial y extitular del Instituto de Colonización de Chaco

El detalle es que dos parcelas de 1.250 hectáreas cada una fueron adjudicadas en 2023 a Storti y Bessone. Además, una de 623 hectáreas y otra de 512 hectáreas fueron entregadas a Pochón.

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Los tres empresarios mantendrían relaciones comerciales con Cian. El vínculo se daría a través de empresas dedicadas a la producción agropecuaria. El magistrado entendió, a su vez, que Soneira debería haberse apartado del proceso debido al nexo de su pareja con los otros implicados.

Las sospechas de la investigación se centran en la posible existencia de informes de inspección idénticos elaborados el mismo día. También se analizan traslados y extravíos de documentación institucional clave. Además, existirían presuntos beneficios otorgados a empresas vinculadas con Cian, incluyendo subsidios y exenciones impositivas.

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Capitanich está en foco dado que, como gobernador, firmó los decretos que avalaron las adjudicaciones.

“Utilizan la Justicia como herramienta de persecución”

Tras la decisión de la Justicia Federal, el exmandatario chaqueño salió al cruce. “Hoy se conoció el procesamiento en la denominada causa de tierras. Como corresponde, será apelado”, anticipó.

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“Hemos manifestado la nulidad de la acusación y la improcedencia del procesamiento”, señaló. Como razón para esto, puntualizó: “La adjudicación en venta de inmuebles rurales no supone transferencia de titularidad”. Luego, cuestionó el accionar de la Justicia Federal al remarcar: “Y lo más increíble es que funcionarios de rango inferior, con responsabilidad en el control, fueron sobreseídos”.

“Cada decreto que firma un gobernador atraviesa un procedimiento administrativo en el que intervienen organismos de control con jerarquía constitucional”, mencionó. Estas instancias intermedias son las encargadas de “verificar la legalidad de cada acto”. La normativa chaqueña exige que, al ser lotes de más de 300 has, debe haber un decreto rubricado por el gobernador.

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La denuncia la presentó el actual gobernador Leandro Zdero en 2024

“Pretender atribuir responsabilidad penal desconociendo ese sistema institucional resulta jurídicamente improcedente”, consignó.

Capitanich destacó: “Durante nuestra gestión impulsamos con orgullo una política de acceso a la tierra”. Esa acción pública “permitió avanzar en el desarrollo de más de 8.000 productores chaqueños que decidieron quedarse y apostar por la provincia”, resaltó.

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“Resulta incongruente, inconsistente y temerario - razonó - pretender juzgar a un gobernador, en el ámbito de la Justicia Federal, por actos administrativos dictados en el ejercicio de sus competencias. Ello no solo plantea un serio cuestionamiento en materia de competencia, sino que además afecta principios esenciales del sistema federal consagrado por nuestra Constitución”, alegó.

Por último, expresó: “Aborrezco la judicialización de la política y la utilización de la Justicia como herramienta de persecución. Voy a defender mi actuación en cada instancia judicial con la misma convicción con la que siempre defendí los intereses del Chaco. Resulta llamativo que se pretendan criminalizar decisiones adoptadas por un gobernador en el ejercicio de sus funciones constitucionales”.

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“¡En fin, más de lo mismo! Al final, la verdad siempre triunfa”, remató.