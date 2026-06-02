Judiciales

El fiscal Marijuán pidió investigar al Gobierno por presunta discriminación al retirar el pliego de una jueza

La solicitud presentada ante la justicia federal busca determinar si la exclusión de María Verónica Michelli estuvo basada en criterios profesionales o hubo otras razones. El tema generó una nueva interna en el Gobierno con Patricia Bullrich

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Hombre con traje gris y corbata azul sentado en un escritorio de madera, mirando a la cámara y haciendo un pulgar hacia arriba, con un librero detrás
El fiscal federal Guillermo Marijuan

El fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó abrir una investigación penal para determinar si el Poder Ejecutivo retiró el pliego de María Verónica Michelli como jueza federal solo por ser cuñada de un periodista. La denuncia que dio origen al caso se presentó el 29 de mayo de 2026 en la Justicia Federal de Comodoro Py.

En las últimas horas, la senadora Patricia Bullrich se diferenció de la postura oficial y anunció que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” frente a la decisión del Poder Ejecutivo. Bullrich comunicó su postura personalmente y posteriormente ratificó su decisión a través de sus redes sociales.

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El eje de la denuncia: un solo pliego retirado

La acusación apunta contra la Casa Rosada por haber ordenado el retiro del único pliego cuestionado en ese grupo de enviados al Senado, el de Michelli, quien estaba propuesta para el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

Según la denuncia presentada por José Luis Magioncalda y Juan Martín Fanzio, integrantes de Reset Republicano, la decisión no tuvo que ver con los antecedentes o la capacidad profesional de la abogada. El argumento central es que la única razón para apartar a Michelli fue su parentesco con el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, quien publicó investigaciones periodísticas sobre el Gobierno nacional.

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La denuncia también sostiene que no hubo explicaciones formales y que ningún otro pliego presentado en ese período fue devuelto.

Los pasos que pidió el fiscal Marijuán

El dictamen de la Fiscalía pone el foco en la necesidad de recolectar datos precisos sobre el trámite del pliego de Michelli en el Senado. Entre las medidas requeridas, Marijuán pidió que se ratifique la denuncia original y se certifique si hay otras causas abiertas por estos hechos.

El fiscal también solicitó que el Senado informe si el pliego de Michelli estaba incluido oficialmente, su estado actual, los pasos registrados en el expediente y si hay constancia de alguna nota formal por parte del Poder Ejecutivo solicitando el retiro.

Otra diligencia clave será citar al periodista para declarar como testigo. El objetivo es confirmar el vínculo familiar con la jueza propuesta y esclarecer si recibió algún aviso o comunicación relacionada con el retiro del pliego. Según el requerimiento, se buscará saber si existió “algún tipo de advertencia y/o aviso o cualquier tipo de comunicación vinculada con el retiro del pliego”.

El dictamen deja abierta la posibilidad de que el juez ordene medidas adicionales.

Qué delitos se investigan

El pedido fiscal menciona la Ley 23.592, que castiga la discriminación en la función pública. Según este marco, sería delito excluir a una persona de un cargo estatal por motivos ajenos a su idoneidad, como podría ser un dato de parentesco.

En este caso, se investiga si el Ejecutivo incurrió en discriminación directa al retirar el pliego por el solo hecho de que Michelli es cuñada del periodista.

El caso ahora depende de un juez federal, que deberá decidir si acepta el pedido del fiscal y avanza con las medidas solicitadas. Si se confirma que la decisión se basó únicamente en el vínculo familiar y no en antecedentes profesionales, podría tener consecuencias políticas y judiciales.

(Noticia en desarrollo)

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