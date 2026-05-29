Política

El Gobierno enfría la aprobación del Tratado de Patentes en Diputados a la espera de señales de Estados Unidos

Temen que los reveses judiciales que sufrió la política arancelaria de Trump afecte los compromisos asumidos en el marco del acuerdo comercial

Guardar
Google icon
Pablo Quirno - Jamieson Greer - acuerdo comercial Argentina - Estados Unidos
Pablo Quirno y Jamieson Greer firman el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

Tras enviar una andanada de proyectos de ley al Congreso durante las últimas semanas, el oficialismo comenzó a dar señales de cuáles serán sus prioridades y qué iniciativas quedarán para más adelante. Mientras aceleran con el tratamiento del denominado Super RIGI y la eliminación de las PASO, La Libertad Avanza decidió posponer el debate del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés) que, llamativamente, es una de las pocas iniciativas que ya tiene dictámen.

El PCT obtuvo dictamen de mayoría y quedó listo para ir al recinto hace dos semanas gracias a que los libertarios cedieron a la presión de los laboratorios nacionales y aceptaron dejar “en reserva” el Capítulo II del Tratado.

El Tratado de Patentes permite a inventores y empresas presentar una única solicitud internacional de patente, lo que simplifica la búsqueda de resguardo legal en múltiples jurisdicciones. La solicitud presentada bajo el PCT surte el mismo efecto jurídico que si se hubiera presentado una solicitud en cada uno de los 158 Estados miembros adheridos.

PUBLICIDAD

Pero los laboratorios nacionales habían planteado su rechazo al Capítulo II bajo el argumento de que facilitaría los monopolios extranjeros, encarecería los medicamentos y vulneraría la soberanía sanitaria del país. Particularmente advirtieron sobre la proliferación del “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional para patentar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes (sin aportar mejoras terapéuticas reales) para extender artificialmente los monopolios por 20 años y bloquear la competencia.

Federico Sturzenegger en traje habla en podio. Detrás, pantalla con "ECONOMÍA REAL Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA" y su retrato con nombre
Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación

Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perderá soberanía porque los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad. También plantearon que la implementación del tratado podría llevar a la destrucción del mercado de genéricos y biosimilares dado que la industria farmacéutica argentina basa gran parte de su negocio en la réplica legítima y producción de genéricos competitivos.

PUBLICIDAD

El objetivo inicial del Gobierno era ratificar el tratado antes del 30 de abril, que era la fecha límite acordada con la administración republicana en el marco del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos.

La Casa Rosada no pudo cumplir con ese plazo pero luego del dictamen tampoco buscó acelerar los tiempos. Según explicaron fuentes oficiales, desde Cancillería pidieron enfriar el trámite legislativo a la espera de algunas señales de Estados Unidos.

“El gobierno de Donald Trump ya tuvo dos reveses judiciales respecto al cuadro arancelario y todavía tiene que implementar el cuadro arancelario del acuerdo con Argentina”, señaló un funcionario al tanto de la negociación.

En febrero, la Corte Suprema anuló la suba de aranceles recíprocos que Trump impuso al resto del mundo como metodo de negociación. La Casa Blanca argumentó que una ley de 1977 le permitía al presidente regular la importación durante emergencias y también establecer aranceles. Sin embargo, la mayoría del tribunal concluyó que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles.

En ese sentido, desde el oficialismo explicaron que probablemente entre finales de junio y mediados de julio la administración republicana publicará los nuevos aranceles y ahí quedará en claro que se cumplieron los compromisos mutuos.

Una vez lograda la media sanción, el texto deberá volver al Senado ya que fue modificado (la reserva del Capítulo II).

La semana que viene el oficialismo dará el puntapié inicial al debate en comisión del Super RIGI, esperando poder avanzar con este proyecto y con la reforma política para eliminar las PASO antes de que comience el Mundial. Ese cronograma obedece al miedo de la Casa Rosada a que los gobernadores aliados comiencen a tomar distancia de cara a la pelea electoral del año que viene.

Temas Relacionados

CongresoDiputadosTratado de PatentesLaboratoriosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Volvió a escalar la crisis política en Misiones y ya hay un doble comando que parte aguas en el gobierno

La pelea entre el hombre fuerte de la provincia, Carlos Rovira, y el gobernador Hugo Passalacqua subió de nivel. El jefe político realizó anuncios de los que el mandatario no estaba al tanto

Volvió a escalar la crisis política en Misiones y ya hay un doble comando que parte aguas en el gobierno

Cruces, sospechas y una aclaración forzada del Gobierno tras el anuncio sobre el Gemelo Digital Social

Milei hizo una serie de presentaciones para retomar la agenda pública, entre ellos un modelo virtual que aún no tiene presupuesto y está en ciernes pero provoca un enfrentamiento con el kirchnerismo por el supuesto, futuro uso irregular de datos personales

Cruces, sospechas y una aclaración forzada del Gobierno tras el anuncio sobre el Gemelo Digital Social

La Cámpora le exige al resto del peronismo una defensa cerrada de Cristina Kirchner y aumenta la tensión

Desde Mayra Mendoza hasta Wado de Pedro, el ala dura de referentes identificados con la ex presidenta le pidió al movimiento que acompaña al gobernador y al resto del peronismo que se declaren abiertamente en contra de su detención

La Cámpora le exige al resto del peronismo una defensa cerrada de Cristina Kirchner y aumenta la tensión

La ensayada tregua libertaria: la decisión que demora Milei y las diferencias que persisten

Tras la repartija de gestos por parte del Presidente, la tensión interna perdió volumen público, pero puertas adentro continúan las rispideces. La definición de fondo que, por ahora, se evita

La ensayada tregua libertaria: la decisión que demora Milei y las diferencias que persisten

El Colegio Nacional Buenos Aires retomó la toma, luego de que la UBA dictara normas para garantizar la seguridad

Después de que el Consejo Superior de la UBA emitiera una serie de normas a cumplir en el marco de la protesta estudiantil, los estudiantes volvieron a ocupar el establecimiento este jueves a la noche

El Colegio Nacional Buenos Aires retomó la toma, luego de que la UBA dictara normas para garantizar la seguridad

DEPORTES

De ser campeón con la selección juvenil que catapultó a Scaloni a jugar su primer Mundial: la historia de Leonardo Balerdi

De ser campeón con la selección juvenil que catapultó a Scaloni a jugar su primer Mundial: la historia de Leonardo Balerdi

River Plate realizará la pretemporada en Europa: la sede elegida y la reestructuración del plantel

La lista de Argentina para el Mundial 2026: la enseñanza de Qatar, el equipo base y las dudas que persisten

Fuerte autocrítica de Paredes tras la eliminación de Boca: la molestia que arrastraba, su charla con Riquelme y el futuro de Úbeda

9 frases de Úbeda tras la eliminación de Boca de la Libertadores: de los problemas físicos de Paredes a la frase sobre su futuro

TELESHOW

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Carola Reyna recordó cómo terminó siendo chofer de Jorge Luis Borges: “Hacía una semana había sacado el registro”

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

Darío Barassi tuvo un desliz con una participante y tuvo que pedirle disculpas a su esposa: “Mi mujer me va a matar”

La denuncia de Stephanie Demner a una ecografista que filtró su embarazo: “Violó el secreto profesional”

INFOBAE AMÉRICA

Keiko Fujimori y la apuesta por la gobernabilidad del Perú

Keiko Fujimori y la apuesta por la gobernabilidad del Perú

La OTAN condenó la incursión de un dron ruso contra un edificio residencial en Rumania y lo calificó como una “imprudencia”

Rubio se reúne con el canciller de Pakistán en medio de la incertidumbre por un posible acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

Peter Magyar se reunirá con Ursula von der Leyen para intentar liberar los fondos congelados de la Unión Europea

La Armada de Ucrania denunció que un dron ruso atacó un buque de carga de propiedad turca en el mar Negro