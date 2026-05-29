La Justicia de Tierra del Fuego anuló el llamado a elecciones constituyentes que habilitaba la re-reelección de Melella

Gustavo Melella pretendía modificar la Constitución provincial para limitar la reelección indefinida de legisladores y establecer topes en sus sueldos, entre otros puntos

La Justicia de Tierra del Fuego anuló anteayer la convocatoria a elecciones constituyentes, impulsada por el gobernador Gustavo Melella, que formalizaba el avance de una reforma constitucional en la provincia. La medida vuelve a acorralar al mandatario, que atraviesa una crisis política y quedó en minoría en la Legislatura local.

El fallo del Juzgado de Primera Instancia Electoral Provincial, a cargo de la jueza Mariel Zanini, determinó que el decreto firmado por Melella carecía de validez por contravenir una resolución judicial previa.

La iniciativa de reforma buscaba limitar las reelecciones indefinidas de los legisladores fueguinos. Sin embargo, sectores de la oposición sospechaban que el verdadero objetivo era habilitar una posible re-reelección de Melella, si la futura Convención Constituyente consideraba el actual mandato como el primero.

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Con la anulación judicial, quedó cerrada toda posibilidad de un nuevo mandato.

La jueza Zanini fundamentó la anulación en que el fallo del Superior Tribunal de Justicia, que en agosto de 2025 había dado plazo al gobierno para convocar a elecciones constituyentes, aún no está firme. El diputado de Somos Fueguinos, Jorge Andrés Lechman, había presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, cuya resolución todavía está pendiente. Luego, insistió con un recurso de queja. El máximo tribunal del país aún no se expidió.

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Por esta razón, la magistrada interpretó que no se agotaron todas las instancias de apelación y que la convocatoria no tiene validez.

Gustavo Melella expresó su malestar lamento por la insistencia en la impugnación de la reforma parcial de la Constitución Provincial, a través de su cuenta de X

En agosto de 2024, Lechman había objetado la constitucionalidad de la reforma y solicitado una medida cautelar para frenar el proceso. Un año después, el Superior Tribunal de Justicia resolvió a favor del planteo de Melella, pero supeditó la convocatoria a convencionales a la firmeza del fallo, lo que aún no se produjo.

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El intendente de Río Grande, Martín Pérez, celebró el fallo y exigió un cambio de prioridades en el gobierno provincial. “Hay urgencias, hay prioridades y la reforma de la Constitución no es ninguna de las dos. La decisión de la Justicia Electoral de declarar nulo el decreto de convocatoria a elecciones constituyentes vuelve a poner en evidencia que Tierra del Fuego es perjudicada, es dañada por seguir en una discusión alejada de lo importante, de lo urgente y de la gente”, expresó el jefe comunal de una de las ciudades más importantes de la isla.

La Legislatura fueguina había rechazado el proceso de reforma constitucional a fines de abril, apenas un día después de que Melella firmara el decreto de convocatoria electoral para el 9 de agosto, sustentado en la ley N°1529 aprobada en 2025. Rápidamente, la oposición reunió una mayoría -incluyendo votos identificados con el kirchnerismo- y derogó la norma, con el motivo de evitar gastos extraordinarios en un contexto de crisis económica. En el distrito, hay una fuerte presión por la paritaria docente y reclamos sobre el financiamiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).

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El gobernador Melella vetó la derogación resuelta por la Legislatura, tanto de la resolución de la convocatoria constituyente como el de la “ley de goteo”, que resuelve un reparto automático de los recursos coparticipables a los municipios. Es decir, un pedido de los intendentes, que están en abierta confrontación con el gobernador.

"Hay urgencias, hay prioridades y la reforma de la Constitución no es ninguna de las dos", sostuvo el intendente Martín Pérez

Ambos vetos intensificaron el conflicto con la oposición y sectores del peronismo. Es que Melella integra el partido Frente Grande y forma parte de una coalición. Esa alianza, que reunía al kirchnerismo y dirigentes locales del PJ, se quebró y perdió varios eslabones. El intendente de Ushuaia y ligado a La Cámpora, Walter Vuoto, también se manifestó en contra de la reforma, y calificó que el decreto era inconstitucional.

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Los dos vetos del gobernador, nuevamente, fueron rechazados por la Legislatura fueguina y profundizaron la crisis institucional.

“La Constitución provincial (art. 192) es clarísima: la única que puede decidir si se reforma la Constitución es la LEGISLATURA, con 2 de cada 3 votos. El Gobernador no tiene voz ni voto en esa decisión”, señaló Vuoto en redes sociales. “Este veto del Gobernador se arroga un poder que la Constitución NO le da y rompe la división de poderes. Y encima veta el goteo a los municipios, ahogando a Ushuaia, Río Grande y Tolhuin en plena crisis. La prioridad no puede ser una aventura electoral millonaria. Primero los fueguinos. Siempre”, concluyó.

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Los ejes de la reforma

La propuesta de reforma constitucional abarcaba 70 de los 211 artículos de la Constitución provincial. Entre los principales cambios, Melella buscaba limitar la reelección de legisladores a dos mandatos consecutivos, equiparándola con la restricción ya vigente para el Ejecutivo. Además, proponía limitar los sueldos de diputados y funcionarios para que no superasen el ingreso del gobernador, entre otros puntos.

En la oposición existía la sospecha de que la reforma podía abrir una puerta para que el gobernador compitiera por un tercer mandato, si se consideraba el actual como el primero tras la reforma. La discusión remite a lo ocurrido en Formosa, donde en 2025 se incluyó una cláusula transitoria al reformar la Constitución que permitió al gobernador Gildo Insfrán reiniciar el cómputo de mandatos.

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En Tierra del Fuego, la oposición temía un escenario similar, si bien desde el entorno de Melella siempre negaron intenciones de buscar un tercer mandato. Apuntan que la idea de reformar la Carta Magna es anterior a su gestión como gobernador.

El gobierno provincial anticipó que apelará la resolución de la Justicia electoral, para intentar destrabar el proceso de reforma. Lo cierto es que, por el momento, la convocatoria a elecciones constituyentes quedó sin efecto.