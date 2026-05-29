Volvió a escalar la crisis política en Misiones y ya hay un doble comando que parte aguas en el gobierno

Carlos Rovira alimentó el fuego de la interna con el gobernador Hugo Passalacqua

Hace una semana, la puja entre los dos sectores del oficialismo de Misiones parecía haber llegado a una tregua. Pero este jueves todo voló por el aire. En una reunión de su nuevo espacio político, Encuentro Misionero, Carlos Rovira anunció la visita de Diego Santilli. Y además adelantó que se emitirán bonos para financiar obras en la provincia. El gobernador Hugo Passalacqua no estaba al tanto de ninguna de las dos cosas, según confirmó una fuente directa del Poder Ejecutivo consultada por Infobae.

“La llegada del ministro no está en la agenda del gobernador. El viernes, Hugo está recargado de actividades. Es imposible que pueda darse”, precisó un alto funcionario sorprendido por la noticia.

Fuentes de la cartera de Interior, en tanto, indicaron a este medio que Santilli no tiene previsto viajar a Misiones el viernes 29.

Rovira y Passalacqua entraron en una disputa palaciega encarnizada hace más de un año. La puja recién saltó a la luz el martes de la semana pasada, cuando los intendentes ubicaron al gobernador como jefe político del Estado. Ese rol, desde 2003, era propiedad de Rovira, quien tras bambalinas y con el cargo de legislador provincial venía manejando los hilos de Misiones en las últimas décadas.

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El sistema misionero, que alguna vez el ex mandatario provincial Oscar Herrera Ahuad intentó “vender” a Alberto Fernández para que corrigiera su relación con Cristina Kirchner, entró en crisis. Su faceta básica era que el gobernador no se metía en asuntos políticos-estratégicos y Rovira, a quien llaman “El Conductor” o “El Líder”, no se inmiscuía en la diaria.

La foto, hoy por hoy, es de un territorio bajo doble comando. “El Conductor” controla la Legislatura unicameral y los votos de los senadores y diputados nacionales. En la administración provincial se está dando un parteaguas. Algunos mantienen la fidelidad original, otros se están recostando en Passalacqua y los demás “orejean” para quedar del lado del ganador.

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Rovira y Passalacqua en tiempos de unidad, festejando de la mano el triunfo en 2023

Rovira hizo una demostración de poder en una reunión que realiza con su tropa antes de cada sesión. De ahí que el tradicional encuentro en el Salón de las Dos Constituciones tenga el nombre de “la previa”.

“Mañana viene el ministro del Interior del gobierno nacional a conversar y retomar la actividad”, expresó.

A renglón seguido, detalló que la idea era tratar la agenda política “de allá y de acá, con nuevos avances”. Los legisladores nacionales misioneros que responden a Rovira son claves en el Congreso para aprobar los proyectos de la Casa Rosada.

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“Siempre es bueno juntarse, por más que seamos de veredas diferentes. Lo más sagrado es cumplir con la palabra”, agregó Rovira. La última expresión se relaciona con una de sus máximas: “Gobernabilidad, con gobernabilidad se paga”. Esta consigna le permitió sobrevivir a los distintos cambios de signo y proyecto político a nivel nacional.

Por otro lado, Rovira adelantó que la Legislatura provincial estudia una salida al mercado de deuda. La idea es aprovechar las condiciones macroeconómicas.

A través de la web de Encuentro Misionero, su nuevo sello político, se anunció: “El mentor de Encuentro Misionero anticipó que la Cámara de Representantes evalúa la emisión de un bono de reactivación económica”. El instrumento estaría orientado “a impulsar tanto la obra pública como la inversión privada en la provincia”.

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“La iniciativa, todavía en etapa de estudio, busca dinamizar la economía provincial sin esperar señales espontáneas de recuperación”, aclararon.

El sitio oficial citó una frase de Rovira: “Para romper la anomia económica, no vamos a esperar a que vengan los brotes verdes”. Según explicó, la herramienta se apoya en la facultad que el artículo 101 de la Constitución de la Provincia de Misiones otorga a los diputados provinciales.

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El eje central es que los fondos obtenidos no se destinarían a cubrir deuda corriente. Se canalizarían hacia inversión en infraestructura. Hay tres áreas prioritarias: energía, comunicaciones y obras de infraestructura.

La reacción en el Ejecutivo es de escepticismo. “Hacen anuncios que son puro humo. Están tratando de copar la agenda o de generar una paralela a la del Ejecutivo. En estos días salieron con un aumento de jubilaciones que Passalacqua había anticipado en su mensaje a la Legislatura el 1° de mayo. Refritan temas viejos”, comentó una fuente cercana al Gobernador.

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“Es un momento muy raro. Han saltado cosas que estaban podridas hace rato”, reflexionó.