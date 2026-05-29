Política

El gobernador de Salta le pidió a Santilli y a Lule Menem recursos para infraestructura en la provincia

Gustavo Sáenz mantuvo un encuentro con el ministro del Interior y el funcionario nacional en Casa Rosada. Fue un día después de las gestiones en el ministerio de Economía con el mismo objetivo

Guardar
Google icon
Tres hombres sentados en un despacho. Diego Santilli y Lule Menem en sillones, Gustavo Sáenz en un sofá beige, frente a una mesa de cristal
Diego Santilli, Gustavo Sáenz y Lule Menem posan durante una importante reunión en un despacho gubernamental, discutiendo temas de actualidad política y alianzas.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, intensificó su agenda en Buenos Aires con una serie de reuniones en las que reclamó al Gobierno nacional el cumplimiento de compromisos de obra pública y la resolución de problemas estructurales que afectan a la provincia. En Casa Rosada, se encontró con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, para coordinar acciones conjuntas orientadas al crecimiento regional y al fortalecimiento institucional de Salta.

El encuentro con Santilli y Menem se produjo un día después de que Sáenz se reuniera con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para exigir la regularización de fondos destinados a proyectos de infraestructura sanitaria, vial y educativa comprometidos bajo los acuerdos firmados en abril de 2024. En ambas instancias, el mandatario salteño llevó el mismo mensaje: la provincia necesita respuestas concretas del Estado federal para sostener obras que, en varios casos, ya están siendo financiadas con recursos propios.

PUBLICIDAD

La visita a la sede del Poder Ejecutivo nacional forma parte de una estrategia de gestión directa que Sáenz mantiene con las distintas carteras del gobierno central. Según informó la Secretaría de Prensa y Comunicación de la Provincia, el objetivo es “gestionar, coordinar y articular líneas de trabajo conjuntas” que redunden en beneficios para el territorio salteño.

En la reunión con Santilli y Menem, las autoridades repasaron distintos ejes de la administración pública, con foco en el diseño de políticas que promuevan el equilibrio federal y atiendan las prioridades del interior del país. Se evaluó el avance de los acuerdos vigentes y se fijaron prioridades en materia de infraestructura y fortalecimiento institucional. Sáenz ratificó, según la gacetilla oficial, “la disposición del Gobierno de la Provincia para dar continuidad al trabajo técnico con los ministerios nacionales”.

PUBLICIDAD

Las autoridades nacionales, por su parte, coincidieron en la necesidad de mantener canales de diálogo institucional directos con Salta para consolidar objetivos comunes de desarrollo regional y descentralización.

Gustavo Sáenz
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz

La jornada previa había sido igualmente intensa. Ante Caputo, Sáenz planteó la necesidad de destrabar recursos para proyectos paralizados o demorados, entre ellos las plantas depuradoras de Salta capital y Cafayate, tramos de rutas nacionales, la Ciudad Judicial de Orán y obras de infraestructura escolar. El gobernador advirtió que la Provincia viene asumiendo con fondos propios el pago de certificaciones que corresponden a la Nación, una medida adoptada para evitar la paralización de los trabajos.

En materia energética, Sáenz planteó ante Economía previsibilidad en el abastecimiento de gas para la región y reclamó la inclusión de nuevos departamentos salteños al sistema de zonas cálidas, que otorga subsidios de energía a los usuarios. Remarcó que el Norte Grande sufre de manera recurrente la falta de suministro cada vez que descienden las temperaturas, una situación que paraliza la actividad productiva y afecta la vida cotidiana de miles de familias.

Dentro del paquete de obras hídricas y de saneamiento, se evaluó la situación de la Planta Depuradora Sur en Salta capital y la de Cafayate, cuyo desarrollo se encuentra actualmente detenido. En conectividad vial, se analizó el avance del puente sobre el río Vaqueros, obra en la que la Provincia también intervino financieramente.

Se repasaron además las tareas sobre la Ruta Nacional 40 en el tramo Seclantás-Molinos; la Ruta Nacional 51 en los tramos Mina Poma-Alto Chorrillos y Alto Chorrillos-Campo Amarillo. En relación con la Ruta Nacional 9/34, en el tramo Metán-Rosario de la Frontera, Sáenz confirmó que Salta financiará de manera transitoria las tareas básicas sobre la traza, con un plan de contingencia que incluye saneamiento integral de la calzada, bacheo profundo y perfilado de banquinas.

Finalmente, se revisó el estado de la primera etapa de la Ciudad Judicial de San Ramón de la Nueva Orán y el avance de la Escuela de Educación Técnica N.º 3102 “Ing. Nikola Tesla” de la ciudad de General Güemes.

Temas Relacionados

SaltaInfraestructuraObra públicaGustavo SáenzDiego Santilli

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién es Roly Santacroce, el intendente que pidió licencia para ir al Mundial 2026 con sus amigos

Desde 1998 y sin saltarse ninguna edición, el jefe comunal de Funes, donde tienen residencia Lionel Messi y Ángel Di María, pidió 17 días para presenciar los tres partidos de Argentina en la fase de grupos a disputarse en Estados Unidos

Quién es Roly Santacroce, el intendente que pidió licencia para ir al Mundial 2026 con sus amigos

Gastón Douek: “La soberanía cognitiva está fuera del alcance de la comprensión de la dirigencia política actual”

El consultor político analizó en Infobae a la Tarde cómo la falta de control estatal sobre los datos y la tecnología pone en riesgo el futuro democrático argentino

Gastón Douek: “La soberanía cognitiva está fuera del alcance de la comprensión de la dirigencia política actual”

Tras el hallazgo de cocaína en la casa de una funcionaria, interpelarán al intendente de Morón

El Concejo Deliberante dio el aval para que Lucas Ghi sea citado a dar explicaciones por la investigación que involucra a Luna Ortigoza, ex directora de Políticas de Género y Diversidad del Municipio, a quien le encontraron medio kilo de cocaína en su vivienda

Tras el hallazgo de cocaína en la casa de una funcionaria, interpelarán al intendente de Morón

Argentina y los países del Escudo de las Américas firmaron un acuerdo de cooperación en seguridad

El canciller, Pablo Quirno, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, viajaron a Santiago para suscribir un convenio que establece coordinación fronteriza, intercambio de información y trazabilidad financiera contra el narcocrimen

Argentina y los países del Escudo de las Américas firmaron un acuerdo de cooperación en seguridad

A pesar de los reclamos del FMI, el Gobierno no planea modificar Ganancias ni el Monotributo

Las autoridades nacionales aseguran que no habrá cambios en las escalas de estos impuestos porque “no está en la ideología del Presidente”. También se mantendrá el sistema de presentación de declaraciones juradas

A pesar de los reclamos del FMI, el Gobierno no planea modificar Ganancias ni el Monotributo

DEPORTES

Boca Juniors empata contra Universidad Católica en un duelo clave para clasificar a los octavos de la Libertadores

Boca Juniors empata contra Universidad Católica en un duelo clave para clasificar a los octavos de la Libertadores

Los posteos de los futbolistas convocados por Scaloni al Mundial: de la reacción eufórica de Barco a los mensajes de los clubes

La acusaron de robarle una raqueta a un ex Top Ten en pleno festejo y su gesto sorprendió en Roland Garros: “No fue mi intención”

La AFA dio a conocer la sanción para Eduardo Coudet tras su expulsión en la final que River Plate perdió ante Belgrano

Se filtró la firme postura de Julián Álvarez frente al interés del Barcelona: el contrapunto con el Atlético de Madrid

TELESHOW

Claudia Villafañe recordó el día que Ricky Martín comió un asado con Diego Maradona en su casa: “Lo metimos en el baúl”

Claudia Villafañe recordó el día que Ricky Martín comió un asado con Diego Maradona en su casa: “Lo metimos en el baúl”

Elba Marcovecchio habló de la relación actual entre Wanda Nara y Martín Migueles: “Que se haga cargo”

Cachete Sierra confirmó su separación de Fiorella Giménez: “Lo intentamos mucho”

Adabel Guerrero presumió de su físico luego de una dura rutina en el gimnasio: las imágenes

Jacobo Winograd contó cómo nació su famosa frase “billetera mata galán”: “Fui y la patenté”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: vigente la reforma que resta cinco diputados a San Salvador y dos a La Libertad para otorgarlos a la diáspora

El Salvador: vigente la reforma que resta cinco diputados a San Salvador y dos a La Libertad para otorgarlos a la diáspora

JD Vance dijo que Estados Unidos e Irán continúan negociando pero no está claro “cuándo o si se firmará”

Crisis en Bolivia: médicos y enfermeros exigieron frenar los bloqueos ante la escasez de oxígeno y alimentos en los hospitales

Familiares de presos políticos en Venezuela denunciaron que la Fiscalía incumplió acuerdos sobre la salud de los detenidos

Tensión en Bolivia: partidarios de Evo Morales reactivaron las protestas en el bastión cocalero del país