La guerra de sus “hermanos” y la falta de apoyos para eliminar las PASO alteran los planes de Milei

El presidente ya habría comenzado a escuchar las estrategias electorales planteadas por el ala que responde a Karina Milei y la que sigue a Santiago Caputo (Jaime Olivos)

Viene siendo una semana muy irritante para Javier Milei. El presidente primero quedó como árbitro de las piñas digitales entre Santiago Caputo y Martín Menem. Después, en distintas reuniones y llamados que tuvo desde Olivos, debió atender asuntos que lo aburrieron sobremanera, vinculados al devenir electoral. Al presidente le explicaron que se está haciendo difícil juntar los votos para su proyecto de reforma política, que busca derogar las PASO. El PRO y los gobernadores hoy no encuentran incentivos para ayudar al Gobierno en esa ingeniería electoral, que perjudica a la oposición.

En el medio, y a contramano de sus máximas económicas, Milei tuvo que salir a explicar por qué la inflación mayorista -que se aceleró a 5,2% en abril- esta vez no actuará como predicción de los precios al consumidor. El Gobierno ahora apuesta todo al repunte de la actividad económica (esta tarde se conocerá el dato de marzo). Ya lo dijo Luis Caputo, en una de las declaraciones más relevantes de las últimas horas: hay que mejorar la recaudación porque “seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”.

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Si alguna vez el presidente confió en que una mejora en la percepción de la marcha en la economía combinada con una reforma electoral le abrirían un camino sin sobresaltos a su reelección presidencial, con toda la tropa violeta ordenada detrás de él, esa imagen se le empezó a escurrir en las últimas horas.

Fue otra semana en el pantano para el Gobierno. “La interna y lo electoral son una paja para Javier. Él no quiere esto... Él quiere economía y recibir premios por el mundo”, resumió un colaborador de diálogo directo con el mandatario.

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El tuit de Santiago Caputo contra una cuenta anónima que en su entorno atribuyeron al karinismo

Probablemente, el único momento de placidez que tuvo Milei fueron esos 90 minutos frente a los alumnos en la Universidad de San Andrés, en donde dio lecciones de economía, como antaño. La escena se asemejó a la vida que proyecta para cuando vuelva al llano, un futuro que, por momentos, parece querer acelerar. En esos contextos, se siente bien. Es cuando se autodefine como “uno de los tres tipos más conocidos del mundo”.

Durante el fin de semana, el jefe de Estado miró atónito como su “hermano” del alma y el principal alfil de su hermana de sangre se peleaban a muerte en el foro de Elon Musk. La red social X es el hábitat presidencial y no pudo mirar para otro lado.

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De hecho, se interiorizó sobre todos los pormenores de la cuenta Periodista Rufus. Leyó con atención cada uno de los indicios que “los pibes” encontraron en los tuits para demostrar que detrás del usuario anónimo estaría Martín Menem o alguien de su primer anillo. Miró esos “dedos marcados” que exhibieron los miembros de Las Fuerzas del Cielo. La utilización de cuentas secundarias o seudónimos para decir barbaridades es una materia que ellos conocen bien.

El lunes, en tanto, Milei recibió en el chat del gabinete la explicación de Menem. El titular de Diputados explicó que su community manager, en un descuido, compartió un link en grupos de WhatsApp perdiendo el control sobre su posterior circulación en redes sociales.

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Si en su fuero íntimo, en algún momento, el presidente realmente creyó que Rufus era el mismísimo Menem eso no pudo generarle más que desasosiego: ese “principio de revelación” sobre el titular de Diputados hubiera implicado confrontar con Karina.

Milei apaciguó la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei (REUTERS)

Finalmente, Santiago Oría le dio una salida a su tormento. Le exhibió un video para mostrarle que era posible montar una zancadilla digital para vincular la cuenta de X con el usuario de Menem en Instagram. Esa pieza del camarógrafo oficial (que a esta altura está claramente encolumnado detrás del kari-menemismo) le dio al mandatario una teoría conspirativa perfecta para salir del tema.

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Como siempre, Milei repartió un gesto de cariño para cada lado y trató de dejar el tema atrás. Por ahora, nada va a cambiar en el reparto de poder entre las dos facciones del Gobierno. Al video de Oría nadie lo vio. El cameraman, cada vez más prolífico en X (y con ambición de construir, junto a Lilia Lemoine, una banda tuitera obediente), no lo compartió.

Todo lo que pasó, sin embargo, habilitó a los celestiales a expresar lo que, por miedo a la guillotina, callaron por mucho tiempo. Santiago Caputo no lo dijo con todas las letras, pero por él hablaron los influencers de Carajo y un tuitero muy relevante para el asesor presidencial, Lucas “Sagaz” Luna. “Su mayor preocupación es la acumulación de poder propio, sin importarles si eso va en contra del Gobierno”, escribió sobre los Menem, sin nombrarlos. Y remató con un golpe bajo: “Cuando todo esto termine volverán a ser sinónimo de mala suerte”.

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El próximo 25 de mayo, los dirigentes libertarios volverán a cruzarse en Casa Rosada

En paralelo a la guerra tuitera, no obstante, Milei atiende un problema más de fondo entre las dos facciones de su plantel. Entre ambos sectores internos no hay solo rencores o una cuestión de piel: al igual que en 2025, los Menem y Caputo difieren sobre la estrategia política.

Así, el presidente, de un lado, escucha a interlocutores del ala karinista que le cuentan que la instrucción del armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, es reforzar la estructura violeta en la mayoría de las provincias para disputar las gobernaciones. Del otro lado, Caputo habla de coser acuerdos con los gobernadores aliados para asegurar el premio mayor: la reelección nacional.

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Para colaborar en el Congreso, los caciques provinciales quieren garantías de que ellos también elegirán en sus distritos: si LLA compite en sus terruños, el voto de centroderecha se dividiría y le daría más chances al peronismo. Los karinistas vienen transmitiendo a distintos interlocutores políticos que serán más generosos y “flexibles” que en 2025 a la hora de cerrar acuerdos electorales, pero que son decisiones que quedarán para más adelante. Se verá si los gobernadores confían en esa promesa.

Bullrich juega fuerte

Pese al entredicho con Patricia Bullrich por el reclamo para que Manuel Adorni presente su declaración jurada, el vínculo directo entre Bullrich y Milei sigue en pie. Quizás por eso, ella ayer se sintió con espalda para volver a exponer al jefe de Gabinete: la senadora le ganó de mano con la presentación de su declaración jurada.

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El vínculo entre Bullrich y los Milei sigue intacto, pese a las declaraciones de la senadora contra Manuel Adorni (REUTERS)

Adorni pretendía, a modo de gestualidad, ser el primero en presentar su informe patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Ya se cumplieron dos semanas desde que Milei anunció que se venían esos papeles, pero en el entorno del jefe de Gabinete ahora hablan de fines de mayo o, incluso, de los primeros días de junio. “Va a ser su declaración de inocencia”, dijeron a Infobae muy cerca de Adorni.

El ministro coordinador, dicen quienes lo conocen, no quiere pisar Comodoro Py. Es decir, espera que no lo citen a indagatoria. Eventualmente, presentará un escrito. ¿Cómo explicará los fondos en efectivo que obtuvo para hacer frente a sus gastos en dólares de los últimos dos años?

En la Casa Rosada ya no hablan de una, sino de dos herencias: no se descarta que, además de aludir a la sucesión de su padre, Jorge Adorni, también apunte a una herencia de su abuela. Su hermano, el legislador bonaerense Francisco Adorni, resolvió sus inconsistencias en la declaración jurada de ese modo: con un renglón que declaraba dinero en efectivo ($21 millones) fruto de una herencia.

Bullrich no solo se ve en posición de desmarcarse de Adorni, sino que también dará una pelea con el equipo judicial que responde a Karina Milei, encabezado por el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La senadora no juntará las firmas en la Comisión de Acuerdos para los pliegos de Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, ambos postulados para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Para la legisladora, sus nombres están asociados al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Los dictámenes ya tienen siete firmas de la oposición, pero -pese a que son los candidatos del Poder Ejecutivo- faltan los avales de LLA.

Según pudo reconstruir Infobae de fuentes del oficialismo, en el Ministerio de Justicia no se quedarán de brazos cruzados. El viceministro de esa cartera, Santiago Viola, comenzó a hacer algunas gestiones para que los senadores libertarios que integran la comisión le pongan su firma a los pliegos de Catania y Greenway contra la voluntad de Bullrich.

La presidenta del bloque libertario en el Senado no reuniría los votos para aprobar los pliegos enviados por el Ministerio de Justicia (REUTERS)

Mahiques y Viola son los que vienen eligiendo los candidatos para poblar los juzgados del país. Ellos elevan las nóminas para el control político del presidente y de Karina Milei, que, de todas maneras, casi no conocen a la familia judicial.

Hay algo más que hoy Bullrich le hace notar a la cúpula del Gobierno: la importancia de tener un acuerdo con el PRO para apuntalar el proyecto de reelección de Milei. El dispositivo que rodea a Mauricio Macri no tiene previsto desmarcarse en el Congreso. En cambio, coquetea con las candidaturas de 2027. Con LLA asegurando que va a disputar la Ciudad, Macri amaga con postularse a nivel nacional. El macrismo juega con la posibilidad de dividir la oferta electoral, obturando el plan de Milei de ganar en primera vuelta. “Realmente no entendemos por qué no hacen una política de seducción con nosotros… por qué juegan a mearnos… ¿Cómo van a decir que Mauricio no puede ser candidato porque le hace el juego al kirchnerismo? Nosotros le podíamos decir lo mismo a Milei en 2023”, se exasperó un ladero del ex presidente.

Nadie tiene en claro si Macri tiene voluntad real de candidatearse, pero quienes lo tratan notan que está a gusto con la reivindicación que percibe en el círculo rojo. “El año pasado la política lo arrastraba, ahora está más entusiasmado”, agregan.

Mientras la Ciudad es el eje de discordia entre amarillos y violetas, en la provincia madura la idea de que el ministro del Interior, Diego Santilli, será el candidato a gobernador de unidad de ese espectro, pese a los clamores focalizados por Sebastián Pareja. La entronización del “Colo” no será sin una prueba de amor. ¿Karina Milei le pedirá a Santilli que se afilie a LLA? “Sí, claro, va a ser todo un evento político”, dicen en las filas de la secretaría General de la Presidencia. En el PRO quisieran evitar ese trance.

Después de una semana sin verse las caras, el próximo lunes 25, cuando se conmemore la Revolución de Mayo, Santiago Caputo, Martín Menem, Adorni y Bullrich volverán a verse las caras en la reunión de Gabinete. Circuló la versión de que el encuentro sería solo con ministros -es decir, que los actores más conflictivos quedarían afuera de la mesa- pero eso por ahora no fue confirmado por la Casa Rosada. Se verá si el clima patrio los ayuda a mostrarse civilizados. En definitiva, si algo tienen en común, es que todos quieren conservar el poder más allá de 2027. A veces, pareciera, más que el propio Javier Milei.