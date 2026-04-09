Uruguay estudia relocalizar planta de hidrógeno verde en Paysandú: medida contempla reclamos de Argentina

El gobernador Rogelio Frigerio con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi

El gobierno de Yamandú Orsi está estudiando la posibilidad de relocalizar la megaplanta de hidrógeno verde que la multinacional Hif Global proyecta construir en Uruguay, tras los reparos que llegaron desde Argentina, en particular por parte del gobernador Rogelio Frigerio. El nuevo lugar pensado para el proyecto sigue estando dentro del departamento de Paysandú, pero se aleja de Colón.

La información surgió tras una reunión que este miércoles tuvieron el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y el presidente Orsi.

La compañía anunció tiempo atrás su intención de construir una megaplanta de combustibles sintéticos, en una inversión que alcanza los USD 5.300 millones y que se convertiría en la más grande de la historia de Uruguay.

Vista con dron de la planta de hidrógeno de HIF Global en Punta Arenas, Chile. 27 de septiembre de 2024. REUTERS/Joel Estay

Olivera detalló en el programa de streaming La Fórmula que en el encuentro se manejó esta posibilidad. “Sabemos que Argentina está complicado con esto, pero también está la posibilidad de aprovechar un espacio que tiene ventajas logísticas, tiene ventajas de conectividad, tiene ventajas de otra naturaleza que a partir de ahora empieza a ganar fuerza”, señaló el intendente.

El jerarca se mostró optimista en que la propuesta pueda prosperar porque, según él, todas las partes dieron el visto bueno a esta posibilidad. “Falta zurcir un poquito”, consideró.

Olivera se limitó a decir que la planta estaría en Paysandú, en otro lugar catalogado como industrial, lo que implica que no sea necesario recategorizar los suelos. Consideró que Argentina “no debería” protestar por ese lugar.

Pablo Quirno y Mario Lubetkin, en la sede de la Cancillería uruguaya, donde se reunieron por el proyecto de hidrógeno verde previsto para Paysandú (Archivo/Cancillería Uruguay)

La ubicación alternativa que está propuesta es para las inmediaciones de la planta de Alur, al sur de la propuesta original, informó El Observador.

En una rueda de prensa tras la reunión con Orsi, Olivera consideró que la posible relocalización ofrece “ventajas logísticas”. “Está bastante avanzado en cuanto a ver lo positivo de la relocalización, sobre todo con una sensibilidad que el presidente ha mostrado de poder contemplar algún planteo vinculado a lo de Argentina, pero sobre todo reivindicando la soberanía que Uruguay tiene cuando se trata de decidir las inversiones y dónde hacerlas”, detalló.

“Si se descomprime la situación con Argentina, mucho mejor”, señaló el intendente.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera (Intendencia de Paysandú)

“La señal es positiva. El gobierno está trabajando, nosotros estamos trabajando, y en esta postura nueva de poder analizar la relocalización dentro de Paysandú, en algún lugar que ya cuenta con ventajas logísticas para avanzar en el proyecto. Entendemos que podría cerrar un círculo virtuoso en esto que sería para los sanduceros importante, para el país e importante en una nueva fase del cambio de la matriz energética”, expresó.

¿Cuál es la reacción en Argentina? El gobernador de Entre Ríos dijo a El Observador que todavía no hay “información oficial” pero valoró que la relocalización sería “una excelente noticia” para Colón. Esta ciudad argentina ha alertado por el posible impacto turístico que tendría la megaplanta.

“Es lo que nosotros pedíamos, lo hemos planteado públicamente. Estamos a favor de la inversión privada y del empleo, haciendo lo imposible de que las inversiones que llegan a Uruguay también lleguen a Entre Ríos”, declaró el gobernador.

La reunión entre autoridades uruguayas y argentinas por la planta de hidrógeno verde que se proyecta para Paysandú (Cancillería Uruguay)

Frigerio prefirió no opinar sobre la información periodística y contó que el canciller argentino, Pablo Quirno, les propuso hacer otra reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo.

“Pedimos que [el proyecto] no sea detrimento de otras fuentes de trabajo. Si se hacía en frente a las playas de Colón iba a afectar otras fuentes de trabajo”, comentó. La postura del gobernador era que si Uruguay construía una nueva zona industrial no fuera frente a las “zonas recreativas” del departamento.

Por su parte,el gobierno de Orsi y la multinacional Hif Global acordaran la semana pasada una nueva prórroga en su cronograma de acuerdos. Hay –como lo han definido desde la propia empresa– un “cuello de botella”: el precio al que venderá la energía el Estado uruguayo.