Política

Oficializaron la salida de Carlos Frugoni y el nombramiento del nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura

El Gobierno publicó un decreto en Boletín Oficial en donde quedó confirmada la salida del funcionario que reconoció tener propiedades sin declarar en Miami. En su lugar quedó Fernando Herrmann

Guardar
Carlos Frugoni renunció a su cargo de secretario de Coordinación de Infraestructura luego de que se conociera que no declaró siete propiedades inmobiliarias en Estados Unidos
Carlos Frugoni renunció a su cargo de secretario de Coordinación de Infraestructura luego de que se conociera que no declaró siete propiedades inmobiliarias en Estados Unidos

El Poder Ejecutivo aceptó oficialmente la renuncia de Carlos Frugoni al cargo de Secretario de Coordinación de Infraestructura, luego de que se conociera que tenía siete propiedades en Miami sin declarar ante la Oficina Anticorrupción y ARCA. Los inmuebles habían sido adquiridos entre 2020 y 2022.

La desvinculación se hizo mediante el decreto 286/2026 de Boletín Oficial, en donde también se publicó la designación del nuevo funcionario que queda a cargo. La decisión de poner al frente del área de Coordinación de Infraestructura, al arquitecto Fernando Herrmann, había sido anticipada este lunes a través de una publicación que el Ministerio de Economía hizo en X.

PUBLICIDAD

Hasta ayer, Herrmann se desempeñaba como Secretario de Transporte, luego de haber sido nombrado en enero de este año por el decreto 47/2026. Arquitecto de profesión, asumió la conducción tras la salida de Luis Octavio Pierrini. Pero a partir de la reciente normativa, ese cargo quedó ocupado por el licenciado Mariano Ignacio Plencovich.

El arquitecto Fernando Herrmann reemplazará a Frugoni
El arquitecto Fernando Herrmann reemplazará a Frugoni

Respecto a la salida de Frugoni, este reconoció ante el periodista Nicolás Wiñaski que se había equivocado: “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, reconoció. Según los registros oficiales del condado de Palm Beach, se identificaron al menos cinco propiedades con valores que oscilan entre USD 215.000 y USD 216.000.

PUBLICIDAD

Entre ellas figuran el apartamento 626 ubicado en 5187 Oak Hill Lane, Delray Beach; el departamento 309 en 300 Waterway Drive South, Lantana; una unidad en 13212 Glenmoor Drive, West Palm Beach; el departamento 203 en 3516 Whitehall Drive, West Palm Beach; y el apartamento 125 en 3605 South Ocean Boulevard, South Palm Beach.

El incremento en el patrimonio de Frugoni incrementó las dudas sobre la transparencia de su desempeño. En 2019, declaró USD 98.000 en efectivo y tres millones de pesos en acciones. Luego de adquirir propiedades en Miami, en 2023 informó tener acciones por más de 40 millones de pesos, inversiones en 16 compañías y depósitos por USD 400.000 en el extranjero.

Las revelaciones motivaron la presentación de denuncias judiciales encabezadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso. Las investigaciones recayeron en el juzgado federal de Daniel Rafecas y están vinculadas a presuntos delitos por ocultar un patrimonio superior a USD 1,5 millones.

La cartera que conduce Luis Caputo anticipó por X al nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura
La cartera que conduce Luis Caputo anticipó por X al nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura

Facundo Del Gaiso criticó la situación y, a través de X, afirmó: “Gran año el 2022 para Frugoni. Después de comprar 7 propiedades en Miami y olvidarse de declararlas, le sobró dinero para que en el año 2023 haga inversiones en 16 empresas por 40 millones de pesos, con el dólar a $200.” Además, destacó que el exfuncionario percibió salarios oficiales al mismo tiempo que transfería fondos personales al exterior.

El caso generó distintas reacciones dentro del gobierno. Un funcionario de alto rango lo consideró “gravísimo” y sostuvo que Frugoni “tiene que explicarlo”, según informó Infobae. Otros consultados por el mismo medio opinaron que el episodio resulta más grave que antecedentes recientes, como el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Una fuente vinculada a la Presidencia remarcó la diferencia: “Nos llama la atención que los medios sean tan diferentes con el que es un escándalo en serio que con lo que fueron con Manuel, que todos saben que es una pelotudez sin corrupción ni omisión”. Otro funcionario comparó la magnitud de los bienes: “Estás comparando siete casas en Miami con dos propiedades en Argentina. Tiene que aclarar el tema”.

Incluso, la Oficina de Integridad Pública porteña (OIP) lo había sancionado en reiteradas oportunidades por incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas. Esta situación derivó en su inhabilitación temporal para postularse a cargos públicos en la administración de la Ciudad de Buenos Aires.

Temas Relacionados

Carlos María FrugoniMinisterio de EconomíarenunciasInfraestructuraTransporteBoletín Oficial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Milei defendió su gestión durante una gran fiesta liberal, mencionó a Adorni de forma fugaz y no se saludó con Macri

Qué pasó en la cena de la Fundación Libertad, en la que el Presidente participó junto con su hermana Karina y el jefe de Gabinete. El mandatario habló de sus logros económicos y criticó implícitamente al titular del PRO. Quiénes fueron, el encuentro entre el ex presidente y Patricia Bullrich y lo que no se vio del evento

Milei defendió su gestión durante una gran fiesta liberal, mencionó a Adorni de forma fugaz y no se saludó con Macri

Mauricio Macri: “Siento que el populismo se está acabando acá y en la región”

En la cena anual de la Fundación Libertad, el ex presidente compartió su visión sobre el panorama político latinoamericano, abordando la necesidad de un calendario electoral en Venezuela y destacando el rol de María Corina Machado en el proceso de transición

Mauricio Macri: “Siento que el populismo se está acabando acá y en la región”

Javier Milei: “Lo peor ya pasó a pesar del ataque de la política que no se pudo llevar puesto el programa”

En la Fundación Libertad, el Presidente repudió “el intento de asesinato” contra Donald Trump y lo vinculó a la Izquerida. Luego hizo una fuerte defensa a su plan económico, dijo que la inflación bajará y ratificó: “No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia”

Javier Milei: “Lo peor ya pasó a pesar del ataque de la política que no se pudo llevar puesto el programa”

El Gobierno intimó a los rectores a que garanticen las clases tras el paro docente universitario: la respuesta de la UBA

El Ministerio de Capital Humano solicitó medidas y que se active un plan de contingencia para recuperar el dictado de las materias. Emiliano Yacobitti cruzó al Ejecutivo y reiteró el reclamo por el financiamiento universitario

El Gobierno intimó a los rectores a que garanticen las clases tras el paro docente universitario: la respuesta de la UBA

Lucas Romero: “La trampa de este Gobierno es que está intentando implementar un cambio económico que requiere de confianza”

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, el director de Synopsis advirtió que la falta de conducción política y las internas abiertas debilitan la credibilidad del Gobierno y complican la posibilidad de sostener las reformas económicas

Lucas Romero: “La trampa de este Gobierno es que está intentando implementar un cambio económico que requiere de confianza”
DEPORTES
Mano a mano con el manager de Colapinto: su impacto por el road show, por qué Argentina está lista para la F1 y el futuro de Franco

Mano a mano con el manager de Colapinto: su impacto por el road show, por qué Argentina está lista para la F1 y el futuro de Franco

El espectacular triple sobre la chicharra de Michael Smith con el que Boca venció a San Martín y quedó a un paso de los cuartos

Se terminó la jornada 16 y arden las posiciones del Torneo Apertura: cómo están los cruces de playoffs y la última fecha

“No puede decir ‘mi corazón es rojo’”: el dilema futbolero que compartió Flavio Azzaro con un juguete de su hijo

“Tan normal como ir al mercado”: la peculiar defensa de los acusados en el escándalo de drogas y prostitución vinculado a deportistas

TELESHOW
Vero Lozano tras ganar el Martín Fierro de la Moda 2026: “Es importante bancar la industria textil argentina”

Vero Lozano tras ganar el Martín Fierro de la Moda 2026: “Es importante bancar la industria textil argentina”

Brian Sarmiento versus Yipio en Gran Hermano Generación Dorada: quién es el último eliminado

El show de Gladys La Bomba Tucumana en su ingreso a Gran Hermano: entró cantando cumbia y llevó empanadas para todos

Reapareció Romina Orthusteguy, ex de Eduardo Carrera de Gran Hermano, y recordó el infierno que vivió junto a él

La pregunta de Anita Espasandín a Benjamín Vicuña y la reacción del actor: “¿Nos casamos?”

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Cuba: el turismo se desplomó un 48% en el primer trimestre del año y golpeó una de las principales fuentes de divisas del país

Crisis en Cuba: el turismo se desplomó un 48% en el primer trimestre del año y golpeó una de las principales fuentes de divisas del país

El primer ministro británico enfrenta a una votación sobre una posible investigación parlamentaria por el escándalo de Peter Mandelson

Alerta en Costa Rica: detectan ilegalidades en el 100% de la pesca inspeccionada en una de las zonas más biodiversas del país

En fotos: Así es como un exbuque de Estados Unidos se transformó en el gran enemigo de la pesca ilícita en Costa Rica

Fernando Aramburu, autor de “Patria”: “Las cartas de arrepentimiento de los terroristas de ETA son oro puro para novelistas como yo”