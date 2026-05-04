Encuesta nacional: Milei alcanza su peor nivel de aprobación y crece el malestar económico

El escándalo Adorni influyó en la profundización de la desaprobación presidencial y afectó la percepción pública de su jefe de gabinete

Javier Milei enfrenta su peor nivel de aprobación desde el inicio de su mandato, de acuerdo con los datos más recientes de encuestas nacionales. El 63% de los argentinos desaprueba la gestión presidencial, frente al 35,5% que la aprueba. Esta tendencia negativa se profundizó tras el denominado “escándalo Adorni” y la persistente preocupación por la economía nacional y familiar. Mientras tanto, nuevas cifras indican una creciente responsabilización hacia el presidente por los problemas económicos actuales y un desencanto entre parte de su electorado.

La encuesta, proveniente de Atlas Intel, expone cómo las líneas de aprobación y desaprobación de la gestión Milei se distanciaron en los últimos meses. Según precisó en Infobae en Vivo Al Amanecer Nacho Girón, “el 63 % de la gente desaprueba la gestión de Javier Milei versus el 35,5 % que la aprueba”.

PUBLICIDAD

Porcentaje de desaprobación y expectativas económicas

En el mismo informe, se evalúa el componente económico del malestar social. Según detalló el periodista, el 56% de la gente evalúa negativamente las expectativas económicas. “Es una baja de 22 puntos porcentuales de mes a mes”, indicó. En tanto, el 58% de la gente tiene expectativas negativas sobre el mundo del trabajo, una baja de 25 puntos de mes a mes.

El deterioro en la imagen presidencial coincide con un aumento de la incertidumbre económica y del malestar social en todo el país REUTERS/Agustin Marcarian

Asimimsmo, el 49% de la gente, “prácticamente la mitad de la República Argentina, tiene expectativas bajas con respecto a la situación de su familia, casi 20 puntos de diferencia de mes a mes”, precisó Girón.

PUBLICIDAD

Los resultados muestran que la economía sigue siendo el principal factor de desgaste para el gobierno, con un marcado descenso en la confianza sobre el futuro cercano y el bienestar del hogar promedio.

Responsabilidad política y escándalo Adorni

Un estudio nacional dirigido por Hugo Haime y Asociados indagó sobre la percepción ciudadana acerca de los responsables del presente escenario económico. Girón explicó: “El 39% de la gente, es decir, la respuesta más mencionada, dice: ‘El responsable es la política económica de Milei’". En tanto, “el 33% de la gente sigue diciendo que la política económica del kirchnerismo fue la responsable de los padecimientos actuales, con 26 % que dice los dos”, agregó.

PUBLICIDAD

El escándalo Adorni influyó en la profundización de la desaprobación presidencial y afectó la percepción pública de su jefe de gabinete REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo

El aumento de ciudadanos que adjudican la responsabilidad al actual presidente pone de manifiesto una migración del voto de confianza inicial hacia una postura más crítica, incluso dentro del mismo electorado de Milei. El impacto fue mayor tras el escándalo protagonizado por Manuel Adorni, jefe de Gabinete, cuya imagen pública también fue evaluada negativamente.

Imagen de Manuel Adorni y rechazo dentro del propio electorado

Al mismo tiempo, los datos recientes de la consultora Zubán Córdoba reflejan que el 72,1% de la gente tiene imagen negativa del jefe de gabinete, contra 16.5 de imagen positiva. La exposición pública de Adorni en conferencias de prensa busca revertir este saldo desfavorable, aunque los números sugieren una tarea complicada.

PUBLICIDAD

Sumando al panorama, la misma encuesta revela cómo parte de los votantes de La Libertad Avanza manifiestan desilusión. Girón informó: “¿Qué tan de acuerdo está con esta frase? ‘Voté a Milei y me defraudó’. Y es verdad, hay casi un 50%, 49,7, que dice: ‘No estoy en desacuerdo con esa frase’, es decir, voté a Milei y no me defraudó 50% del votante de Milei. Esto también está creciendo, hay un 40,1% que evidentemente empieza a mostrar un fastidio con la situación actual”.

La administración Milei enfrenta el desafío de revertir indicadores negativos, que alcanzan niveles históricos de desaprobación social y política - A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

Tensiones internas y reacciones en la Quinta de Olivos

El reporte indica que el desencanto no solo se percibe en la opinión pública, sino incluso en los informes que llegan al círculo íntimo presidencial. “Se lo dicen en privado los poquitos encuestadores, tres o cuatro, que entran a la Quinta de Olivos, a veces en los fines de semana, a darle estos datos a Milei”, expresó Girón.

PUBLICIDAD

Ante este escenario, la administración de Javier Milei enfrenta múltiples desafíos para modificar la percepción negativa y mejorar indicadores que, según las encuestas, se acercan a niveles históricos para un presidente en ejercicio en Argentina.

--

PUBLICIDAD

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

PUBLICIDAD

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

PUBLICIDAD

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.