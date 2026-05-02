Economía

El BCRA compró dólares todos los días, pero el 99% del aumento de reservas del primer trimestre fue por la revalorización del oro

El aumento del precio del metal precioso y de otros activos medidos en la divisa de EEUU, explicó casi toda la mejora y el saldo de compras y ventas apenas USD 10 millones de un aumento de USD 957 millones

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Oro Dólares
El oro se consolidó como el principal producto exportado, con 3.141 millones de dólares, registrando un crecimiento interanual del 36,6% (Foto: Shutterstock)

Un informe privado sobre el balance cambiario del Banco Central (BCRA) de marzo concluyó que el 99% del aumento de las reservas de la entidad en el primer trimestre del año se debió al aumento del precio del oro y de otros activos de la entidad, medidos en dólares. Esos dos factores explicaron un aumento de USD 947 millones del valor de las reservas, sobre un aumento total de USD 957 millones de las reservas.

En el trimestre, el superávit comercial fue de USD 5.710 millones, pero no alcanzó a pintar de positivo el saldo de la cuenta corriente, que arrojó un déficit de USD 1.122 millones, que incluyó pagos de intereses por USD 3.666 millones, en especial del sector público, gastos en tarjetas de crédito y turismo por USD 2.560 millones y pago de dividendos empresarios por USD 983 millones, entre otros, dice el último informe semanal de Quantum.

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La cuenta capital y financiera fue superavitaria en USD 1.132 millones, gracias al efecto neto de liquidación de emisiones de deuda de empresas y provincias, al impacto de liquidez por los mayores depósitos en entidades financieras locales y a los flujos de inversión extranjera directa (IED).

“Los ingresos netos por estos conceptos superaron el atesoramiento del sector privado del período. En consecuencia, la variación de las reservas internacionales por transacciones fue USD 10 millones. Además, las reservas aumentaron USD 947 millones por la revalorización de las tenencias de oro y de otros activos medidos en dólares”, dice un pasaje.

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Sucede que si bien el BCRA compró divisas por USD 4.386 millones, el grueso de esas compras se usó para pagar servicios de deuda –bonos y FMI– y para que el BCRA cancele parte de la deuda que tomó con el Banco de Basilea a fines de 2025 y amortice parte de la emisión de Bopreales, entre otros ítems.

La previsión es que en el segundo trimestre el saldo comercial siga siendo positivo, por las exportaciones agrícolas y porque la cuenta corriente pase a positiva, con menores pagos de intereses de la deuda pública, pues los próximos pagos importantes de deuda serán en julio, por unos USD 4.500 millones, y en enero del próximo. Además, seguirán entrando divisas de las emisiones de deuda corporativas y provinciales y por IED, mientras la demanda de dólares de atesoramiento se mantenga similar a la del primer trimestre.

En el segundo semestre, en cambio, señala Quantum, al caer estacionalmente la oferta de dólares del campo, para que el BCRA siga acumulando reservas sería necesario que sigan las emisiones y liquidación de divisas de empresas y provincias, los ingresos por IED y que no aumente la compra de dólares de atesoramiento.

Uno por uno

Los principales señalamientos del informe sobre el primer trimestre son los siguientes:

  • Las reservas internacionales crecieron USD 957 millones, de los cuales USD 947 millones se debieron al impacto del aumento del precio del oro y de la depreciación del dólar respecto de otras monedas de reserva.
  • El déficit acumulado de la cuenta corriente fue de USD 1.122 millones, debido de un lado a un mayor saldo comercial y del otro a un resultado negativo superior de otros ítems, como turismo, gastos en divisas con tarjetas, pago de dividendos.
  • El superávit comercial fue de USD 5.710 millones, con exportaciones por USD 20.150 millones e importaciones por USD 14.440 millones “en base caja”, aunque las importaciones “devengadas”, cuyo pago impactará en los meses, superaron los USD 16.000 millones.
  • El déficit de turismo se mantuvo relativamente estable, más allá de la estacionalidad del verano, en unos USD 800 millones promedio mensual.
  • Se empezaron a girar dividendos al exterior por el ejercicio 2025 (el año anterior estaban restringidos). Los “mayores pagos” fueron de USD 945 millones, mayormente en marzo.
  • La cuenta capital y financiera fue superavitaria en USD 1.132 millones. Lo que más incidió fue la “formación de activos externos netos” privados (ergo, sigue habiendo “fuga” de capital). Las compras netas mensuales fueron de USD 2.200 millones, bastante menos que los USD 4.100 millones por mes en la previa de las elecciones 2025.
Collage mostrando lingotes de oro, billetes de dólar bajo una cama, un camión blindado frente al Banco Central de Argentina, y billetes con monedas.
Las reservas del Banco Central de Argentina crecieron en el primer trimestre de 2026 principalmente por el aumento del precio del oro, superando el impacto de sus transacciones con dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • La IED creció, pero lentamente. En el trimestre hubo ingresos netos por USD 567 millones. El ritmo depende de ejecución de obras y tiempos de licitación asociados a proyectos relacionados con Vaca Muerta, infraestructura vial y minería, en el marco del RIGI.
  • La cuenta financiera del sector público anotó un rojo de USD 1.575 millones, debido a mayores pagos netos de deuda en bonos (en enero) y al FMI. El sector privado más que compensó esas salidas, con un superávit de USD 2.707 millones vía emisión de deuda corporativa, entre otros.

De lo que fue a lo que viene

Así, si bien en lo que va de 2026 “el BCRA compró divisas prácticamente todos los días” y precisa que al 23 de abril la compra acumulada sumaba USD 6.685 millones (USD 4.386 millones en el primer trimestre), el aumento de reservas por “transacciones” fue de apenas USD 10 millones, porque se utilizaron divisas para atender pagos del Tesoro, entre otros.

En ese contexto, concluye Quantum, que el BCRA siga acumulando reservas dependerá de la continuidad de emisiones de deuda y liquidación de divisas de empresas y provincias, de ingresos por IED y de que no haya grandes cambios en la compra de dólares para engordar o reponer el “colchón” de familias y empresas.

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