Las claves del armado peronista que se mete en la discusión opositora: lazos con Córdoba y un nuevo programa económico

Participantes del Debate PJ muestran su entusiasmo y apoyo con aplausos y saludos, reafirmando su compromiso con la búsqueda de una alternativa nacional. (Maximiliano Luna)

“Necesitábamos un espacio para sentirnos cómodos. Que tenga una mirada federal. Y que ponga en agenda temas de las economías regionales sobre los que el peronismo no está hablando”. Un legislador nacional encontró en esas oraciones un desahogo frente a su fastidio reprimido contra el kirchnerismo, fuerza con la que no se siente cómodo, al igual que muchos de los dirigentes que ayer estuvieron en Parque Norte, en el primer encuentro del PJ Federal.

El lema que corrió por los pasillos de los salones fue claro: “No es contra nadie”. Cada dirigente que participó del encuentro peronista tuvo una percepción similar respecto al objetivo de la convocatoria. Ninguno de los presentes está alineado a Cristina Kirchner. Tampoco a Axel Kicillof. Tal vez por eso no estuvieron en la conversación de rosca política, ni en ninguno de los más de diez discursos que hubo arriba del escenario.

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La interna bonaerense no fue tema. Tampoco el pedido de libertad de Cristina Kirchner, ni la precandidatura de Axel Kicillof, ni la posibilidad de que Sergio Massa pueda volver a ser candidato. La conversación pasó por la construcción de un programa económico nuevo, por la necesidad de volver a las calles a militar una idea y por la convicción de no poner límites en la construcción política.

El peronismo federal abrió el debate del interior del país en Parque Norte, pero lo seguirá, durante todo el año, en cuatro o cinco provincias de la Argentina. Para sostener el armado y darle continuidad a la integración de sectores, la intención de los organizadores es llevar el mismo formato de debate a otros puntos geográficos. Existe una necesidad urgente del espacio de dar señales más claras de hacia dónde quiere ir el peronismo si es gobierno. Y para eso es clave discutir un nuevo programa.

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El esquema federal empezó a tomar forma e impulsa una discusión profunda anclada en el interior del país

Dentro del nuevo esquema político creen que lo importante es contener a distintos sectores de campo justicialista. Muchos de ellos alejados del esquema principal donde el kirchnerismo sigue teniendo predominancia. Si bien son sectores que tienen una postura crítica con el mundo K, la gran mayoría cree que deben estar dentro de un gran esquema nacional. En todo caso, ese será un problema que se resolverá el año que viene, en una gran PASO.

“En este momento al peronismo lo que más le conviene es una PASO. Porque está tan disperso y dividido que lo único que puede legitimar a un candidato son los votos”, reflexionó uno de los dirigentes con mayor preponderancia en el armado federal. El mecanismo electoral que puso en vigencia Cristina Kirchner durante su primer mandato como presidenta, es ahora una clave para la organización de una fuerza política atomizada y agrietada por las internas.

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Uno de los datos relevantes de la jornada de ayer fue la presencia de veinte intendentes del peronismo cordobés que conduce Martín Llaryora. Estuvieron Sergio Temporini (Colazo), Osvaldo Villar (La Playosa), Jorgelina Domínguez (Bengolea), Gisela Barrionuevo (Santa Eufemia) y Fernando Miguel Ruíz Díaz (Pozo del Molle), entre otros. Fue una señal de acercamiento después de tantos años de desencuentros.

“Fue un encuentro interesante. Todo lo que se aleje del kirchnerismo nos parece digno”, resaltaron en el gobierno de Llaryora, donde siguen poniendo un límite muy fuerte al armado en el que conviven Cristina Kirchner y Axel Kicillof. “Discursivamente nos resulta atrayente, va en el sentido de lo que venimos diciendo. Pero nosotros estamos concentrados en Córdoba”, agregaron.

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Michel, Tolosa Paz, Olmos y Achával, los cuatro impulsores del armado federal (Maximiliano Luna)

El gobierno de Córdoba tiene como principal foco de atención el desarrollo de la gestión provincial y trabajar por la reelección de Llaryora. “Con la gestión consolidada vamos a empezar a mirar el escenario nacional para decidir cuándo y en qué condiciones ponemos la fecha de la elección”, indicaron a Infobae desde el Panel, como se le llama a la casa de gobierno en Córdoba.

Lo cierto es que la intención del Gobernador es trabajar en su reelección y, en el caso de ser electo, que le queden las manos libres para poder jugar en el escenario nacional. Mientras tanto, abrió un canal de comunicación con el PJ Federal que fue desatacado por la dirigencia presente ayer en el encuentro político. La gran mayoría considera que hay que ampliar el armado con una mirada federal y que el peronismo cordobés no puede quedar afuera de esa lógica.

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Esa misma mayoría entiende que es momento de armar un plan económico nuevo, donde el orden fiscal sea una de las principales banderas y donde se vuelva a poner en agenda la producción y el empleo, que no son parte de la agenda del actual gobierno. “No tenemos que perder lo que nos representa, pero tenemos que ayornarnos”, sintetizó un legislador del interior en la tarde de ayer.

En términos de construcción política, lo que buscan es que el espacio armado por el peronismo federal sirva para aglutinar a los sectores que no tienen representación. Que no están en La Cámpora, ni en el Frente Renovador, ni en el MDF. Ni están bajo el paraguas del cristinismo. El peronismo del interior necesitaba un lugar de referencia, un punto de encuentro para dialogar, para sentirse parte, y ese lugar vio la luz en la tarde de ayer.

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En los pasillos de Parque Norte hubo coincidencias respecto a la forma en la que debe seguir este esquema hacia adelante. Mantener la horizontalidad, conservar el espacio de debate, darle lugar a las necesidades de las economías regionales y contener a los sectores que quieren militar una nueva causa. El peronismo del interior se empezó a ordenar con nombres propios conocidos en la delantera y con cientos de dirigentes que empiezan a sentir que hay un canal para hacer correr sus pretensiones, sus preocupaciones y sus objetivos.