Marcha universitaria el 12 de mayo: reclaman actualización salarial y más presupuesto

La marcha universitaria del 12 de mayo reclama una urgente actualización salarial y mayor presupuesto para las universidades públicas de Argentina

Las universidades públicas nacionales de la Argentina atraviesan una nueva etapa de conflicto con el Gobierno nacional. El reclamo de fondos para gastos administrativos y la actualización salarial a tono con la inflación vuelve a estar en el centro del debate, con acciones y una marcha federal prevista para el 12 de mayo. La Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), a través de su secretario general, Emiliano Cagnacci, planteó objeciones concretas al accionar del Ejecutivo.

El conflicto tiene como eje la demanda de fondos que los gremios universitarios consideran imprescindibles. Según precisó Cagnacci en Infobae en Vivo Al Amanecer, por un lado, exigen la actualización salarial de docentes y no docentes, quienes acusan una pérdida del 32% de su poder adquisitivo real.

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El Consejo Interuniversitario Nacional advierte que los salarios universitarios perdieron siete sueldos desde diciembre de 2023 (Gaston Taylor)

Por otro, reclaman la actualización de las partidas de funcionamiento universitario para garantizar la continuidad de la actividad académica y becas estudiantiles. Cagnacci subrayó que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea los rectores de las universidades públicas, advirtió en su plenario del 27 de marzo que se perdieron siete salarios comparando el último diciembre con la actualidad.

En el centro del reclamo se encuentra la denuncia de un incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de la ley sancionada por el Congreso y respaldada por el Poder Judicial, que exige la actualización de salarios y gastos universitarios.

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La reciente decisión de fijar el valor de la Beca Progresar en $35.000, equivalente al valor de diciembre de 2023, es otro punto de conflicto: “Yo quisiera saber quiénes de los que estamos acá, que tenemos hijos en edad de estar en la universidad, pueden sustentarse un mes con $35.000”, apuntó Cagnacci.

Docentes de universidades denuncian una pérdida del 32% en su poder adquisitivo real y exigen paritarias para discutir aumentos REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

Salarios docentes y riesgo de vaciamiento académico

El impacto en los salarios docentes es uno de los focos clave de la problemática. Según Cagnacci, sólo en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, desde diciembre de 2023 hasta hoy, se perdieron 438 cargos docentes.

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“Desde el inicio de diciembre de 2023, el inicio de la llegada del gobierno de Milei a hoy, sólo en esa facultad se perdieron 438 cargos docentes, docentes que decidieron renunciar en función de la baja salarial”, afirmó.

La falta de convocatoria a paritarias formales por parte del Gobierno agrava el deterioro salarial y funcional de las universidades públicas argentinas EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El máximo cargo jerárquico, el de profesor titular, sin antigüedad, apenas supera el $1.500.000 de bolsillo: “La canasta básica de pobreza para el mes de marzo, que el propio INDEC marcó, es de un $1.434.000 para una familia tipo. Yo quisiera saber ¿qué profesional con 1.500.000 dedicándose exclusivamente a la docencia puede subsistir investigando, generando extensión y estando al frente de las aulas?”, preguntó Cagnacci.

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En el extremo opuesto, un ayudante de primera simple obtiene $270.000 de bolsillo y un ayudante de segunda, categoría para estudiantes avanzados, recibe $140.000. “¿Qué estudiante avanzado puede querer proyectarse en la docencia universitaria cuando el salario que hoy le estamos ofreciendo como sociedad para esa función es de $140.000? Seguramente ninguno”, sentenció.

Los trabajadores no docentes de la UBA reciben salarios que no alcanzan la canasta básica establecida por el INDEC, según denuncian los gremios REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

La situación de los no docentes y el deterioro del sistema universitario

La brecha salarial también afecta a los trabajadores no docentes. “Si voy al salario no docente, el promedio en la Universidad de Buenos Aires, el salario no docente es la categoría cinco. En esa categoría cinco, por grilla salarial, no llega al $1.000.000 de bolsillo con la garantía salarial. La canasta básica, dije $1.434.000 medida por el INDEC”, precisó el secretario general de ADUBA. Cagnacci subrayó la diversidad de funciones abarcadas en la categoría: desde administrativos hasta personal de hospitales universitarios.

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El conflicto se agrava por la ausencia de negociaciones formales: “El último llamado a paritaria, de este gobierno, tanto docente como no docente, fue en el segundo semestre del 2024. Ya vamos un año y medio sin un llamado formal incumpliendo los convenios colectivos”, alertó.

El salario de un profesor titular sin antigüedad apenas supera la línea de pobreza, mientras que los ayudantes cobran montos muy por debajo de ese umbral REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

Las consecuencias no sólo se ven en la reducción de cargos docentes sino también en el funcionamiento cotidiano de las universidades y el deterioro general de su infraestructura y servicios, incluyendo becas, investigación y extensión universitaria.

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La marcha federal universitaria está prevista para el 12 de mayo, con cita confirmada a las 17 horas en la Plaza de Mayo.

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