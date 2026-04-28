El peronismo retrocede en su interna: volvió a discutir el rol de Cristina Kirchner y se aleja de un armado nacional

La interna del peronismo bonaerense suma capítulos y peleas en forma permanente

La interna del peronismo bonaerense sigue sumando capítulos, versiones, contradicciones y peleas. En los últimas horas un puñado de dirigentes vinculados a Cristina Kirchner salieron a cuestionar una serie de declaraciones del Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, que despertaron una avanzada del cristinismo contra el kicillofismo, las dos vertientes en punga en la provincia de Buenos Aires.

“Hay un error. En ese momento no solo estaba Perón proscripto, sino que estaba el peronismo en proscripción. Cuando se llamó a votar en blanco. Hoy Cristina no puede ser candidata, pero no es que está el peronismo proscripto. Está Cristina proscripta, como lo dijimos mil veces. Entonces, son situaciones que no se pueden comparar. Tampoco me parece inteligente que el peronismo no tenga un candidato, independientemente de la situación de Cristina”, dijo Bianco en diálogo con la emisora FutuRock.

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La idea de Bianco de que CFK está proscripta, pero no su movimiento político, generó nuevos resquemores internos. La diputada nacional Vanesa Siley, muy cercana a Máximo Kirchner, disparó con dureza contra el funcionario bonaerense, a quien le tienen un fuerte rechazo en los distintos sectores del cristinismo.

“¿Confusión o vacío histórico Carlos Bianco? Estamos proscriptos todos aquellos que no podemos votar a CFK. Proscripción que claro, se convirtió en un lugar cómodo de ciertos personajes como vos. A 23 años de qué Néstor se metiera a segunda vuelta, todos con CFK, como haría el”, escribió en sus redes sociales.

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El mensaje de la diputada Vanesa Siley contra Carlos Bianco por unas declaraciones de funcionario bonaerense en la radio

La senadora provincial Teresa García, de estrecho contacto con la ex presidenta, se manifestó en la misma línea: “Escuché al ministro de Gobierno de la provincia decir que la que estaba proscripta era Cristina, no el peronismo. Para nosotros, los peronistas, la proscripción es una negativa a que la gente pueda votar lo que quiere. Me parece que hay quienes la quieren a Cristina lejos, fuera del escenario político y hay quienes la queremos activa, independientemente de su condición”.

Las acusaciones contra el kicillofismo no solo fueron por esas declaraciones del ministro de Gobierno, sino también por algunos intercambios en las redes sociales entre legisladores de La Cámpora y algunos usuarios. Todo empezó con la referencia que hizo la diputada santafesina Florencia Carigano a una declaración que hizo Máximo Kirchner durante su visita a Santa Fe el último fin de semana.

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El líder de La Cámpora repitió una definición que hace algunas semanas viene diciendo: “No me convence un armado anti Milei”. Carignano lo reposteó y un seguidor le respondió: “Es Kicillof. Y dejen de joder. No se aguanta más”. La legisladora no dejó pasar por alto ese comentario y se manifestó: “Y de repente se me llenó de trolls de PBA una actividad que se hizo en Santa Fe. Qué raro. Recorran el país y enamoren con su candidato, déjense de tirar mierda, a mí personalmente no me interesa lo que hacen. No opino sobre PBA. Vía… hagan la suya y no construyan queriendo anular al resto".

La definición de Carignano es contundente. Se desmarca completamente de la eventual candidatura de Kicillof y acusó, elípticamente, al gobierno bonaerense de generar trolls para cuestionar las expresiones de los disidentes internos en el peronismo. Carignano expresa sin sutilezas lo que piensan y sienten en el camporismo respecto al Gobernador y su camino electoral. No se acoplarán a una candidatura de Kicillof salvo que se los pida Cristina Kirchner. Son dos caminos paralelos. Dos miradas distintas dentro de un mismo esquema político.

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Los camporistas Emmanuel González Santalla y Florencia Carignano apuntaron contra el gobierno de Axel Kicillof

El senador provincia Emanuel González Santalla se acopló al mensaje de Carignano y dio un paso más en las acusaciones por las redes sociales: “Hay que ser miserable y garca para financiar trolls de PBA que estén permanentemente atacando a Cristina y a Máximo Kirchner, mientras los dos son perseguidos por Milei y toda la mafia judicial corrupta de este país”. La acusación fue sin nombre y sin apellido, pero no parece haber demasiado espacio para segundas interpretaciones.

El cristinismo comenzó una avanzada crítica contra Kicillof y su circulo más chico la semana pasada, cuando se filtró un mensaje que Mayra Mendoza le escribió a Carlos Bianco, que se encontraba internado tras haber sido intervenido de urgencia en España por una apendicitis, en el que comparó esa operación con la que tuvo CFK en diciembre del año pasado y le recordó el malestar que hay con Kicillof por su comportamiento respecto a ese momento de la internación.

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“Distintos contextos: a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel. Insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”, escribió Mendoza en un chat donde había varios intendentes bonaerenses del peronismo. El reproche que hizo la quilmeña, sumado a un proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria en Buenos Aires, presentado por el intendente de José C Paz, Mario Ishii, rompió la endeble tregua que había entre el kicillofismo y el cristinismo.

El punto final de Kicillof

En La Plata hay molestia y fastidio por los interminables capítulos de la interna. No creen que algún momento haya existido una tregua real y advierten que en el cristinismo se “preocupa tanto por lo que hace y dice Axel, que lo van a terminar convirtiendo en Presidente sin querer”, en referencia a los cuestionamientos contra el Gobernador o su círculo más chico, respecto a la posición sobre Cristina Kirchner.

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Más allá del enojo que generan las peleas que se repiten, en el kicillofismo aseguran que para ellos la interna “se terminó” y resaltan que el peronismo debe “gastar menos tiempo” en los dimes y diretes que marcan una diferencia profunda entre las distintas vertientes, donde se entrecruza lo personal con lo político. Un mensaje que Kicillof ya había expresado en público dos semanas atrás, cuando dijo: "Hay que tratar de perder el menor tiempo posible en internas y discusiones que no nos llevan a ningún lado. Hay que hablarle a todo el mundo y escuchar mucho. Se trata de sumar"

En la gobernación bonaerense aseguran que, de su parte, van a poner un punto final a los idas y vueltas de la interna peronista

“A medida que las cosas nos salen mejor, ellos se enojan más. No sueltan el tema porque no tienen nada para hacer. No hay que perder más tiempo. Esta guerra interna la empezaron ellos y van a seguir pataleando y haciendo berrinche. Basta. Ya está. Hay que poner el foco en los problemas que de verdad tiene la gente”, aseguró a Infobae un funcionario de primera línea del gobierno de Kicillof.

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Aunque la interna se retroalimenta por las declaraciones y la diferenciación marcada entre los sectores, en gobernación están dispuestos a poner un freno a los idas y vueltas. “El Gobernador pidió que no nos metamos en la interna”, sostuvo un ministro del gabinete bonaerense. Claro está, que no meterse no significa no responder si consideran que hay un ataque desmedido.

“El camporismo se va a quedar hablando solo. La interna no le interesa a nadie. Y mucho menos le interesa a la gente”, indicaron cerca de Kicillof, donde advierten que no hay comunicación entre los bandos y que tampoco hay posibilidades de un encuentro entre el Gobernador y la ex presidenta en el corto plazo.

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