Política

Diputados afina la estrategia para recibir a Adorni: el antecedente de Francos y las preguntas por bloque

El presunto enriquecimiento ilícito del jefe del Gabinete será el eje del debate. El oficialismo se mostrará “ofendido”. Las posibles respuestas del funcionario. La oposición va con la idea de dosificar y fragmentar la presión

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Jura Diputados Nacionales electos en el Congreso 3 de diciembre 2025 - Manuel Adorni
Manuel Adorni en Diputados (Maximiliano Luna)

El oficialismo y la oposición están jugando un juego de ajedrez de cara a lo que será la sesión en la Cámara de Diputados en donde expondrá el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mientras La Libertad Avanza se reúne a su mesa política en la Casa Rosada, la oposición hace lo propio en diferentes despachos del Congreso de la Nación.

El objetivo del oficialismo es salir lo menos afectado posible; el de la oposición, dejar en evidencia la falta de respuestas del funcionario investigado por el incremento de su patrimonio desde que asumió. “Todo es un intercambio de opiniones. Algunas con un fundamento o dato que las avale y otras son meras especulaciones”, explicó una fuente del bloque libertario sobre la postura que mantendrá el funcionario ante los 257 diputados.

“El mejor escenario es que se pudra todo y que alguno de ellos se retire, ahí Adorni hace como hizo Guillermo Francos, se muestra ofendido y se va”, agregó la misma fuente, en alusión al último informe de gestión del ex jefe de Gabinete en el Senado.

Sobre las preguntas enviadas y que se reiterarán en el recinto respecto al crecimiento patrimonial de Adorni, el funcionario podría optar por la estrategia de Francos en la interpelación del caso $Libra, donde evitó responder, o recurrir a la frase “hay una causa judicial en proceso y voy a evitar referirme al tema”. Aún no está definida la modalidad de la presentación de Adorni, pero se ajustará al reglamento, que exige responder las preguntas anticipadas y exponer las acciones del Ejecutivo.

En la oposición tampoco hay definiciones cerradas, por lo que referentes de distintos bloques mantienen conversaciones para acordar una estrategia conjunta.

Jura Diputados Nacionales electos en el Congreso 3 de diciembre 2025 - Javier Milei - Karina Milei - Manuel Adorni
Adorni irá acompañado de Javier y Karina Milei

“Por ahora logramos una primera parte de la estrategia, que fue limpiar la semana de sesiones y que la discusión llegue ‘limpia’ de otros temas”, explicó una fuente que participa de la organización. “Todo el mundo entiende quién es Adorni y por qué se lo está investigando”, añadió.

Con ese primer paso consolidado, buscan avanzar en el siguiente. Se propuso que, ante la falta de respuestas de Adorni, los legisladores se retiren del recinto y ofrezcan una conferencia de prensa, pero la idea fue rechazada. “Lo vamos a tener sentado ahí, no puede ser que no encontremos la forma de que diga algo o de dejar expuesto que nos miente”, señaló otro. “No nos podemos hacer los ofendidos frente a un delincuente”, expresó un tercer referente.

Una de las estrategias que prevalece es la repartición temática y la contención de algunas voces a la hora de preguntar. “Estamos conversando siguiendo la experiencia de Francos, repartirnos los temas y las preguntas. Por ejemplo, que la Coalición Cívica aborde el caso $Libra y que desde Provincias Unidas y Unión por la Patria surjan las preguntas sobre sus ingresos. Pero no todos los bloques podrán intervenir. Ese es el punto en discusión”.

Incluso los sectores más combativos buscan un modelo que, al menos, mantenga al jefe de los ministros durante un tiempo prolongado en el recinto respondiendo preguntas. “Hay que evitar que se retire, porque no solo debe responder sobre sus ingresos y gastos, sino también por el rumbo de la economía. Hay que dosificar más: 70% preguntas económicas y de gestión, y el 30% sobre su patrimonio y el origen de los bienes. No hay que provocar un escándalo”.

La oposición intenta evitar que el oficialismo salga de la sesión con el discurso de “los kukas malos” y utilice ese argumento para no responder.

Las conversaciones continuarán durante el fin de semana para definir la estrategia final y el rol de cada bloque. En el oficialismo no hay dudas: se preparan para una defensa irrestricta de Adorni y buscarán provocar una sesión conflictiva para exponer “a los kirchneristas de siempre, que sólo saben gritar”.

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