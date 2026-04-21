Peter Thiel está en la Argentina: mantuvo reuniones con el Gobierno y presenció el Superclásico en el Monumental

Peter Thiel durante una conferencia de medios de Allen and Co. en Sun Valley, Idaho (Imagen de archivo / Reuters /Brendan McDermid)

El empresario tecnológico Peter Thiel está en la Argentina desde hace más de una semana, donde desplegó una agenda que combinó reuniones de alto nivel político con incursiones en la vida cultural del país. Según pudo saber Infobae, el cofundador de PayPal mantuvo encuentros con funcionarios clave del Gobierno de Javier Milei y asistió el fin de semana al Superclásico entre River y Boca en el estadio Monumental, en una secuencia que expone su interés por el contexto local en múltiples dimensiones.

Thiel, una de las figuras más influyentes del ecosistema tecnológico global, llegó al país con un perfil bajo, pero rápidamente activó contactos en los niveles más altos del oficialismo. Según reconstruyó este medio, el lunes de la semana pasada se reunió con Santiago Caputo, hombre central en el diseño político y comunicacional de la administración libertaria. El encuentro, de acuerdo a fuentes al tanto, formó parte de una serie de intercambios sobre el escenario internacional, la dinámica tecnológica global y la posición de la Argentina en ese contexto.

En paralelo, según fuentes oficiales consultadas por Infobae, tanto la Cancillería —bajo la órbita de Pablo Quirno— como la Presidencia mantuvieron canales de contacto con el empresario durante toda su estadía. En el Gobierno lo consideran un actor relevante dentro del entramado global de innovación y capital de riesgo, con capacidad de incidir en conversaciones estratégicas a nivel internacional.

El vínculo entre Thiel y el Presidente no es nuevo. El empresario ya había tenido un encuentro previo con Milei, en el que compartieron diagnósticos sobre la economía argentina y las reformas estructurales impulsadas por la actual administración. Ese intercambio incluyó referencias al proceso de transformación económica en curso y a la evolución del contexto local, en el marco de una conversación más amplia sobre tendencias globales.

El fin de semana, su agenda incorporó un componente menos habitual para este tipo de visitas. Thiel asistió al estadio Monumental para presenciar el Superclásico, uno de los eventos deportivos más convocantes de la Argentina. Su presencia fue gestionada por el área de Relaciones Institucionales de River Plate, que facilitó su acceso al partido.

El interés del empresario por asistir al encuentro no fue casual. Según reconstruyó Infobae a partir de fuentes de su entorno, Thiel tiene una marcada curiosidad por los fenómenos culturales y su vínculo con las dinámicas sociales. En ese marco, el fútbol argentino aparece como una expresión privilegiada para observar comportamientos colectivos, identidades y tensiones.

Imagen del superclásico que se disputó el domingo en el estadio Monumental, donde estuvo presente Peter Thiel (Foto Reuters / Agustin Marcarian)

Durante su paso por el estadio, Thiel estuvo acompañado por su pareja, Matt Danzeisen, y un grupo reducido de colaboradores. En ese contexto, también mantuvo conversaciones con directivos del club, quienes le detallaron algunos proyectos de infraestructura en curso, entre ellos la construcción del nuevo techo del estadio, a cargo de una empresa alemana. El dato no pasó inadvertido para el empresario, nacido en Alemania y con una trayectoria que combina formación europea con desarrollo en Silicon Valley.

El perfil de Thiel explica el interés que genera su presencia en el país. Además de haber sido uno de los primeros inversores externos de Facebook, construyó una carrera como referente del capital de riesgo, con apuestas en compañías tecnológicas en etapas tempranas. Su enfoque privilegia proyectos con capacidad de transformación estructural, antes que inversiones de bajo riesgo.

En ese sentido, su mirada sobre la Argentina no se limita a la coyuntura económica. El empresario analiza variables más amplias, como la calidad del capital humano, el ecosistema emprendedor y el potencial de desarrollo tecnológico. La combinación de talento local y costos competitivos ubica al país en su radar, aunque condicionado por la necesidad de estabilidad.

Otro eje central de su trayectoria es su rol en Palantir Technologies, compañía que cofundó y que hoy ocupa un lugar relevante en el procesamiento de grandes volúmenes de información. Esa experiencia lo posiciona en la intersección entre tecnología, seguridad y política, un cruce que también dialoga con la agenda internacional del Gobierno argentino.

La estadía de Thiel en Buenos Aires se mantiene con un perfil reservado, pero con seguimiento activo por parte de funcionarios y actores del sector privado. Su agenda incluye reuniones adicionales y recorridas que no fueron comunicadas oficialmente.

En la Casa Rosada interpretan su presencia como una señal de interés concreta. La combinación de reuniones políticas, contactos institucionales y participación en eventos culturales sugiere una aproximación integral al país, en la que la observación del entorno local ocupa un lugar central.

Mientras tanto, la visita continúa. El empresario permanece en el país con una agenda activa en la que convergen política, economía y cultura, y que es seguida de cerca por el Gobierno y el sector privado.