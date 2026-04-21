El papa León XIV recordó a Francisco en el primer aniversario de su muerte: “Sus gestos permanecen en nuestros corazones”

Robert Prevost y el papa Francisco (Foto: Vatican News)

A un año de la muerte del papa Francisco, el Vaticano realizó este martes actos conmemorativos en honor al primer pontífice latinoamericano. Y su sucesor instó a perpetuar su legado a través de la fraternidad y la alegría del Evangelio.

León XIV dirigió un mensaje desde su cuenta en la red social X, en el que señaló: “En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones”.

El Papa convocó a la comunidad católica y a toda la sociedad a proclamar la alegría del Evangelio, sostener la misericordia como guía y promover la fraternidad entre todos los pueblos. “Recojamos su legado proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo”, indicó.

Durante la misa central en la Basílica de Santa María la Mayor, fue leído el mensaje del actual pontífice —ausente en Roma por un viaje a África—, que subrayó el valor de recordar el aniversario del fallecimiento de Francisco, en una ceremonia que reafirmó la trascendencia de su figura.

El mensaje de León XIV a un año de la muerte de Francisco (X)

El legado de Francisco, según León XIV

Para León XIV, el legado de Francisco tiene tres ejes: la alegría del Evangelio, la misericordia y la fraternidad. El pontífice insistió en que estos valores constituyen el testimonio más perdurable de Jorge Mario Bergoglio y deben renovarse diariamente entre los fieles y en la vida de la Iglesia.

La cuenta Pontifex remarcó la necesidad de mantener viva la memoria de Francisco y de imitar su capacidad de diálogo y cercanía pastoral, ejes centrales del mensaje recordado en el aniversario.

El actual papa animó a los creyentes a que los actos y palabras de su predecesor sigan presentes como guía, no solo en el ámbito religioso, sino en la vivencia social.

El entonces arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, monseñor Jorge Bergoglio (FOTO NA/Archivo)

El documental que retrata los orígenes y la vocación de Francisco

Con motivo del aniversario, fue relanzado el documental “El camino del Ángel”, que narra la vida de Bergoglio desde su infancia hasta su llegada al papado.

Dirigido por la periodista Nunzia Locatelli y producido por Sidera Media, el filme recoge testimonios familiares y periodísticos que reconstruyen los orígenes y el destino de la familia Bergoglio, incluyendo el episodio del naufragio del Principessa Mafalda, que alteró su historia familiar.

La obra repasa su juventud en el barrio de Flores en Buenos Aires, así como su formación en la escuela técnica química y el surgimiento de su vocación religiosa en la Basílica de San José de Flores. Amigos de infancia como Oscar Crespo, Francisco Spinoso y Alberto D’Arezzo ofrecen relatos sobre la adolescencia y el carácter de Francisco.

El documental incorpora además las voces de los sacerdotes José María Di Paola y José María De Vedia, quienes resaltan su labor pastoral como arzobispo de Buenos Aires, y del rabino Abraham Skorka sobre el impulso al diálogo interreligioso.

El papa Francisco (REUTERS/Dylan Martinez/Archivo)

De Flores al Vaticano: la vida y mensaje de Francisco

El tramo final del documental se centra en su llegada al Vaticano y los instantes previos al cónclave que lo eligió papa. Testigos directos como el cardenal Leonardo Sandri, monseñor Guillermo Karcher y el entonces embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, relatan detalles de esos momentos y la primera aparición conjunta ante el mundo desde la Basílica de San Pedro.

Estrenado en 2014, el filme fue valorado en medios internacionales por su proximidad a los hechos y por la calidad de los testimonios obtenidos en el Vaticano a pocos meses de su elección. El documental enfatiza la cercanía, la sencillez y la vocación de servicio de Francisco, proyectando su mensaje más allá de su mandato pastoral.

Así, el recuerdo de Francisco adquiere nueva vida tanto en los homenajes institucionales como en los relatos de quienes compartieron con él distintos tramos del camino, resaltando una imagen de integridad y proximidad que trasciende cargos y fechas.