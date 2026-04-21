Política

Adorni se muestra optimista frente a la causa judicial y en el Gobierno hay un incipiente malestar con los aliados

Con el respaldo de Javier y Karina Milei, el jefe de Gabinete se muestra activo y reedita reuniones con ministros y secretarios. Fuerte presencia del Gabinete en el homenaje al Papa Francisco. El plan para aceitar la gestión

Guardar
Más de diez funcionarios, incluyendo hombres y mujeres, caminan por un amplio pasillo con columnas, pisos de baldosas a cuadros y paredes claras, en un edificio institucional
Manuel Adorni, jefe de Gabinete, acompañado por ministros y asesores, transita los pasillos de Casa Rosada tras anunciar un plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y un paquete de leyes que impulsarán inversiones y protegerán la propiedad privada (Presidencia)

En medio de los cuestionamientos de la oposición y los movimientos en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intenta dar sobradas muestras de actividad para reafirmar su lugar en el cargo. Con agenda semanal, que incluye la asistencia al homenaje del Papa Francisco que se hará este martes en la Basílica de Luján, y una nueva convocatoria de la mesa política prevista para el viernes, el funcionario busca dejar atrás los señalamientos mientras enfrenta la investigación en curso.

El pasado lunes, Adorni retomó las reuniones individuales con ministros al recibir a la mañana a Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda, quien retornó este domingo de Estados Unidos, donde cumplió con una intensa agenda que incluyó una reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y a las 15, se entrevistó con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, en un intercambio que incluyó además la presencia del asesor presidencial Santiago Caputo.

Según supo Infobae, fueron dos reuniones de gestión, cuyo temario incluyó un repaso de las principales preocupaciones y los próximos objetivos, entre los que la judicializada Ley de Financiamiento Universitario tuvo parte importante de la conversación. Por un lado, Caputo lleva el seguimiento y la habilitación de los fondos, mientras que Ibarzabal Murphy es la que coordina la estrategia de la Procuración del Tesoro.

adorni caputo
Manuel Adorni junto a Luis Caputo

Al respecto, una importante fuente de Casa Rosada admitió que la presentación del recurso extraordinario para suspender parte de la ley persigue el objetivo de “ganar tiempo” para modificar el proyecto que prepara el Ejecutivo cuyo tratamiento legislativo aspiran a motorizar en los próximos días. “Tenemos que acomodar los números para que funcione. Así no lo podemos pagar. Tenemos un problema de Presupuesto porque está comprometido”, se sinceró.

Con el Presidente y la titular de La Libertad Avanza (LLA) en Israel hasta el miércoles, es el ministro coordinador quien quedó formalmente al frente de la administración libertaria y, bajo esa responsabilidad, este martes continuará con el reunionismo en Casa Rosada con un nuevo intercambio con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En horas de la mañana, tiene previsto recibir a varios de los secretarios que dependen de la Jefatura de Gabinete en el Salón de los Escudos, para luego, por la tarde, trasladarse a Luján con la intención de dar asistencia, junto a gran parte del Gabinete, en la misa que se celebrará a las 17 en la Basílica. Serán de la partida los ministros Diego Santilli (Interior), Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). También asistirá el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Como contó este medio, la Iglesia Católica dará inicio a una serie de homenajes al Papa Francisco en el primer aniversario de su muerte y lo hará con un acto central del que participará además la vicepresidenta Victoria Villarruel, de nulo vínculo con el Poder Ejecutivo y a la que el funcionario, en calidad de vocero presidencial, se encargó de aclarar que estaba “fuera del Gobierno”.

Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana
La vicepresidenta Victoria Villarruel desfila por las calles de la Ciudad de Buenos tras el Tedeum del 25 de mayo (Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

La fuerte presencia de la administración liberataria puede ser leída además como una gestualidad del Poder Ejecutivo con la Iglesia Católica y va en sintonía con la visita del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, quien visitó la semana la sede de la Conferencia Episcopal Argentina para concretar un encuentro con el Secretario General del Episcopado, Monseñor Raúl Pizarro.

Tras el regreso de la delegación presidencial que partió el sábado a Israel para participar de los festejos del Día de la Independencia, el ministro coordinador se prepara para citar nuevamente a la mesa política que, de coincidir en las agendas de los involucrados, volverá a verse las caras el viernes en el despacho de planta baja de Casa Rosada.

De lograrse, compartirán la mañana el ministros Luis Caputo (Economía), ausente en la última edición, y Diego Santilli (Interior); el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrih; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Todos ante la supervisión de la menor de los Milei, que por estos días activó la mesa electoral y se prepara para establecer nuevos contactos con gobernadores aliados de cara al 2027.

Los criterios para el futuro armado parecen reeditar viejas diferencias que también alcanzan al diseño de los proyectos de ley a enviar al Congreso Nacional. Es por eso que Adorni, en su rol de equlibrista, intentar poder ordenar la convergencia de posturas para coincidir en una hoja de ruta legislativa, algo que el oficialismo logró efectivizar durante el periódo de sesiones extraordinarias.

La mesa política se reúne en Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza
La mesa política se reúne en Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza

Luego de que un sector del Gabinete alertara por la falta de ritmo de la gestión, el ministro coordinador, que detecta una merma en la escalada mediática, trabaja para retomar la agenda, potenciar su rol y motorizar la diaria. Para eso, además de los intercambios individuales, tiene intenciones de coordinar una nueva reunión de Gabinete que podría tener lugar a principios de la semana próxima.

“Va a salir más fortalecido”, vaticinan a este medio desde su entorno. En el camino tiene dos paradas claves: la primera el miércoles 29 de abril, cuando asista a la Cámara de Diputados a brindar su primer informe de gestión, y la segunda, el jueves 30 del mismo mes, fecha límite para presentar su declaración jurada actualizada.

Ambos compromisos parecen no preocupar a los equipos de la Jefatura de Gabinete que ultiman los detalles para asistir al funcionario en las presentaciones. Sin embargo, en los últimos días, el que sembró dudas por el desempeño del ex vocero fue el jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, aliado estratégico de la Casa Rosada hasta entonces.

El vaticinio de que la exposición del jefe de Gabinete podría suponer “un show” que “no ayuda para nada”, fue recibido con cierto malestar en las filas violetas que le cuestionan al legislador su palabras y el haberse subido a lo que consideran “operaciones de la prensa y la oposición”.

“Son todos chorros y Manuel, que no lo es, lo torturan por explicaciones. Es espectacular”, sentenció al respecto un colaborador del estrecho entorno del ministro, al tiempo que le reclamó al diputado amarillo que “explique” sus propiedades en Miami.

Temas Relacionados

Manuel AdorniGobiernoJavier MileiKarina MileiÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Amenazaron a una empresaria de Entre Ríos con un paquete con dos balas y ahora irán a juicio por amenazas agravadas

Se trata de dos ex empleados de la pyme FADEMI, que estuvieron detenidos por ese mensaje mafioso y luego quedaron libres, en el contexto de un duro conflicto laboral que incluyó un bloqueo sindical y despidos

Amenazaron a una empresaria de Entre Ríos con un paquete con dos balas y ahora irán a juicio por amenazas agravadas

Senado: pierde peso la idea de sesionar el 29 de abril y oficialistas y dialoguistas prefieren esperar a mayo

Entre la exposición del jefe de Gabinete el mismo día en Diputados y dictámenes que aún no convencen -o leyes sin despacho-, más el inicio de un ramillete de audiencias públicas por pliegos judiciales desde el jueves 30, la Cámara alta dejaría la actividad en el recinto para el mes próximo

Senado: pierde peso la idea de sesionar el 29 de abril y oficialistas y dialoguistas prefieren esperar a mayo

Kicillof prioriza la articulación de un armado político y quiere estirar la definición de las candidaturas

El Gobernador cree que hay poner énfasis en el armado del programa político y económico de la nueva coalición. Empuja la idea de que cada tribu arme por su lado y que la confluencia sea recién el año que viene

Kicillof prioriza la articulación de un armado político y quiere estirar la definición de las candidaturas

CIPPEC convocó al “círculo rojo” y propuso un amplio consenso político para sostener las reformas y proyectar el largo plazo

Bajo el lema “Crecer o crecer”, el encuentro reunió a más de 1.000 dirigentes y dejó definiciones sobre estabilidad, desarrollo y una agenda de largo plazo. Hubo fuerte presencia del Gobierno, de aliados y del kirchnerismo

CIPPEC convocó al “círculo rojo” y propuso un amplio consenso político para sostener las reformas y proyectar el largo plazo

Darío Nieto se refirió al distanciamiento entre Macri y Milei: “Hace tiempo que no hablan”

El legislador porteño y referente del PRO, explicó en Infobae al Regreso cómo impacta la falta de diálogo entre Mauricio Macri y Javier Milei en la estrategia opositora y la dinámica parlamentaria de la centro-derecha

Darío Nieto se refirió al distanciamiento entre Macri y Milei: “Hace tiempo que no hablan”
DEPORTES
Fue uno de los mejores circuitos de Argentina, se perdió en el olvido y los vecinos evitaron un asentamiento

Fue uno de los mejores circuitos de Argentina, se perdió en el olvido y los vecinos evitaron un asentamiento

El Gallego González dio detalles de los seis días que tuvo a Maradona viviendo en su casa: la llamada de los 50.000 dólares

El recuerdo de Diego Maradona Jr. sobre su padre: su infancia, el Gol del Siglo y la comparación con Messi

El tenso cara a cara de Pedro Troglio con los periodistas tras el empate de Banfield: “Me calienta que pidan mi cabeza”

El drama de un futbolista argentino y su pareja tras sufrir un grave accidente en Ecuador: “Queremos volver a casa”

TELESHOW
Quién es el último eliminado de Gran Hermano que provocó el desconsolado llanto de Yanina Zilli: “¡No quiero que se vaya!”

Quién es el último eliminado de Gran Hermano que provocó el desconsolado llanto de Yanina Zilli: “¡No quiero que se vaya!”

Sorpresivo abandono de una participante de Gran Hermano: Generación Dorada tras sufrir una crisis en vivo

La felicidad de Jésica Cirio por su embarazo junto a Nicolás Trombino: “Este niño llega para sanar”

Tamara Pettinato respaldó a su hermano Felipe tras su condena: “Para el tribunal fue un accidente”

Saula Benavente, el último gran amor de Luis Brandoni: cómo se conocieron, su vínculo sin convivencia y su familia ensamblada

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump afirmó que la recuperación del uranio iraní “será un proceso largo y difícil”

Donald Trump afirmó que la recuperación del uranio iraní “será un proceso largo y difícil”

Japón levantó la prohibición de exportar armas letales y redefinió su histórica política pacifista de posguerra

Estados Unidos y Filipinas desplegaron uno de sus mayores ejercicios militares en Asia con foco en la disuasión regional

Un estudio de Harvard reveló cómo el gen del cabello rojo se expandió en Europa hace 4.000 años

La UE intentará el miércoles desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania tras el veto de Hungría