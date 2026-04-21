Adorni se muestra optimista frente a la causa judicial y en el Gobierno hay un incipiente malestar con los aliados

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, acompañado por ministros y asesores, transita los pasillos de Casa Rosada tras anunciar un plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y un paquete de leyes que impulsarán inversiones y protegerán la propiedad privada (Presidencia)

En medio de los cuestionamientos de la oposición y los movimientos en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intenta dar sobradas muestras de actividad para reafirmar su lugar en el cargo. Con agenda semanal, que incluye la asistencia al homenaje del Papa Francisco que se hará este martes en la Basílica de Luján, y una nueva convocatoria de la mesa política prevista para el viernes, el funcionario busca dejar atrás los señalamientos mientras enfrenta la investigación en curso.

El pasado lunes, Adorni retomó las reuniones individuales con ministros al recibir a la mañana a Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda, quien retornó este domingo de Estados Unidos, donde cumplió con una intensa agenda que incluyó una reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y a las 15, se entrevistó con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, en un intercambio que incluyó además la presencia del asesor presidencial Santiago Caputo.

Según supo Infobae, fueron dos reuniones de gestión, cuyo temario incluyó un repaso de las principales preocupaciones y los próximos objetivos, entre los que la judicializada Ley de Financiamiento Universitario tuvo parte importante de la conversación. Por un lado, Caputo lleva el seguimiento y la habilitación de los fondos, mientras que Ibarzabal Murphy es la que coordina la estrategia de la Procuración del Tesoro.

Manuel Adorni junto a Luis Caputo

Al respecto, una importante fuente de Casa Rosada admitió que la presentación del recurso extraordinario para suspender parte de la ley persigue el objetivo de “ganar tiempo” para modificar el proyecto que prepara el Ejecutivo cuyo tratamiento legislativo aspiran a motorizar en los próximos días. “Tenemos que acomodar los números para que funcione. Así no lo podemos pagar. Tenemos un problema de Presupuesto porque está comprometido”, se sinceró.

Con el Presidente y la titular de La Libertad Avanza (LLA) en Israel hasta el miércoles, es el ministro coordinador quien quedó formalmente al frente de la administración libertaria y, bajo esa responsabilidad, este martes continuará con el reunionismo en Casa Rosada con un nuevo intercambio con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En horas de la mañana, tiene previsto recibir a varios de los secretarios que dependen de la Jefatura de Gabinete en el Salón de los Escudos, para luego, por la tarde, trasladarse a Luján con la intención de dar asistencia, junto a gran parte del Gabinete, en la misa que se celebrará a las 17 en la Basílica. Serán de la partida los ministros Diego Santilli (Interior), Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). También asistirá el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Como contó este medio, la Iglesia Católica dará inicio a una serie de homenajes al Papa Francisco en el primer aniversario de su muerte y lo hará con un acto central del que participará además la vicepresidenta Victoria Villarruel, de nulo vínculo con el Poder Ejecutivo y a la que el funcionario, en calidad de vocero presidencial, se encargó de aclarar que estaba “fuera del Gobierno”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel desfila por las calles de la Ciudad de Buenos tras el Tedeum del 25 de mayo (Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

La fuerte presencia de la administración liberataria puede ser leída además como una gestualidad del Poder Ejecutivo con la Iglesia Católica y va en sintonía con la visita del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, quien visitó la semana la sede de la Conferencia Episcopal Argentina para concretar un encuentro con el Secretario General del Episcopado, Monseñor Raúl Pizarro.

Tras el regreso de la delegación presidencial que partió el sábado a Israel para participar de los festejos del Día de la Independencia, el ministro coordinador se prepara para citar nuevamente a la mesa política que, de coincidir en las agendas de los involucrados, volverá a verse las caras el viernes en el despacho de planta baja de Casa Rosada.

De lograrse, compartirán la mañana el ministros Luis Caputo (Economía), ausente en la última edición, y Diego Santilli (Interior); el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrih; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Todos ante la supervisión de la menor de los Milei, que por estos días activó la mesa electoral y se prepara para establecer nuevos contactos con gobernadores aliados de cara al 2027.

Los criterios para el futuro armado parecen reeditar viejas diferencias que también alcanzan al diseño de los proyectos de ley a enviar al Congreso Nacional. Es por eso que Adorni, en su rol de equlibrista, intentar poder ordenar la convergencia de posturas para coincidir en una hoja de ruta legislativa, algo que el oficialismo logró efectivizar durante el periódo de sesiones extraordinarias.

La mesa política se reúne en Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza

Luego de que un sector del Gabinete alertara por la falta de ritmo de la gestión, el ministro coordinador, que detecta una merma en la escalada mediática, trabaja para retomar la agenda, potenciar su rol y motorizar la diaria. Para eso, además de los intercambios individuales, tiene intenciones de coordinar una nueva reunión de Gabinete que podría tener lugar a principios de la semana próxima.

“Va a salir más fortalecido”, vaticinan a este medio desde su entorno. En el camino tiene dos paradas claves: la primera el miércoles 29 de abril, cuando asista a la Cámara de Diputados a brindar su primer informe de gestión, y la segunda, el jueves 30 del mismo mes, fecha límite para presentar su declaración jurada actualizada.

Ambos compromisos parecen no preocupar a los equipos de la Jefatura de Gabinete que ultiman los detalles para asistir al funcionario en las presentaciones. Sin embargo, en los últimos días, el que sembró dudas por el desempeño del ex vocero fue el jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, aliado estratégico de la Casa Rosada hasta entonces.

El vaticinio de que la exposición del jefe de Gabinete podría suponer “un show” que “no ayuda para nada”, fue recibido con cierto malestar en las filas violetas que le cuestionan al legislador su palabras y el haberse subido a lo que consideran “operaciones de la prensa y la oposición”.

“Son todos chorros y Manuel, que no lo es, lo torturan por explicaciones. Es espectacular”, sentenció al respecto un colaborador del estrecho entorno del ministro, al tiempo que le reclamó al diputado amarillo que “explique” sus propiedades en Miami.