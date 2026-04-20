La trágica historia detrás de “Libre”, la canción de Nino Bravo que cantó Javier Milei en Israel

Javier Milei cantó 'Libre' de Nino Bravo en Jerusalén durante el ensayo oficial de la ceremonia de las antorchas por el Día de la Independencia de Israel

Javier Milei participó el domingo en Jerusalén de la pregrabación oficial del ensayo de la ceremonia de encendido de las antorchas, donde cantó “Libre”, de Nino Bravo, junto a los artistas israelíes Mali Levi y Rotem Cohen. La canción, escrita José Luis Armenteros y Pablo Herrero, guarda un trasfondo histórico en su letra. Cabe destacar que el acto formó parte de los preparativos para el evento central por el Día de la Independencia israelí, que se realizará este lunes.

Durante la grabación oficial, el mandatario se incorporó al número musical de manera sorpresiva. Su interpretación de “Libre” fue acompañada por un grupo de jóvenes que ondearon banderas argentinas dentro de una puesta escénica diseñada para la ocasión. El momento quedó registrado por cámaras que capturaron la escena de la participación presidencial. Fuentes oficiales confirmaron la presencia de Milei en el ensayo y destacaron el carácter espontáneo de la intervención.

La ceremonia de las antorchas es un evento destacado dentro del calendario israelí, ya que marca el final del Día del Recuerdo —dedicado a los soldados caídos y a las víctimas de acciones violentas— y el inicio de las celebraciones por la independencia del país.

Javier Milei sorprendió al interpretar la canción 'Libre' de Nino Bravo en la ceremonia de las antorchas en Jerusalén durante los preparativos del Día de la Independencia de Israel

Nino Bravo y el origen de “Libre”

Detrás de la canción elegida por Milei existe una historia de impacto internacional. Nino Bravo, cuyo nombre real era Luis Manuel Ferri Llopis, nació en España y desarrolló una carrera exitosa que incluyó varios éxitos en la región hispanoparlante. Su trayectoria comenzó con el grupo Los Hispánicos y luego Los Superson, hasta que en 1969 firmó contrato con la discográfica Polydor. Su interpretación de “Te quiero, te quiero” marcó el inicio de su popularidad.

A partir de allí, Bravo encadenó una serie de canciones reconocidas, como “Un beso y una flor”, “Noelia” y “América, América”. Sin embargo, “Libre” obtuvo especial trascendencia. El tema, escrito por José Luis Armenteros y Pablo Herrero, apareció en octubre de 1972 en el álbum Mi Tierra. La grabación tuvo un éxito inmediato.

La letra de “Libre” narra el anhelo de un joven por cruzar una frontera en busca de su libertad. Armenteros y Herrero se inspiraron en un hecho real que los conmovió: la historia de Peter Fechter, un joven alemán de 18 años que intentó huir de Berlín Oriental hacia el lado occidental y resultó muerto durante su escape.

Peter saltó junto a su amigo Helmut. Este consiguió llegar a lo alto del muro y dejarse caer del otro lado. Estaba ileso. Y en libertad. Peter fue alcanzado por una bala que ingresó a la altura de la cadera. Cayó de espaldas contra la tierra. Quedó tirado en la Zona de Nadie. A su alrededor se fue formando un charco de sangre oscura

El caso de Peter Fechter y la inspiración para la canción

En agosto de 1962, Peter Fechter y su amigo Helmut Kulbeik planificaron durante varias semanas su escape de Alemania Oriental. Eligieron un punto considerado vulnerable en el Muro de Berlín, se escondieron en una panadería y esperaron el momento adecuado. Ambos saltaron el muro. Kulbeik logró llegar al lado occidental, pero Fechter cayó herido en la llamada “Zona de Nadie” tras recibir un disparo de un soldado fronterizo.

Durante 50 minutos, Fechter agonizó sin recibir asistencia. A pesar de la presencia de numerosos testigos de ambos lados del muro, nadie cruzó para ayudarlo. Soldados del lado occidental le arrojaron un botiquín, pero Fechter no pudo utilizarlo. Finalmente, dos soldados orientales recogieron su cuerpo cuando ya había fallecido.

El caso se convirtió en un símbolo de la tragedia que significaba el Muro de Berlín para las familias separadas y los ciudadanos que deseaban la libertad. Fechter tenía 18 años. Su muerte provocó manifestaciones y fue ampliamente difundida en medios internacionales, incluida la revista Time, que utilizó la expresión “El Muro de la Vergüenza”.

La policía se lleva el cuerpo de Peter, quien agonizó sin que nadie lo socorriera en el espacio conocido como Zona de la Muerte. Los oficiales habían disparado contra el joven de 18 años mientras él trataba de escapar de Berlín Oriental (Herbert Ernst/AP)

El impacto de “Libre” y sus múltiples interpretaciones

A partir de su lanzamiento, “Libre” se convirtió en un tema con relevancia social y política en distintos países. En el contexto latinoamericano, especialmente durante regímenes dictatoriales, la canción adquirió un carácter simbólico de resistencia. En Chile, por ejemplo, la interpretación de “Libre” durante el Festival de Viña del Mar en 1974, realizada por Edmundo “Bigote” Arrocet, generó controversia y lecturas opuestas sobre su motivación y posible dedicación.

La canción fue versionada por decenas de artistas a lo largo de los años y fue adoptada como himno por diversos movimientos sociales. A pesar de la historia trágica que la inspiró, muchos oyentes rescatan de “Libre” su mensaje de esperanza y el valor universal de la búsqueda de la libertad.

En 1997, 35 años después de la muerte de Peter Fechter, los guardias que participaron en la acción que terminó con la vida del joven fueron juzgados tras la reunificación alemana. Ambos recibieron condenas de 21 meses de prisión, aunque sin cumplimiento efectivo, debido a la dificultad para determinar quién efectuó el disparo fatal.

Durante décadas, la memoria de Fechter se mantiene viva en memoriales públicos de Berlín y en la historia reciente de Europa. La canción de Nino Bravo, desde su primera grabación, se instaló en la memoria popular y continúa inspirando a nuevas generaciones.

Treinta y cinco años después del disparo fatal, en 1997, con Alemania ya reunificada, los guardias que dispararon contra Peter fueron juzgados por homicidio. Los dos (había un tercero pero falleció antes del juicio) fueron condenados a 21 meses de prisión, una pena que no era de cumplimiento efectivo. Los jueces dijeron que era imposible determinar cuál de los tres guardias hizo el disparo que ocasionó su muerte

La elección de “Libre” por parte de Javier Milei

El presidente argentino fue invitado especialmente a encender una de las antorchas, un honor raramente concedido a líderes extranjeros. Según autoridades locales, Milei se convirtió en el primer presidente no israelí en recibir esa distinción. Su actuación surgió en el marco de la pregrabación, y, según su equipo, buscó resaltar la importancia de la libertad como valor universal.

Durante su viaje, Milei mantuvo reuniones con funcionarios israelíes, incluida una bilateral con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien lo describió como “un gran amigo del Estado de Israel” y lo valoró por su posición frente al antisemitismo. El mandatario, además, visitó el Muro de los Lamentos y anunció la implementación de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv a partir de noviembre.

El repertorio artístico de la ceremonia, que incluye “Libre”, se seleccionó para reflejar mensajes de unidad y esperanza. En el caso de Milei, la elección del tema implica además un gesto político y simbólico en sintonía con su discurso de alineamiento con Israel. La interpretación de la canción por parte del presidente argentino tuvo así un componente diplomático y emocional.

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