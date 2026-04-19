Milei ensayó el tema “Libre” que podría cantar en la ceremonia por el Día de Independencia de Israel

En el marco de su tercer viaje oficial a Israel desde que asumió la presidencia, Javier Milei participó de la pregrabación del 78avo aniversario del Día de la Independencia del país hebreo. El mandatario, que llegó este domingo, cantó la canción “Libre”, de Nino Bravo, junto a otros dos cantantes.

Según se conoció, se trata de una pregrabación del evento que oficialmente se realizará el martes, en el que el presidente argentino será la primera autoridad extranjera que encenderá una de las 12 antorchas que simbolizan a las doce tribus originarias de Israel.

En ese sentido, al ser la primera autoridad extranjera en encender una de las antorchas, el Gobierno de Israel le preguntó al argentino si había algún tema que al presidente le gustaría que lo acompañe. Eligió “Libre” por lo que significa el concepto de libertad.

Además, en medio del contexto bélico que atraviesa la región, se llevó a cabo esta pregrabación por seguridad, en caso de que el día del acto haya algún evento que impida realizarlo. El escenario se montó sobre el Monte Herzl, que es el cementerio nacional de Israel y un lugar de importancia histórica fundamental en Jerusalén.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se encontraba entre el público y aplaudió la presentación del mandatario argentino.

El presidente participó de la pregrabación del acto por el Día de la Independencia

El presidente argentino estuvo acompañado por dos cantantes locales llamados Rotem Cohen y Mali Levy que realizaron la interpretación en español.

Mieli inició este domingo su tercer viaje desde que asumió por Israel y pocos minutos después de su llegada, realizó una visita al Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, acompañado por funcionarios y autoridades locales.

Cerca del mediodía de la Argentina, el presidente llegó al encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una reunión bilateral en la que ambos mandatarios ratificaron la alianza que mantienen desde la llegada del libertario a la Casa Rosada y sellaron una serie de acuerdos entre ambos países.

“Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina @JMilei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca", escribió el líder israelí en su cuenta de X en la que mostró la bienvenida que le dio al argentino.

Javier Milei reza ante el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén (Javier Milei)

Tras un encuentro privado, ambos mandatarios compartieron una declaración a la prensa junto a otros funcionarios israelíes.

“No es simplemente un amigo personal y alguien a quien admiro profundamente. Es un gran líder, un gran líder económico y un gran líder mundial. También tiene un significado especial la visita porque es la primera vez en la historia de Israel, en setenta y ocho años, que otorgamos a un líder extranjero el honor de encender una antorcha en nuestro Día de la Independencia. Nunca había sucedido antes, y es correcto y justo que ocurra ahora con Javier Milei”, dijo Netanyahu al iniciar su declaración.

Luego, el propio Milei devolvió las gentilezas y llamó “mi amigo” a Netanyahu. El mandatario argentino anunció que desde noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv y ratificó que Argentina mudará su embajada a Jerusalén.

“Nuestras naciones estarán más cerca que nunca, profundizando un lazo inquebrantable entre dos países que supieron estar el uno para el otro cuando el destino lo demandó. Es un honor y un orgullo para mí ser el presidente encargado de hacer este anuncio tan valioso. Este vuelo es la representación física de una unión moral, espiritual y política que Argentina comparte con Israel”, subrayó.

Otro de los acuerdos que firmaron ambos mandatarios fue un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibe al presidente Javier Milei, en el marco de la tercera visita oficial del mandatario argentino a Israel

Tras la firma de los acuerdos, ambos hicieron una nueva declaración ante los periodistas que se encontraban en el lugar. Allí, Milei subrayó además el liderazgo de Donald Trump que, afirmó, “sostiene actualmente su convicción inquebrantable de que Medio Oriente necesita paz, crecimiento y desarrollo lejos de los extremismos que tanto daño han causado en el pasado, y su liderazgo es clave para ponerle fin a la inestabilidad de la región”.

En esa última declaración, Milei también adelantó la firma de “los Acuerdos de Isaac, una iniciativa que busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica, fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de nuestra región, y sumar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse”, dijo.

Junto al presidente estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).