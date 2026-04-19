Política

Pese al conflicto en Medio Oriente, EEUU mantiene Daga Atlántica, un ejercicio militar con Argentina sin precedentes: los detalles

Por la guerra, será más reducido y con menos elementos. Comenzará en mayo y se extenderá por 42 días. Habrá una fase táctica y una operacional, y las sedes serán Puerto Belgrano, Moreno y Córdoba

Guardar
Miembros de las fuerzas especiales de la Armada Argentina participan en el ejercicio naval conjunto 'Tridente' con la Marina de Estados Unidos de América, fortaleciendo la interoperabilidad y capacidades defensivas (Estado Mayor Conjunto)
Miembros de las fuerzas especiales de la Armada Argentina participan en el ejercicio naval conjunto 'Tridente' con la Marina de Estados Unidos de América, fortaleciendo la interoperabilidad y capacidades defensivas (Estado Mayor Conjunto)

Los vaivenes del conflicto bélico en Medio Oriente, con declaraciones cruzadas entre Donald Trump y las autoridades del régimen de Irán por el control del estrecho de Ormuz, un paso clave en el transporte marítimo de petróleo, obligó al Gobierno a reestructurar el operativo Daga Atlántica (Atlantic Dagger), un ejercicio militar sin precedentes conjunto con Argentina que se iba a realizar a mediados de abril y que, finalmente y con cambios, se hará en mayo.

Según fuentes militares y funcionarios del Ministerio de Defensa consultadas por Infobae, el operativo será más reducido y con menos elementos. Comenzará en mayo y se extenderá por 42 días. Habrá una fase táctica y una operacional, y las sedes serán Puerto Belgrano, Moreno y Córdoba.

Foto de archivo. Un avión de combate F/A-18 Super Hornet pasa sobre el puente del portaaviones de propulsión nuclear USS George Washington durante ejercicios militares conjuntos con Argentina, el jueves 30 de mayo de 2024 (AP Foto/Víctor R. Caivano)
Foto de archivo. Un avión de combate F/A-18 Super Hornet pasa sobre el puente del portaaviones de propulsión nuclear USS George Washington durante ejercicios militares conjuntos con Argentina, el jueves 30 de mayo de 2024 (AP Foto/Víctor R. Caivano)

No es el Daga inicial, tampoco es que no se hace nada. Es lo mejor que podemos aprovechar entre ambos países en la situación actual”, reconoció un comandante de alto rango a este medio. “Lo salvamos; ya hubo otros ejercicios similares, pero no como este, de fuerzas de operaciones especiales, porque antes también había un celo de cuánto menos sepan de mí, mejor”, añadieron desde el Gobierno.

Así, la fase inicial de “interoperabilidad táctica” se realizará en dos lugares. Uno es en la Base Naval de Infantería Marina Baterías, ubicada a menos de 15 kilómetros de Punta Alta, donde va a llegar un destacamento de Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense a trabajar con la Agrupación de Comandos Anfibios, que opera en ese lugar, junto a unidades de Operaciones Especiales de todas las fuerzas. El otro centro será la Base Aérea de Moreno.

Según se informó, en esta etapa “no habrá ejercicio con tropas en el terreno y la aeronave que viene es específicamente para la logística, atendiendo a la reducción que van a tener los americanos producto de la escalada de conflicto en Medio Oriente”.

Luego de finalizada la fase táctica, tendrá lugar la fase operacional en Córdoba, que incluye tareas de capacitación y ejecución de un ejercicio simulado a través de una situación específica. “Eso nos va a permitir estandarizar y certificar el nivel de interoperabilidad con el marco de OTAN”, destacaron desde las FFAA.

Daga Atlántica, en su versión inicial, se proyectaba como uno de los ejercicios centrales en la agenda de defensa de ambos gobiernos, con despliegue de vehículos y armamento especial, y maniobras conjuntas en distintas regiones del país con la participación del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina, junto a las Boinas Verdes, el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y efectivos del Marine Corps Forces Special Operations Command (MARSOC) estadounidense.

Hasta la publicación de esta nota, la última confirmación por parte del Comando Sur de Operaciones Especiales de los Estados Unidos era la llegada de 15 elementos de Boinas Verdes, Navy Seals y otras Fuerzas Especiales para acoplarse a una dotación de al menos 70 efectivos de las FFAA de Argentina.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, junto a el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y funcionarios de toda la región, en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos, en Doral, Florida
El ministro de Defensa, Carlos Presti, junto a el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y funcionarios de toda la región, en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos, en Doral, Florida

Entre otros ejercicios, realizarán actividades prácticas y estandarización en operaciones de combate en áreas confinadas, tiro de asalto y primeros auxilios en combate. También se “estandarizan procedimientos para señalador de objetivos, guiado a tierra, guiado de aeronaves, controlador aéreo adelantado y búsqueda y rescate”.

El pasado viernes, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la autorización de la entrada de las tropas de Estados Unidos al país. Es un requisito legal. Estos ejercicios, según la normativa oficial, fortalecen la imagen internacional de la Argentina como un socio confiable en materia de estabilidad regional y seguridad global.

Además de Daga Atlántica, Argentina y Estados Unidos ultiman también los detalles del ejercicio denominado “PASSEX”, que contarán con la participación del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley de la Armada norteamericana, que navegarán por la Zona Económica Exclusiva argentina durante cinco días. En ese tiempo, las fuerzas locales desplegarán personal y medios para ejercicios conjuntos de adiestramiento naval, en cumplimiento de acuerdos bilaterales previos.

“Para una fuerza de operaciones especiales de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea, poder tirar con algo que traigan ellos es un sueño, una locura, y nos sirve para saber el pulso de lo último, de la última tecnología, del último armamento”, señalaron.

Miembros de las fuerzas especiales de la Armada Argentina participan en el ejercicio naval conjunto 'Tridente' con la Marina de Estados Unidos de América, fortaleciendo la interoperabilidad y capacidades defensivas (Estado Mayor Conjunto)
Miembros de las fuerzas especiales de la Armada Argentina participan en el ejercicio naval conjunto 'Tridente' con la Marina de Estados Unidos de América, fortaleciendo la interoperabilidad y capacidades defensivas (Estado Mayor Conjunto) (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de una coyuntura internacional de mayor inestabilidad, el Gobierno ratificó en las últimas semanas su “alineamiento estratégico sin ambigüedades” a la administración de Donald Trump. La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, fue gráfico y aseguró que la relación bilateral se sustenta en “coincidencias políticas y en una complementariedad económica cada vez más relevante”.

Consultado por Infobae, un importante funcionario del Gobierno explicó que Daga Atlántica “termina de cerrar el circuito de Estados Unidos” en cuanto a la defensa de la seguridad hemisférica. “No es solo narcotráfico o combate al crimen organizado, es más amplio; es terrorismo, disuasión”, destacó. El mismo operativo que tendrá lugar en Argentina se realiza en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. “A ellos les interesa por su política de defensa”, remarcó.

Dentro de este marco, a principios de marzo, Trump anunció la creación del Escudo de las Américas, una alianza regional que integra Milei y otros 11 mandatarios para enfrentar al narcoterrorismo.

En tanto, el embajador de EEUU en el país, Peter Lamelas, también ratificó la sintonía con el gobierno libertario y remarcó esta semana que “Argentina tiene lo que el mundo necesita: energía en lugares como Vaca Muerta, minería, litio, cobre, plata, uranio, agroindustria. Tiene innovación, tiene talento, especialmente en tecnología, y tiene un pueblo con una enorme capacidad de salir adelante”.

Temas Relacionados

Daga AtlánticaArgentinaCooperación MilitarTerrorismo InternacionalDonald TrumpPablo QuirnoJavier MileiÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los dialoguistas se resisten a votar la ley sobre falsas denuncias y se tensa su trámite en el Senado

Varios aliados acompañaron el dictamen la semana pasada. En tanto, otros prefieren alejar la iniciativa del recinto. Eso ajustaría el número necesario. “En todo caso, que se la incorpore al nuevo Código Penal. Y, sobre todo, mejor escrita”, se oyó desde un despacho importante

Los dialoguistas se resisten a votar la ley sobre falsas denuncias y se tensa su trámite en el Senado

Motosierra recargada: cómo fue la reducción del empleo público desde que asumió Milei

Infobae analizó en cuánto se redujo el personal en la Administración Pública Nacional y las empresas del Estado, según los últimos datos del INDEC

Motosierra recargada: cómo fue la reducción del empleo público desde que asumió Milei

El PRO y La Libertad Avanza tensan su relación en CABA: los movimientos de Karina Milei, Mauricio Macri y la incógnita Bullrich

La Casa Rosada evita confirmar a la exministra de Seguridad como candidata. Jorge Macri busca mostrar gestión mientras la UCR lo tienta para revivir Juntos por el Cambio

El PRO y La Libertad Avanza tensan su relación en CABA: los movimientos de Karina Milei, Mauricio Macri y la incógnita Bullrich

El macrismo marca diferencias con el modelo libertario y empieza a pensar la ruptura en el Congreso

La bancada parlamentaria del PRO se prepara para adoptar posturas autónomas en Diputados y evalúa cuándo abandonar el respaldo sistemático, mientras observa con preocupación los resultados de la actual administración

El macrismo marca diferencias con el modelo libertario y empieza a pensar la ruptura en el Congreso

El Movimiento Evita apoyará a Axel Kicillof como candidato a presidente para enfrentar a Javier Milei

La organización liderada por Emilio Pérsico ya coordina los ejes principales de la campaña “Es con Axel” y la estrategia “para enfrentar al gobierno” en las calles

El Movimiento Evita apoyará a Axel Kicillof como candidato a presidente para enfrentar a Javier Milei
DEPORTES
Goleadas, remontadas y anécdotas: las mejores perlas históricas del Superclásico entre River y Boca en el Monumental

Goleadas, remontadas y anécdotas: las mejores perlas históricas del Superclásico entre River y Boca en el Monumental

Boca Juniors hizo historia en el básquet: se consagró campeón de la Champions League de América

Tras las victorias de Estudiantes e Independiente, así están las tablas de posiciones: los posibles cruces del playoff

Las listas de concentrados de River y Boca para el Superclásico: las bajas por lesión, las llamativas ausencias y los regresos

La selección argentina femenina empató ante Colombia y quedó a un paso de la clasificación al Mundial 2027

TELESHOW
El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

Parálisis cerebral y un 70% de discapacidad física: quién es Lucho Miranda, el humorista que desafía prejuicios

Luisa Albinoni, entre el teatro, la maternidad y las segundas oportunidades: “No hay edad para el amor ni para reinventarse”

Ca7riel y Paco Amoroso recordaron su infancia juntos y sus primeros años en la escuela: “Éramos muy charlatanes”

El baile sensual de Grecia Colmenares con Fabio Agostini en la fiesta de Gran Hermano: “La única que casi se lo come”

INFOBAE AMÉRICA

Irán amenazó a EEUU y dijo que sus fuerzas están “totalmente preparadas” si se desata una escalada de la guerra

Irán amenazó a EEUU y dijo que sus fuerzas están “totalmente preparadas” si se desata una escalada de la guerra

En el Día de los Monumentos, ¿cuántos patrimonios históricos tiene Panamá?

Federico Jeanmaire y su novela sobre el Alzheimer: “El mundo me sigue pareciendo un lugar muy inverosímil para vivir”

Andrés Buhar cuenta “el viaje” de Arthaus, el espacio cultural que revoluciona el microcentro porteño

Panamá aplica ley que prohíbe discriminación por salud mental en empleo