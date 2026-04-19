Pese al conflicto en Medio Oriente, EEUU mantiene Daga Atlántica, un ejercicio militar con Argentina sin precedentes: los detalles

Miembros de las fuerzas especiales de la Armada Argentina participan en el ejercicio naval conjunto 'Tridente' con la Marina de Estados Unidos de América, fortaleciendo la interoperabilidad y capacidades defensivas (Estado Mayor Conjunto)

Los vaivenes del conflicto bélico en Medio Oriente, con declaraciones cruzadas entre Donald Trump y las autoridades del régimen de Irán por el control del estrecho de Ormuz, un paso clave en el transporte marítimo de petróleo, obligó al Gobierno a reestructurar el operativo Daga Atlántica (Atlantic Dagger), un ejercicio militar sin precedentes conjunto con Argentina que se iba a realizar a mediados de abril y que, finalmente y con cambios, se hará en mayo.

Según fuentes militares y funcionarios del Ministerio de Defensa consultadas por Infobae, el operativo será más reducido y con menos elementos. Comenzará en mayo y se extenderá por 42 días. Habrá una fase táctica y una operacional, y las sedes serán Puerto Belgrano, Moreno y Córdoba.

Foto de archivo. Un avión de combate F/A-18 Super Hornet pasa sobre el puente del portaaviones de propulsión nuclear USS George Washington durante ejercicios militares conjuntos con Argentina, el jueves 30 de mayo de 2024 (AP Foto/Víctor R. Caivano)

“No es el Daga inicial, tampoco es que no se hace nada. Es lo mejor que podemos aprovechar entre ambos países en la situación actual”, reconoció un comandante de alto rango a este medio. “Lo salvamos; ya hubo otros ejercicios similares, pero no como este, de fuerzas de operaciones especiales, porque antes también había un celo de cuánto menos sepan de mí, mejor”, añadieron desde el Gobierno.

Así, la fase inicial de “interoperabilidad táctica” se realizará en dos lugares. Uno es en la Base Naval de Infantería Marina Baterías, ubicada a menos de 15 kilómetros de Punta Alta, donde va a llegar un destacamento de Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense a trabajar con la Agrupación de Comandos Anfibios, que opera en ese lugar, junto a unidades de Operaciones Especiales de todas las fuerzas. El otro centro será la Base Aérea de Moreno.

Según se informó, en esta etapa “no habrá ejercicio con tropas en el terreno y la aeronave que viene es específicamente para la logística, atendiendo a la reducción que van a tener los americanos producto de la escalada de conflicto en Medio Oriente”.

Luego de finalizada la fase táctica, tendrá lugar la fase operacional en Córdoba, que incluye tareas de capacitación y ejecución de un ejercicio simulado a través de una situación específica. “Eso nos va a permitir estandarizar y certificar el nivel de interoperabilidad con el marco de OTAN”, destacaron desde las FFAA.

Daga Atlántica, en su versión inicial, se proyectaba como uno de los ejercicios centrales en la agenda de defensa de ambos gobiernos, con despliegue de vehículos y armamento especial, y maniobras conjuntas en distintas regiones del país con la participación del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina, junto a las Boinas Verdes, el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y efectivos del Marine Corps Forces Special Operations Command (MARSOC) estadounidense.

Hasta la publicación de esta nota, la última confirmación por parte del Comando Sur de Operaciones Especiales de los Estados Unidos era la llegada de 15 elementos de Boinas Verdes, Navy Seals y otras Fuerzas Especiales para acoplarse a una dotación de al menos 70 efectivos de las FFAA de Argentina.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, junto a el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y funcionarios de toda la región, en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos, en Doral, Florida

Entre otros ejercicios, realizarán actividades prácticas y estandarización en operaciones de combate en áreas confinadas, tiro de asalto y primeros auxilios en combate. También se “estandarizan procedimientos para señalador de objetivos, guiado a tierra, guiado de aeronaves, controlador aéreo adelantado y búsqueda y rescate”.

El pasado viernes, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la autorización de la entrada de las tropas de Estados Unidos al país. Es un requisito legal. Estos ejercicios, según la normativa oficial, fortalecen la imagen internacional de la Argentina como un socio confiable en materia de estabilidad regional y seguridad global.

Además de Daga Atlántica, Argentina y Estados Unidos ultiman también los detalles del ejercicio denominado “PASSEX”, que contarán con la participación del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley de la Armada norteamericana, que navegarán por la Zona Económica Exclusiva argentina durante cinco días. En ese tiempo, las fuerzas locales desplegarán personal y medios para ejercicios conjuntos de adiestramiento naval, en cumplimiento de acuerdos bilaterales previos.

“Para una fuerza de operaciones especiales de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea, poder tirar con algo que traigan ellos es un sueño, una locura, y nos sirve para saber el pulso de lo último, de la última tecnología, del último armamento”, señalaron.

Miembros de las fuerzas especiales de la Armada Argentina participan en el ejercicio naval conjunto 'Tridente' con la Marina de Estados Unidos de América, fortaleciendo la interoperabilidad y capacidades defensivas (Estado Mayor Conjunto) (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de una coyuntura internacional de mayor inestabilidad, el Gobierno ratificó en las últimas semanas su “alineamiento estratégico sin ambigüedades” a la administración de Donald Trump. La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, fue gráfico y aseguró que la relación bilateral se sustenta en “coincidencias políticas y en una complementariedad económica cada vez más relevante”.

Consultado por Infobae, un importante funcionario del Gobierno explicó que Daga Atlántica “termina de cerrar el circuito de Estados Unidos” en cuanto a la defensa de la seguridad hemisférica. “No es solo narcotráfico o combate al crimen organizado, es más amplio; es terrorismo, disuasión”, destacó. El mismo operativo que tendrá lugar en Argentina se realiza en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. “A ellos les interesa por su política de defensa”, remarcó.

Dentro de este marco, a principios de marzo, Trump anunció la creación del Escudo de las Américas, una alianza regional que integra Milei y otros 11 mandatarios para enfrentar al narcoterrorismo.

En tanto, el embajador de EEUU en el país, Peter Lamelas, también ratificó la sintonía con el gobierno libertario y remarcó esta semana que “Argentina tiene lo que el mundo necesita: energía en lugares como Vaca Muerta, minería, litio, cobre, plata, uranio, agroindustria. Tiene innovación, tiene talento, especialmente en tecnología, y tiene un pueblo con una enorme capacidad de salir adelante”.