El embajador Peter Lamelas respaldó al Gobierno y arengó a las empresas de Estados Unidos: “El momento de actuar es ahora, inviertan en Argentina”

El embajador Peter Lamelas habla durante el AmCham Summit 2026 (Fotografía: Maximiliano Luna)

El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, expresó un fuerte respaldo político al presidente Javier Milei y destacó el compromiso de la Casa Blanca con las reformas económicas impulsadas por el Gobierno argentino,

Durante su intervención en el evento anual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) que se realiza en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, Lamelas subrayó la “misión muy clara” con la que fue designado para su cargo: “Trabajar con el Gobierno del presidente Milei y con el sector privado para asegurar que Argentina vuelva a crecer con más libertad económica, más estabilidad y con los Estados Unidos como su socio preferido”. Según el embajador, su nombramiento respondió a una directiva directa del entonces presidente Donald Trump, quien le encargó fortalecer los lazos con la actual gestión argentina y facilitar inversiones estadounidenses.

Durante su discurso, Lamelas enfatizó que “el capital responde a condiciones, a señales” y valoró que “hoy Argentina envía esas señales: rumbo, orden, transparencia, señales de clara oportunidad”. Afirmó que el país atraviesa “el momento más dinámico de la relación entre los Estados Unidos y Argentina”, sosteniendo que este escenario “empieza desde arriba”, con un alineamiento entre los presidentes Trump y Milei basado en “libertad económica, menos regulaciones, más transparencia y un sector privado fuerte”. “Esto no es ideología, es crecimiento, es desarrollo”, puntualizó el diplomático en el foro empresarial.

De acuerdo con lo señalado por el embajador, el enfoque de la administración estadounidense es “America first, América primero”, aunque aclaró: “America first no significa América solo, no solo. Necesitamos socios. America first significa resultados concretos”. Lamelas remarcó la importancia de Argentina como socio estratégico, resaltando la oportunidad que representa el acceso a “recursos claves, mercados nuevos, cadenas de producción más seguras y menos dependencia en países que no comparten nuestros valores”.

El embajador hizo referencia a los recursos naturales y el potencial productivo argentino: “Argentina tiene lo que el mundo necesita: energía en lugares como Vaca Muerta, minería, litio, cobre, plata, uranio, agroindustria. Tiene innovación, tiene talento, especialmente en tecnología, y tiene un pueblo con una enorme capacidad de salir adelante”. Sostuvo que “los recursos solos no alcanzan”, y que lo determinante son “los cambios reales: menos trabas, más flexibilidad, reglas más claras y más confianza”, condiciones que, a su juicio, atraen inversiones de largo plazo.

En su intervención, Lamelas destacó que el gobierno de Estados Unidos “está aquí para ser su socio” y que la embajada trabaja diariamente con la AMCHAM y sus miembros para facilitar la llegada de empresas estadounidenses. “Ayudamos a empresas a entrar al mercado, navegar temas regulatorios, reducir trabas burocráticas, resolver problemas y conseguir financiamiento”, sostuvo el funcionario, quien mencionó que en los últimos años se asistió a más de 2.400 firmas estadounidenses interesadas en invertir en Argentina.

El embajador también informó sobre la reciente firma del Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones (ATI), al que calificó como “concreto” y que “elimina barreras reales, recompensa la innovación, reduce la burocracia y manda un mensaje muy claro: afirma que Argentina está lista para competir con los mejores”. Además, aludió al acuerdo de minerales críticos, señalando que “el mundo está cambiando, las cadenas de valor se están reorganizando y los Estados Unidos quiere construir estas supply chains con socios confiables, socios como Argentina”.

Lamelas reconoció los desafíos que enfrenta el país y valoró “el coraje político” que exigen las reformas en curso, pero aseguró que “hoy hay algo fundamental: hay rumbo. Y cuando hay rumbo, los mercados responden, la confianza crece y las inversiones empiezan a moverse”.

El embajador concluyó su presentación incitando al empresariado a actuar: “El momento de mirar a Argentina ya pasó. El momento de actuar es ahora y ahora la decisión es de ustedes. Inviertan en Argentina ahora”. “Las cosas están mejores que nunca. Recién van dos años. Yo quiero que la gente tenga paciencia. Hay un rumbo claro esta vez”, remarcó en diálogo con la prensa una vez finalizada su participación.