La trastienda de cómo se aprobó el pliego de Michelli: un peronismo que sumó aliados y el rol de Villarruel

Patricia Bullrich en el Senado (Comunicación Senado)

El oficialismo se sentía seguro. Eran las 11 de la mañana y los pasillos del Senado se llenaban del ruido del timbre que llama a los legisladores al recinto. Pocos minutos más tarde, el bloque de La Libertad Avanza sonreía y conseguía los 37 senadores.

Pero toda esa alegría desapareció cuando, luego de las cuestiones de privilegio y los homenajes, se intentó dar comienzo a la sesión con el tratamiento de los pliegos de los jueces y, en vez de una lista de 50 carpetas, el bloque oficialista proponía el tratamiento de 73.

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“Están traicionando la palabra”, dijeron los peronistas. “Para qué carajo hacemos labor parlamentaria”, espetó la senadora Juliana Di Tullio. “Acá hay una gran deslealtad parlamentaria”, agregó el presidente de ese interbloque, José Mayans. “Tengan honor, esto es olor a podrido, es una vergüenza que mientan acá”, agregó.

Esto generó un ida y vuelta en donde solo una voz libertaria intentó una defensa. Bartolomé Abdala fue quien pidió votar los 50 pliegos. El resto de los senadores libertarios observó en silencio, pero el golpe de gracia llegó en voz de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.

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La pantalla del Senado muestra los resultados de la votación que aprobó el pliego de Verónica Michelle como jueza con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones

La vicepresidenta de la Nación, que ya había mostrado su mal humor con Bullrich en la previa a entrar a la sesión, tomó la palabra y dijo: “En efecto se dijeron 50 pliegos y 30 hora antes de la sesión se empezaron a agregar y comienza la sesión con 73 exceptuando a la jueza Michelli. Los que estuvieron presentes fueron los senadores Abdala, Di Tullio, Vischi, Atauche Espinola, Mayans, Coto, Moises, Terenzi, Juri, Goerling, Bullrich, Gadano, Salino y Royon”. Luego de eso, la ex ministra no lo dudó y pidió un cuarto intermedio. Y empezó otra sesión.

“Primero se fueron José —Mayans— y Patricia —Bullrich— al Salón Azul, y después se fueron sumando los de los otros bloques. Fue una conversación larga”, explicó una fuente que siguió de cerca la reunión.

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Luego se fueron sumando los presidentes de los otros bloques. “Todos se le plantaron: se votaban todos o ninguno, y eso incluía sobre tablas a Verónica Michelli —el pliego que Milei pidió retirar—”, agregó.

José Mayans (RS Fotos)

“Nosotros fuimos claros: les dábamos los dos tercios para ampliar el temario y que entraran los 23 pliegos que querían sumar, y ellos aceptaban y daban los dos tercios para tratar sobre tablas a Michelli. Además, se caía el tratamiento de la ley de propiedad privada. Si eso no sucedía, se caía toda la sesión. Era todo o nada”, explicó un senador del peronismo que participó de las conversaciones.

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En ese entuerto, y sola en la reunión —ya que no fue acompañada por ninguno de los miembros del bloque libertario, que mostró una prudente distancia de la jefa del bloque—, Bullrich aceptó.

Llegó el momento de la votación y casi la totalidad de los pliegos fueron votados por unanimidad, hasta que se propuso el pliego de Verónica Michelli. En ese momento Bullrich pidió la palabra, anticipó su voto y blanqueó el conflicto de la Casa Rosada con la candidata: “No se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. La evaluación que hace el Senado es por los méritos”. Y adelantó que se iba a abstener de votar en contra de la jueza Michelli: “Esa es mi posición, no comprometo a mi bloque”.

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La votación fue: 44 a favor, 18 en contra, 2 abstenciones y 8 ausentes. Los negativos fueron todos libertarios; Bullrich y Silvana Schneider de la UCR se abstuvieron.