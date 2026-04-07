Pablo Quirno: “La alianza con EEUU se apoya en coincidencias políticas y en complementariedad económica”

El canciller Pablo Quirno abrió la jornada en Buenos Aires organizada por Atlantic Council (Fotos: Jaime Olivos)

El canciller Pablo Quirno ratificó que la relación entre Argentina y Estados Unidos atraviesa una fase de “entendimiento profundo”, basada en valores compartidos y en una creciente integración de sus economías. Durante una cumbre organizada por el think tank Atlantic Council en Buenos Aires, con amplia presencia de funcionarios, gobernadores y empresarios norteamericanos, subrayó también que la diplomacia económica es el eje de la política exterior de la administración de Javier Milei.

En su intervención, Quirno puntualizó que Argentina se encuentra en “otra etapa” y señaló que el país “comenzó a convertir sus capacidades y ventajas estructurales en acciones concretas para el crecimiento”. Así, el Canciller explicó que el gobierno de Javier Milei priorizó desde el inicio de la gestión la corrección del desequilibrio fiscal y la recuperación de la confianza internacional.

Al referirse a la alianza con Estados Unidos, subrayó que esta se apoya “en coincidencias políticas y en una complementariedad económica cada vez más relevante”. Según el funcionario, ambos países comparten una visión sobre la centralidad de la libertad, el rol del sector privado y la necesidad de cadenas de valor seguras en el hemisferio. Entre otros puntos, indicó que la agenda bilateral incluye acuerdos y mecanismos de cooperación en áreas como minerales críticos, energía e inversiones.

“A modo de ejemplo, consideremos la magnitud de las oportunidades en sectores críticos. Vaca Muerta alberga una de las reservas de energía no convencional más importantes del mundo. El país dispone además de una plataforma minera cada vez más relevante en litio, cobre, oro, plata y uranio. Cuenta con agroindustria de escala global. Tiene una economía para integrarse a cadenas de valor en manufacturas, servicios, logística e infraestructura. Además, ofrece algo cada vez más valioso en el contexto internacional actual: estabilidad geopolítica, alineamiento estratégico sin ambigüedades y vocación de convertirse en un actor relevante dentro del hemisferio occidental”, planteó.

El evento, que se desarrolló en el Palacio Libertad, contó con la participación de John Jovanovic, presidente del banco estatal estadounidense Exim Bank

Y agregó: “Ese punto merece una reflexión adicional. El mundo atraviesa una etapa en la que la seguridad de abastecimiento, la resiliencia de cadenas de suministro y el acceso seguro a energía y minerales críticos dejaron de ser temas sectoriales. Hoy forman parte del núcleo duro de la seguridad económica. En ese contexto, los países y las empresas buscan jurisdicciones confiables, marcos previsibles y socios capaces de cumplir. La Argentina tiene todo para ocupar ese lugar y lo puede hacer de manera especialmente virtuosa junto a los Estados Unidos”.

El evento, que se desarrolló en el Palacio Libertad, contó con la participación de John Jovanovic, presidente del banco estatal estadounidense Exim Bank, entre otros representantes de sectores estratégicos. El canciller aportó datos sobre la magnitud -según indicó- de la transformación económica en marcha: el déficit fiscal fue eliminado en el primer mes de gestión y el gasto público real se redujo más del 30%.

Además, destacó que el gobierno avanzó en reformas regulatorias y laborales y se lanzó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), “que ya suma trece proyectos aprobados por más de USD 27.000 millones y una cartera en evaluación cercana a USD 53.000 millones". “Cuando la Argentina ofrece previsibilidad, el interés aparece de inmediato. Cuando ofrece estabilidad, el capital responde”, enfatizó.

Durante su exposición, el canciller también subrayó la importancia del reciente fallo favorable sobre YPF en la Corte de Apelaciones de Nueva York, tribunal federal estadounidense, que revirtió una sentencia por USD 16.000 millones. Según Quirno, este resultado “expresa el reconocimiento a una defensa seria y alineada con las reglas del sistema”, algo que, sostuvo, refuerza la confianza de los inversores internacionales.

Quirno destacó el vínculo con Estados Unidos

En tanto, el funcionario explicó que la diplomacia económica se transformó en eje de la política exterior argentina. En esta línea, manifestó que la función de la Cancillería trasciende la representación tradicional y se orienta a “ampliar mercados, abrir canales, facilitar acuerdos, promover asociaciones y conectar capital internacional con capacidades productivas concretas dentro del país”. El funcionario recalcó que la Argentina busca “socios” y empresas dispuestas a invertir en sectores de energía, minería, agroindustria e infraestructura.

Quirno destacó que el Exim Bank puede ser un instrumento para incentivar la llegada de empresas estadounidenses y ampliar proyectos que el gobierno considera prioritarios en suelo argentino. “La Argentina está en condiciones de ser un socio fiable para Estados Unidos”, remarcó el canciller al dirigirse a los empresarios presentes, y los invitó a “analizar el cambio argentino, conversar con quienes ya invierten en nuestro país y constatar el dinamismo de las provincias”.

Al finalizar su exposición, Quirno reiteró que la prosperidad del país depende de la libertad económica, el orden y la articulación entre capital, talento y trabajo. “Esa es la Argentina que estamos construyendo”, concluyó el canciller.

El Atlantic Council es una institución fundada en 1961 y con sede en Washington DC, que administra diez centros regionales y programas vinculados a la seguridad internacional y la prosperidad económica. El Consejo actúa como un espacio de referencia para líderes globales y fomenta la generación de ideas y propuestas destinadas a enfrentar los desafíos que presenta el siglo XXI. El cierre de la jornada estará a cargo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.