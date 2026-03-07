Política

Trump anunciará la creación del Escudo de las Américas, una alianza regional que integrará Milei para enfrentar al narcoterrorismo y a China

Durante un cónclave que se hará hoy en Miami, el presidente de los EEUU presentará este foro multilateral destinado a coordinar esfuerzos contra los carteles de la droga asociados con Irán y contener la agenda de Beijing

Guardar
Javier Milei saluda a Donald
Javier Milei saluda a Donald Trump en Davos, (Suiza)

(Enviado especial a Miami, Estados Unidos) Donald Trump anuncia hoy en Miami la creación de Escudo de las Américas, una alianza geopolítica integrada por Javier Milei y otros once mandatarios de la región que apuntará contra el narcoterrorismo y la ofensiva comercial de China.

La reunión inaugural tendrá como escenario el hotel Trump Doral, que anoche ya parecía una fortaleza blindada, y se aguarda que el líder republicano describa a sus socios del Escudo de las Américas la estrategia conjunta de Estados Unidos e Israel para terminar con las profundas relaciones entre los carteles de la droga y el régimen chiíta de Irán.

Extremas medidas de seguridad en el hotel Trump Doral, escenario de la sesión inaugural del foro Escudo de las Américas

Además de Milei, Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura -Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar -Trinidad y Tobago- son los socios fundadores de la iniciativa Escudo de las Américas.

El presidente argentino estará acompañado por Karina Milei -secretaria general-, Manuel Adorni -jefe de Gabinete- y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

La guerra contra Irán no es un asunto internacional ajeno a América Latina, y por eso se tratará en detalle durante la cumbre regional convocada por el líder republicano.

Irán es aliado estratégico de Cuba y Nicaragua, y en épocas de Nicolás Maduro, su influencia era muy profunda en el régimen caribeño. También tenía a Honduras como un proxy en América Central, una base de operaciones regional que se clausuró con la llegada de Asfura a la presidencia.

Teherán financió a su organización terrorista Hezbollah a través de negocios articulados con los carteles de la droga que operan en México y Colombia, y hay incontables células dormidas del grupo fundamentalista libanés que aguardan órdenes de Irán en sus guaridas de Ciudad del Este (Paraguay).

En 1992 y 1994, por ejemplo, Hezbollah ejecutó dos ataques terroristas en Buenos Aires, y la justicia argentina ya probó que estos atentados se decidieron en Teherán.

Ante el inédito escenario internacional, Trump entonces propondrá ante los doce mandatarios de América Latina establecer un sistema de cooperación multilateral para asfixiar la estructura terrorista que Teherán tiene a su disposición en América Latina.

“El propósito de esta nueva cumbre de América Latina es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, definió Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca.

Y completó: “El presidente (Trump) hablará con los líderes de estos países que realmente han formado una coalición histórica para trabajar juntos para abordar las bandas y cárteles criminales narcoterroristas y contrarrestar la migración ilegal y masiva”.

Donald Trump cuando anunció su
Donald Trump cuando anunció su ofensiva militar contra Irán (Miami, Estados Unidos)

El cónclave iniciará a las 8.30 AM (hora del este) con un saludo protocolar -en fila de a uno- de los mandatarios de América Latina con Trump. Y en continuación se aguarda que el presidente de los Estados Unidos describa a los socios regionales su estrategia para doblegar al régimen chiíta.

Junto al presidente de Estados Unidos se alinearán Marco Rubio -secretario de Estado- y Scott Bessent -secretario del Tesoro-, entre otros miembros clave de la Casa Blanca.

La cumbre con Trump terminaría antes del mediodía.

También habría una sucesión de encuentros bilaterales de los jefes de Estado de América Latina con Rubio y Bessent.

Será la primera vez que el líder republicano exponga ante otros mandatarios su perspectiva del enfrentamiento contra los ayatollahs, justo a una semana del comienzo de las operaciones militares en Medio Oriente.

Trump ha sostenido en las últimas horas que pretende la rendición incondicional del régimen chiíta y que eso sucederá cuando considere que el poder de los ayatollahs ha terminado en Irán.

No está previsto que los socios de la Alianza participen de un debate liderado por Trump, y es muy probable que al final de la presentación del líder republicano se firme un documento conjunto rescatando el sentido geopolítico del Escudo de las Américas.

La vocera la Casa Blanca
La vocera la Casa Blanca ratificó que Donald Trump recibirá en Miami a los mandatarios aliados de América Latina (Composición fotográfica)

Trump había convocado a la cumbre para definir una estrategia común destinada a frenar el avance regional de Beijing, pero la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán colocó en un segundo plano las aspiraciones de Xi Jinping respecto a América Latina.

Eso no implica que el presidente de Estados Unidos haya olvidado la estrategia comercial que Xi Jinping ejecuta para transformar a América Latina en un eslabón de la cadena de suministro que permita a China mantener su nivel de crecimiento económico.

Pero en esta oportunidad, durante su sesión inaugural, Trump utilizará la plataforma del Escudo de las Américas para ratificar que su atención política se enfoca -fundamentalmente- en voltear al régimen fundamentalista de Irán.

Temas Relacionados

Estados UnidosEscudo de las AméricasDonald TrumpIránIsraelJavier MileiKarina MileiManuel AdorniPablo Quirno

Últimas Noticias

Javier Milei llegó a Miami para participar de la cumbre de mandatarios de América Latina organizada por Trump

El presidente de Estados Unidos lanzará mañana una iniciativa geopolítica bautizada como Escudo de las Américas, que apunta a combatir el narcoterrorismo, la ofensiva comercial de China y la inmigración indocumentada

Javier Milei llegó a Miami

La ciudad de Buenos Aires y Mendoza renovaron su acuerdo con la Guía Michelin para potenciar el turismo gastronómico

La iniciativa busca reforzar la presencia de CABA y la provincia cuyana en el mapa gastronómico internacional, destacando a sus restaurantes y atrayendo a más turistas a través del reconocimiento de la prestigiosa guía

La ciudad de Buenos Aires

Juan Bautista Mahiques: “Estoy a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas”

El flamante ministro de Justicia consideró que cada club debería tener la posibilidad de elegir cómo ser administrado y cuestionó la prohibición de la AFA

Juan Bautista Mahiques: “Estoy a

ARCA confirmó amplias irregularidades en una empresa vinculada a Toviggino que blanqueó USD 1,4 millones

Se trata de Malte SRL. Según el informe del órgano de control, la compañía es una “usina sin capacidad operativa económica y/o financiera”

ARCA confirmó amplias irregularidades en

Tras las gestiones del Gobierno, regresan los primeros argentinos varados en Dubái por la guerra

Será en dos vuelos de Emirates Airlanes con escala en Río de Janeiro que saldrán este domingo y el lunes

Tras las gestiones del Gobierno,
DEPORTES
Franco Colapinto afronta la clasificación

Franco Colapinto afronta la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El accidente de Max Verstappen en la qualy que lo hará largar 20° el GP de Australia de Fórmula 1: el detalle que encendió las alarmas

Qué significa el título de gran maestro del ajedrez que busca alcanzar el argentino Faustino Oro a los 12 años

Tomás Etcheverry batalló ante Denis Shapovalov, pero quedó eliminado en el Masters 1000 de Indian Wells

El paraguayo Joshua Dürksen ganó la primera carrera del año de Fórmula 2: el argentino Nicolás Varrone quedó 21°

TELESHOW
Hernán Lirio arranca una nueva

Hernán Lirio arranca una nueva aventura por el mundo junto a Ramoncito: “El entusiasmo se siente”

Guido Kaczka, otra vez listo para el prime time: “Mientras hagamos programas, la tele estará viva”

El Negro Tecla: “Con un show gané lo que otros ganan en un año”

Karina Mazzocco y el vuelco de su programa a las historias de vida de gente real: “Quiero crecer como comunicadora”

Wanda Nara expuso a Maxi López en MasterChef y contó las promesas incumplidas en su relación: “A los 3 meses era cornuda”

INFOBAE AMÉRICA

Rafael Grossi: “Irán acumuló una

Rafael Grossi: “Irán acumuló una cantidad exorbitante de uranio con una pureza muy parecida a la necesaria para un arma nuclear”

Cristina Banegas: “Si no hay más teatros, lo haremos en las plazas, en las calles, en los balcones; somos indomables”

La cuarta temporada de ‘Industry’ traza inquietantes paralelos con la realidad

Lo que la ficción no dice sobre los hombres que cuidan a sus hijos

Auditoría a mina de cobre en Panamá supera 66% con revisión de parámetros de agua y aire