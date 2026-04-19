El tic tac oficial: de Adorni a la economía, las urgencias marcan el ritmo del Gobierno

La crisis política y económica impacta la gestión de Milei, mientras crecen las críticas internas y la presión sobre Adorni

Las urgencias marcan el ritmo del Gobierno. Con la iniciativa diezmada, el oficialismo no logra cambiar el clima adverso en medio de una gestión económica y política que aplasta las dos principales apuestas del Presidente: el caso Adorni borró por completo aquello de la moral como política de Estado y la inflación socava la ilusión del “todo marcha acorde al plan”. Lo que hasta hace dos semanas era silencio interno en torno al crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete ahora son críticas en público. Lo hacen los aliados, sin costo. Pero lo dicen en voz baja los propios integrantes del elenco oficialista: puertas adentro comenzó a hacerse fuerte la idea de que tarde o temprano el funcionario estará obligado a dar un paso al costado.

El costo político que asumieron los hermanos Milei al abrazarse al devenir de Adorni se traslada ahora a todo el oficialismo, oficial y blue. En el bloque de La Libertad Avanza crece la incertidumbre respecto de cómo será la sesión en la que deberá exponer el funcionario y más de uno se pregunta qué sentido tiene. “Si fuera por mí, lo suspendo”, refleja una de las principales espadas parlamentarias del Gobierno para dar cuenta de la inconveniencia del desafío. Los aliados del Pro y el radicalismo están en llamas. “Si el kirchnerismo empieza a increparlo lo va a defender su bloque”, se corren cerca de Cristian Ritondo, que esta semana rompió el silencio para decir que eso de deslomarse no va. Ritondo fue al punto más sensible del asunto, el irritante. Y le recomendó que diera explicaciones. Dijo en público lo que en privado sostienen los aliados del gabinete, como Patricia Bullrich. La semana pasada, la senadora se enojó porque en una rueda de prensa sólo le preguntaban por Adorni. “A ver, de nuevo, es un tema que lo está llevando la Justicia, no es un tema de discusión, punto, basta, no quiero explicar nada. ¿Vamos a hablar de Adorni o vamos a hablar de las inversiones y de lo que estamos discutiendo hoy para el país?”, se ofuscó. Lo mismo le pasó una semana antes en Córdoba. Le consultó en la previa a su equipo de qué le iban a preguntar. Le respondieron de Adorni y del PAMI. Y eso pasó. En ninguna de sus dos apariciones lo defendió, que es lo que haría cualquier oficialista. O piden su cabeza o lo defienden. En este affaire, sólo atinan a que una foto resuelva el problema. El álbum de Adorni en lugares no logra frenar el escándalo.

A las críticas de Ritondo se sumó también Guillermo Francos, el ex jefe de Gabinete. “Falló en sus explicaciones”, sostuvo, un poco menos confrontativo. Para ambos, hay un dejo de desprecio por parte de Adorni. “No sé qué dijeron”, transmite el funcionario. Francos, eyectado del Gobierno; Ritondo, corrido de la escena áulica oficial. Ambos por orden de Karina Milei. Las críticas al jefe de Gabinete se expanden también hacia los aliados radicales. El auditor Luis Naidenoff consideró “insostenible” su continuidad en el cargo y estalló la galaxia virtual con la pelea de tuiteros, sumado al furibundo desafío del biógrafo de Milei, Nicolás Marquez.

La incertidumbre sobre la continuidad de Adorni como jefe de Gabinete marca la agenda de La Libertad Avanza

En los hechos, Adorni ya dejó de ser jefe de Gabinete. Conserva la firma, pero anuló el rol para el que fue designado. No puede ser ni vocero. “Se juega su última bala el 29”, dicen en otros despachos de la Casa Rosada, que ya no ocultan la posibilidad de que deje el cargo. Será una última oportunidad interna. Hacia la opinión pública, la batalla está perdida. Lo sabe Karina y, sobre todo, los consejeros de Karina. El esquema en el que están trabajando es que la secretaria general lo entregue una vez que nadie se lo pida, una resistencia al estilo CFK. La otra, enmascararlo como parte de un relanzamiento general del gabinete, antes del Mundial, en el que Karina se quede con todas las áreas que hoy maneja Santiago Caputo. Entrega a Adorni para quedarse con todo. El último viernes dio una muestra elocuente de que puede jugar fuerte. Reunió en la sede de Avenida de Mayo a la tropa porteña y se sentó en la cabecera junto a Pilar Ramírez, la jefa política del distrito, y Bullrich. El gran ausente fue Adorni. Cerca de la senadora la ven candidata. Cerca de Karina piden esperar. “Puede que Adorni ya no sea el elegido pero eso no significa que ya el dedo beneficie a Patricia”, refuerzan como mensaje en la Casa Rosada. Aparecen otros nombres: Luis Caputo, Pablo Quirno o Federico Sturzenegger, en la prioridad de la secretaria general. Adorni se muestra aún confiado en el respaldo de los hermanos Milei. Dicen que el Presidente irá a la sesión informativa a acompañarlo, tal como prometió en las redes sociales, para lo que será una presentación “puramente institucional”.

La obsesión de Karina

Karina Milei se muestra obsesionada en el control político del Gobierno. Ella va a definir la suerte de Adorni, y quiere conducir también la de Bullrich. Tras el encuentro porteño volvieron juntas a Balcarce 50 para la reunión de la mesa política. Esos encuentros ya pasaron a ser intrascendentes en la calidad y la cantidad de los anuncios en los que derivan. La agenda parlamentaria está empantanada. La próxima sesión debería ser para tratar el proyecto de ley Hojarasca, como lo tituló Sturzenegger, su autor. En el bloque de La Libertad Avanza se agarraron la cabeza cuando lo leyeron. Contiene un artículo, el primero, con todas las leyes a derogar. Imposible poder llegar a acuerdos particulares con un articulado escrito así. Además, quedó trabado en la disputa interna el nuevo código penal. Santiago Caputo promueve su reemplazo completo. Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, va por retoques menores.

La verdadera mesa política fue el lunes, sin Adorni ni Bullrich. Karina Milei se sentó en la cabecera de la mesa, en el despacho del ministro del Interior; Diego Santilli, a su izquierda, y Eduardo Lule Menem, su mano derecha, completaron la escena oficial. Enfrente se ubicaron los gobernadores aliados Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). El pedido de Karina fue que adelanten las elecciones. Era algo que iba a ocurrir indefectiblemente: ningún mandatario se arriesgaría a dejar su suerte a merced de la elección presidencial. Con ese escenario, para Karina, mejor conducirlo y que no se corten solos. El interés de la secretaria general es evitar una seguidilla de triunfos peronistas provinciales que generen un clima político adverso en el inicio del año electoral. Está previsto que en los próximos días se reúna con Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis). Hay un claro giro en la estrategia electoral de la hermana del Presidente, que a diferencia del año pasado, cuando privilegiaba a los puros, ahora apura acuerdos en busca de consolidar el camino de Milei a la reelección. La presencia en la reunión de la dueña de la lapicera importa más que lo que se haya hablado. Ya no hay intermediarios. Los acuerdos se hacen con Karina. La necesidad de ayuda es mutua. Una dispersión del voto libertario y filolibertario podría hacer perder a los gobernadores, muchos ex Juntos por el Cambio, que solapan electorados con el mileísmo. Necesitan acordar. Del otro lado, el Gobierno pasa por su peor momento en imagen y la urgencia política lo convierte en rehén de los mandatarios para conseguir apoyos en el Congreso. De hacer acuerdos, La Libertad Avanza se garantizaría triunfos que en caso de ir en soledad podría poner en riesgo. El peronismo, más allá de la lectura del Gobierno de la última elección, parte de un piso de entre 30 y 40% en las provincias. El escenario convierte así a la Casa Rosada en árbitro de la reelección de los gobernadores, incluso con un panorama económico adverso.

Hay dos gobernadores con los que Karina no hará alianzas. Uno es Jorge Macri, en la Ciudad de Buenos Aires. Esa línea bajó el viernes en la reunión porteña. El ballotage, siempre obligado por exigir más del 50% de los votos, ordenará al antiperonismo detrás de los libertarios. El otro es Martín Llaryora. Karina bendijo la candidatura de Gabriel Bornoroni y promueve un gran frente junto a Luis Juez y Rodrigo de Loredo.

Inflación descarnada

La micro empezó a marcar el pulso político desde fin de año, cuando las encuestas empezaron a mostrar un declive en el apoyo a Milei. La inflación de marzo marcó una suba indisimulable aunque el esfuerzo oficial estuvo en descarnizar el dato para ratificar el rumbo. Sin la carne tenemos razón, se unieron Caputo y el Presidente en la explicación. Milei terminó admitiendo que el dato era malo, y prometió una mejora hacia adelante. Posiblemente lo consiga. Los números de abril muestran una desaceleración. La consultora Equilibra anticipó casi 1 punto de caída y ya habla de un 2,5% para abril. Para el mercado, la inflación no parece ser un problema. El número no generó sobresaltos y en las evaluaciones de las principales consultoras económicas que consumen los empresarios indican que no tuvo efectos adversos para la macro.

Caputo aseguró que la inflación comenzará a ceder desde abril, tras el 3,4% de marzo

Lo que se impone es la micro. Milei ratificó que no cambiará el rumbo, incluso si eso lo lleva a perder las elecciones. La semana pasada, el Gobierno encadenó una serie de conflictos de impactos extendidos. La semana anterior habían sido los colectivos. La última semana se hizo sentir con fuerza el reclamo de los médicos de PAMI, sumado a los prestadores y las farmacias imposibilitadas de cumplir sus compromisos. El sistema está en crisis. Luis Caputo destrabó sólo una parte de los fondos reclamados por Mario Lugones. Hay muchos jubilados, explican los funcionarios del área. Se cortó la cadena de pagos. En las farmacias se empezará a ver el otro conflicto y ya evalúan medidas de fuerza. Se están quedando sin stock. PAMI lleva cuatro pagos atrasados. Saldó esta semana dos de los seis que tenía pendiente desde hace un año. Las farmacias no pueden pagar a los laboratorios y el jubilado se queda sin medicamentos.

Se viene un nuevo capítulo del conflicto universitario. El Gobierno apeló vía per saltum a la Corte Suprema para no cumplir con la ley de financiamiento. El abrazo del oso al máximo tribunal. El salario real de los trabajadores registrados cayó por sexto mes consecutivo en febrero, según los datos del Indec publicados el viernes. Es una pérdida de un 8,9% desde noviembre de 2023. La industria se mantiene a media máquina. La capacidad instalada durante febrero fue 54,6%. No deja de crecer el número de empresas que cierran, a niveles de la pandemia. Según el monitor mensual de Fundar, en enero cerraron 1985 empresas, marcando una reducción de 0,4% con respecto a diciembre. Hace 16 meses consecutivos que este número cae. Con respecto a enero de 2025, se destruyeron 13.158 empresas, una baja de 2,6%. Con la última medición se acumulan 23 caídas interanuales consecutivas. Desde que asumió Milei se perdieron 24.180 empresas, un 4,7% del total. Es la peor caída en los primeros 26 meses de un gobierno. Esta semana fue tendencia el hashtag Cerramos, una propuesta en Instagram que visibilizaba el doloroso momento en que emprendedores y pymes anuncian en redes su fin. La macro le cierra a Milei a costa de la micro.

Fuera de cualquier manual político, el Presidente admitió nuevamente que podría no reelegir. “Si no nos acompañan, no pasa nada, todos podemos volver a trabajar en el sector privado”, largó en medio del discurso en el que ratificó el rumbo. Las encuestas siguen mostrando un fuerte deterioro de la imagen presidencial. El último sondeo de San Andrés puntualizó que la aprobación del Gobierno tocó un piso de 36% frente al 39% de marzo. La desaprobación subió al 61%, consolidando una tendencia negativa. Otra vez la micro. La falta de trabajo se consolidó como el principal problema del país con un 40%, una suba de 4 puntos desde marzo. Encima no hay vocero que marque el paso del relato oficial. Manuel Adorni sufrió la mayor caída en imagen positiva con una baja de 9 puntos y tiene el diferencial más bajo del gabinete (-51%), seguido por Karina Milei (-50%).

En el caso del sondeo de Opina Argentina, que se conoció esta semana, la imagen del jefe de Gabinete se derrumbó 16 puntos, arañando un 72% de imagen negativa en general y llega al 45% de desaprobación entre los votantes libertarios. Fin.

¿Capitaliza el peronismo?

Con este escenario negativo para la Casa Rosada, el peronismo por ahora solo revive. La intención de voto de La Libertad Avanza cayó 8 puntos pero el peronismo no capitaliza esa pérdida. Las dos encuestas coinciden en destacar el crecimiento de dos dirigentes: Axel Kicillof, que ya venía picando en punta en la encuesta de Atlas Intel que mide para Bloomberg, y Myriam Bregman. Para Opina Argentina, ambos tienen una valoración positiva del 44%. Para San Andrés, Kicillof aparece con un 31% de imagen positiva total y Bregman con 29%.

El crecimiento de la izquierda le abre un problema al peronismo, uno más a todos los que tiene. Divide el voto anti Milei en una primera vuelta, la única chance real que tiene ese espacio de volver a ser gobierno. El principal movimiento político de la Argentina sigue siendo el antiperonismo. Las peleas internas con sede en la provincia de Buenos Aires marcan el paso de la oposición. Kicillof, de gira en España, ni se cruzó con la delegación cristinista que viajó a la misma cumbre progresista encabezada por Eduardo Wado de Pedro. Sólo Nicolás Trotta fue a ver su exposición este sábado por la mañana. “Mejor, no vinimos a hacer rosca acá”, aclaran cerca del gobernador, que todo lo que hace está pensado para deskirchnerizarse.

Kicillof fue uno de los oradores de una cumbre progesista que se realizó el fin de semana en Barcelona

Antes de viajar, Kicillof se reunió con Sergio Massa, el lunes. Fue el día después de que el ex ministro de Economía se mostrara en un asado con intendentes en la quinta de San Vicente. En La Plata la foto cayó pésimo. Creen que está a destiempo y no representa el padecimiento social. Cerca de Axel dicen que Massa lo trata como candidato presidencial, que le dice que no se exponga y que no se preocupe por Cristina Kirchner. Pero en las oficinas de Libertador no pierden la expectativa de que vuelva a ser el tigrense el candidato.

Kicillof cerró la semana con alta exposición tras su paso por España. Sabe que el único viaje que necesita es a Estados Unidos. A su lado lo imaginan para el año que viene. En la ingeniería electoral, el equipo del gobernador trabaja en la hipótesis de adelantar las elecciones provinciales, como todo el resto de los mandatarios. Si es así, entre octubre y noviembre deberán empezar a delinearse los candidatos. Diego Santilli avisa que su acuerdo con Karina es que él será el elegido en territorio bonaerense. Sebastián Pareja igual recorre el distrito. Para el Gobierno, lo electoral también se juega al ritmo de las urgencias cotidianas.