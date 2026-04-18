Política

El Gobierno amenaza con no homologar toda la paritaria del Sindicato de Comercio y abre otro frente de batalla con los gremios

En la Secretaría de Trabajo no convalidarían dos puntos del convenio firmado por Armando Cavalieri y las cámaras. Sucedió algo similar con el acuerdo del Sindicato de Camioneros. Las claves de un escenario conflictivo

Guardar
Armando Cavalieri, Luis Caputo, Hugo Moyano y Julio Cordero
Armando Cavalieri, Luis Caputo, Hugo Moyano y Julio Cordero

El Gobierno no sólo quiere que los aumentos salariales se pacten por debajo de la inflación, incluso pese a la suba que hubo en marzo del 3,4% del costo de vida, sino que también está decidido a no homologar las cláusulas de los convenios que considera inviables, como las contribuciones empresariales para las obras sociales que acuerdan algunos sindicatos con las cámaras.

Pero, en este contexto de presión de las bases por recomponer los sueldos, la actitud oficial, que materializará la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, podría desatar varias guerras simultáneas.

Uno de los casos que se perfila como más conflictivo es el último acuerdo salarial firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que lidera Armando Cavalieri.

Julio Cordero y Armando Cavalieri, tras la firma de la paritaria de Comercio, junto con los empresarios
Julio Cordero y Armando Cavalieri, tras la firma de la paritaria de Comercio, junto con los empresarios

Al Gobierno no le preocupa el aumento porcentual que firmaron el sindicato y las cámaras, que consistió en un 5% en tres tramos (2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio) y el pago de un bono extraordinario de $120.000 correspondiente al trimestre abril-junio. Pero en Trabajo analizan una homologación parcial porque se objetan dos puntos: el aumento de la cuota solidaria del 2% al 2,5%, por encima del tope fijado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, y la contribución empresarial para OSECAC, la obra social de Comercio, que pasó de $8 mil pesos mensuales por trabajador a $28 mil, un aumento que el Gobierno considera desmesurado.

“Son beneficios que meten por la ventana en el convenio, sin avisar antes, pero que no irán en forma directa al bolsillo de los trabajadores”, se quejó ante Infobae un encumbrado funcionario.

La ayuda para la obra social de Comercio, la más importante del país, es de un enorme impacto económico: en un universo de 1.200.000 trabajadores, el sindicato recibirá cada mes 33.600.000.000 de pesos.

Armando Cavalieri, del Sindicato de Comercio
Armando Cavalieri, al frente de una columna del Sindicato de Comercio en una movilización

Aún resuena en Comercio la traumática situación que se registró a mediados de 2025, cuando Cavalieri firmó un aumento del 5,4%, distribuido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), que se ubicó por encima de la pauta salarial del 1%, y por eso el Gobierno se negó a homologarlo y abrió un fuerte conflicto.

La paritaria mercantil recién se pudo homologar en agosto pasado luego de que Cavalieri y las cámaras empresariales rubricaron un acuerdo para el segundo semestre de 2025 en el que quedaron incluidos aquellos montos. Ahora, la pelea con el Gobierno no será por el aumento salarial ni por el bono extraordinario sino por dos rubros que van en forma directa a “la caja” sindical.

Cerca de Cavalieri aseguran que no saben nada sobre la homologación parcial que se analiza, pero en Trabajo juran que el sindicato ya conoce la decisión del Gobierno.

Hugo Moyano pasó por algo similar. Cerró un acuerdo para el Sindicato de Camioneros que sintoniza con la política que fijó el Ministerio de Economía, ya que tendrá una vigencia semestral y las cifras pactadas están por debajo de la inflación. Pero, aun así, Trabajo decidió homologarlo en forma parcial: avaló el aumento del 10,1% en el semestre marzo-agosto en 6 tramos (2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5%) más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo, pero no convalidó la contribución empresarial para la obra social, que pasó de $22 mil a $25 mil mensuales por trabajador, y tampoco el nuevo adicional por presentismo ni una cláusula que ratifica el convenio colectivo de trabajo vigente hasta el momento.

Hugo Moyano, hombre mayor de pelo blanco y chaleco beige, habla gesticulando. Detrás, una pantalla muestra el logo de la Biblioteca Sindical Eva Perón y una bandera
Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros

La homologación parcial fue admitida a Infobae en Trabajo y en una de las cámaras del sector, pero en otra de las entidades empresariales fue desmentida.

De todas formas, a Cavalieri le resultará más sencillo que las cámaras se comprometan a pagar igual lo pactado pese a no tener su correspondiente homologación porque hay una sintonía total entre ambos sectores (con la única excepción de los supermercados mayoristas, muy críticos de la paritaria firmada).

En el caso de Moyano, en cambio, las pymes de la actividad, sobre todo las del interior, se han juramentado en no pagar los puntos del convenio sin homologación porque atraviesan una fuerte crisis e incluso en ese sector hay una cámara que interpreta que este cuadro permitiría a los trabajadores dejar de pagar al sindicato el seguro de sepelio y las cuotas solidarias del 2%.

¿Comenzará una guerra por la renuencia de Trabajo en homologar el 100% de las cláusulas de las paritarias? Es la pregunta que todos se hacen, empezando por el Gobierno. Y de la respuesta que se alcance dependerá gran parte de la paz social que Javier Milei necesita para que no haya turbulencias en el camino hacia 2027.

Temas Relacionados

ParitariasSalariosInflaciónHomologación de paritariasSindicato de ComercioArmando CavalieriSecretaría de TrabajoJulio CorderoSindicato de CamionerosHugo MoyanoSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Se postergó el juicio por contrabando contra Edgardo Kueider en Paraguay

Las audiencias del juicio iban a comenzar este lunes 20 en Asunción, pero debido a un pedido de Fiscalía se fijó una nueva fecha. El ex senador nacional y su pareja, Iara Guinsel, enfrentan el cargo de contrabando en grado de tentativa

Se postergó el juicio por contrabando contra Edgardo Kueider en Paraguay

La visita de Adorni a Diputados incomoda al bloque libertario y expone dudas sobre la estrategia de la Casa Rosada

El Jefe de Diputados brindará su informe de gestión el miércoles 29, pero la oposición se enfocará en las denuncias sobre su patrimonio. Javier y Karina Milei analizan estar presentes en los palcos como muestra de apoyo

La visita de Adorni a Diputados incomoda al bloque libertario y expone dudas sobre la estrategia de la Casa Rosada

La trama detrás de la interna libertaria que resurgió y los intentos de la cúpula del Gobierno para que no escale

Tras la ensayada paz, las discrepancias existentes en el círculo rojo del mandatario parecen haber florecido. Los movimientos y las posturas contrapuestas

La trama detrás de la interna libertaria que resurgió y los intentos de la cúpula del Gobierno para que no escale

Con presiones a intendentes, se recalienta la pelea preelectoral en Córdoba entre LLA, el PJ y la UCR

Los jefes comunales radicales son los más codiciados por su despliegue territorial, clave para la elección de 2027. De Loredo pide una interna para definir candidaturas, pero también anticipa una venganza contra quienes hoy se alineen con los libertarios

Con presiones a intendentes, se recalienta la pelea preelectoral en Córdoba entre LLA, el PJ y la UCR

Tensión por Adorni: crujidos internos y una estrategia oficialista que iguala como “casta”

La presentación del jefe de Gabinete es el tema dominante en el Congreso, que suma días de escasa actividad. Antes, el foco estará puesto en las causas judiciales y en posibles movidas de defensa. También, en las internas y en las señales de socios previas a la cita en Diputados

Tensión por Adorni: crujidos internos y una estrategia oficialista que iguala como “casta”
DEPORTES
Encuesta: la desafiante opinión de los hinchas de Boca Juniors frente a la levantada del River del Chacho Coudet

Encuesta: la desafiante opinión de los hinchas de Boca Juniors frente a la levantada del River del Chacho Coudet

Por qué no pudo gritar los goles del Superclásico de la pelota naranja y quién debe atajar en River: mano a mano con Daniel Gazzaniga

Newell’s le ganó 3-2 a Unión en el inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura

Tras la victoria de Newell’s, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual: los posibles cruces del playoff

Intentó despejar la pelota de chilena, pero le dio una brutal patada en el rostro a un rival y lo dejó inconsciente

TELESHOW
Ricky Martin deslumbró con un show íntimo, hits y cinco cambios de look: “Hicieron que estas canciones sean himnos”

Ricky Martin deslumbró con un show íntimo, hits y cinco cambios de look: “Hicieron que estas canciones sean himnos”

Las 45 mejores fotos del show de Ricky Martin en Buenos Aires: sorpresas, hits y emoción en una noche mágica

Pipo Lernoud, pionero del rock nacional: el hombre que estuvo ahí...

De boxeador invicto a cantante: Ezequiel Matthysse revela los secretos de un “Boxindanga”

Juan Cabral, el director que hizo debutar a Cazzu en la pantalla grande: “Sentí que era ella”

INFOBAE AMÉRICA

El tráfico y la tensión en Medio Oriente podrían impedir una rápida caída en los precios de la gasolina

El tráfico y la tensión en Medio Oriente podrían impedir una rápida caída en los precios de la gasolina

Estados Unidos amplió el levantamiento temporal de sanciones contra la compra de petróleo ruso

La edición genética se renueva: cómo funciona el nuevo “bisturí” molecular contra el cáncer

Los cráteres más antiguos de la Luna podrían esconder la mayor cantidad de agua, clave para futuras misiones espaciales

Donald Trump anticipó una reunión “especial e “histórica” con Xi Jinping en China: “¡Se lograrán grandes cosas!”