El macrismo marca diferencias con el modelo libertario y empieza a pensar la ruptura en el Congreso

Mauricio Macri junto a Cristian Ritondo

El PRO comenzó a recorrer el lento y largo camino para intentar distanciarse de La Libertad Avanza. Después de dos años en los que fue, primero, el cerebro parlamentario de los libertarios y luego el acompañamiento en las votaciones, empezó a alzar la voz y a criticar el desarrollo del modelo libertario.

En las últimas apariciones públicas de los referentes del partido amarillo, empezaron a marcar diferencias con el avance del modelo libertario. En este proceso, en el que parecen terminarse las veladas de milanesas y entrañas, lo que aún debe definir el macrismo es el momento.

Mauricio Macri iniciará este viernes una serie de recorridas por el interior del país con el objetivo de reposicionar al PRO y consolidar la estrategia federal del partido. La intención es que durante este año el PRO realice 10 de estos eventos en distintos puntos del país. En algunos estará Macri y en otros serán los diferentes referentes del partido quienes los encabezarán, pero el mensaje está claro y así lo expresó uno de ellos a Infobae: “Ya empezamos“.

El sector del PRO acelera su distanciamiento de LLA ante un escenario que, según sus referentes, ya no admite silencios. “Nosotros ya arrancamos. Mauricio en Parque Norte arrancó”, subrayaron, destacando el nuevo rumbo impulsado desde la fundación Pensar y remarcando que “los informes de la fundación empezaron a mostrar las diferencias y Mauricio en Parque Norte lo certificó”, explicó un hombre de la mesa chica del ex presidente.

La mesa de Macri en la cena de la fundación Pensar (Jaime Olivos)

La preocupación por el rumbo del país atraviesa los análisis internos, especialmente en lo que respecta a la administración pública. “Hay problema de implementación. Le falta gestión y política“, advirtieron, resaltando que factores como la inflación y el riesgo país siguen siendo motivo de debate: “Ahora la diferencia es que no está alcanzando con el ordenamiento macro. Hay una gestión micro que la hacen mal, por eso no baja la inflación y el riesgo país”, explicaron.

Según la visión del espacio, que ya avanza con el eslogan “el paso siguiente”, lo que el PRO busca resaltar es que “proponemos un modelo capitalista no anarco capitalista”, insistiendo en que “el funcionamiento del Estado no puede desentenderse de organismos como la aduana, la ANMAT, el SENASA o la Cancillería“. En este sentido, ponen como ejemplo lo que ocurre con la red vial. ”Lo que no hacen en rutas es criminal, la gente se está matando. Pero, además, hablan del costo y con las rutas todas destrozadas el camión ya sale el doble, el Belgrano Cargas no se mantiene, nos comimos la operación de que Mauricio quería el negocio de la Hidrovía pero ellos no la licitan. No pueden desentenderse de todo“.

Esta ruptura comenzará en la caja de resonancia de la política: el Congreso. Más precisamente, en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el apoyo de los 12 diputados del PRO cotiza mucho más que el de los 3 senadores amarillos. El primer paso se verá en la sesión donde se presentará el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Nosotros no vamos a hacer nada. No nos vamos a subir al show que van a proponer los libertarios. Adornis, Andis, $Libra, es todo de ellos, que se hagan cargo”, explica un encumbrado legislador amarillo. “Nosotros no vamos a tirar piedras pero que la cara la ponga Guidici - Silvana Giudici, diputada y secretaria parlamentaria de LLA, ex PRO-. Vamos a estar como en un partido de tenis, mirando para un lado y para el otro“, agregó.

No buscan protagonizar escenas de confrontación innecesaria en el Congreso: “No nos vamos a prestar nunca a que sea una carnicería. Toda esa boludez no corresponde”.

En el partido ya lo tienen decidido, lo que les falta saber es cuándo ese silencio se transformará en una quita de acompañamiento. “La pregunta del timming es cuándo proponemos una alternativa. Eso es lo que estamos analizando”, dijeron, admitiendo que “veníamos trabajando sobre distintas investigaciones. Hace un mes todo cambió”, en relación al caso de posible enriquecimiento ilícito.

Frente a la posibilidad de que en La Libertad Avanza comiencen a notar este cambio, las fuentes consultadas no dudaron en afirmar que “está bien que se den cuenta -LLA- que nos estamos despegando. El maltrato nos lo bancamos mientras nos conviene. Más no. Y eso tiene un costo”, reconocieron.