Política

El macrismo marca diferencias con el modelo libertario y empieza a pensar la ruptura en el Congreso

La bancada parlamentaria del PRO se prepara para adoptar posturas autónomas en Diputados y evalúa cuándo abandonar el respaldo sistemático, mientras observa con preocupación los resultados de la actual administración

Guardar
Mauricio Macri recibió a Cristian Ritondo
Mauricio Macri junto a Cristian Ritondo

El PRO comenzó a recorrer el lento y largo camino para intentar distanciarse de La Libertad Avanza. Después de dos años en los que fue, primero, el cerebro parlamentario de los libertarios y luego el acompañamiento en las votaciones, empezó a alzar la voz y a criticar el desarrollo del modelo libertario.

En las últimas apariciones públicas de los referentes del partido amarillo, empezaron a marcar diferencias con el avance del modelo libertario. En este proceso, en el que parecen terminarse las veladas de milanesas y entrañas, lo que aún debe definir el macrismo es el momento.

Mauricio Macri iniciará este viernes una serie de recorridas por el interior del país con el objetivo de reposicionar al PRO y consolidar la estrategia federal del partido. La intención es que durante este año el PRO realice 10 de estos eventos en distintos puntos del país. En algunos estará Macri y en otros serán los diferentes referentes del partido quienes los encabezarán, pero el mensaje está claro y así lo expresó uno de ellos a Infobae: “Ya empezamos“.

El sector del PRO acelera su distanciamiento de LLA ante un escenario que, según sus referentes, ya no admite silencios. “Nosotros ya arrancamos. Mauricio en Parque Norte arrancó”, subrayaron, destacando el nuevo rumbo impulsado desde la fundación Pensar y remarcando que “los informes de la fundación empezaron a mostrar las diferencias y Mauricio en Parque Norte lo certificó”, explicó un hombre de la mesa chica del ex presidente.

Cena Fundacion Pensar
La mesa de Macri en la cena de la fundación Pensar (Jaime Olivos)

La preocupación por el rumbo del país atraviesa los análisis internos, especialmente en lo que respecta a la administración pública. “Hay problema de implementación. Le falta gestión y política“, advirtieron, resaltando que factores como la inflación y el riesgo país siguen siendo motivo de debate: “Ahora la diferencia es que no está alcanzando con el ordenamiento macro. Hay una gestión micro que la hacen mal, por eso no baja la inflación y el riesgo país”, explicaron.

Según la visión del espacio, que ya avanza con el eslogan “el paso siguiente”, lo que el PRO busca resaltar es que “proponemos un modelo capitalista no anarco capitalista”, insistiendo en que “el funcionamiento del Estado no puede desentenderse de organismos como la aduana, la ANMAT, el SENASA o la Cancillería“. En este sentido, ponen como ejemplo lo que ocurre con la red vial. ”Lo que no hacen en rutas es criminal, la gente se está matando. Pero, además, hablan del costo y con las rutas todas destrozadas el camión ya sale el doble, el Belgrano Cargas no se mantiene, nos comimos la operación de que Mauricio quería el negocio de la Hidrovía pero ellos no la licitan. No pueden desentenderse de todo“.

Esta ruptura comenzará en la caja de resonancia de la política: el Congreso. Más precisamente, en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el apoyo de los 12 diputados del PRO cotiza mucho más que el de los 3 senadores amarillos. El primer paso se verá en la sesión donde se presentará el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Nosotros no vamos a hacer nada. No nos vamos a subir al show que van a proponer los libertarios. Adornis, Andis, $Libra, es todo de ellos, que se hagan cargo”, explica un encumbrado legislador amarillo. “Nosotros no vamos a tirar piedras pero que la cara la ponga Guidici - Silvana Giudici, diputada y secretaria parlamentaria de LLA, ex PRO-. Vamos a estar como en un partido de tenis, mirando para un lado y para el otro“, agregó.

No buscan protagonizar escenas de confrontación innecesaria en el Congreso: “No nos vamos a prestar nunca a que sea una carnicería. Toda esa boludez no corresponde”.

En el partido ya lo tienen decidido, lo que les falta saber es cuándo ese silencio se transformará en una quita de acompañamiento. “La pregunta del timming es cuándo proponemos una alternativa. Eso es lo que estamos analizando”, dijeron, admitiendo que “veníamos trabajando sobre distintas investigaciones. Hace un mes todo cambió”, en relación al caso de posible enriquecimiento ilícito.

Frente a la posibilidad de que en La Libertad Avanza comiencen a notar este cambio, las fuentes consultadas no dudaron en afirmar que “está bien que se den cuenta -LLA- que nos estamos despegando. El maltrato nos lo bancamos mientras nos conviene. Más no. Y eso tiene un costo”, reconocieron.

Temas Relacionados

PROLa Libertad AvanzaCongresoAdministración PúblicaDiputadosMauricio MacriCristian RitondoJavier MileiÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los dialoguistas se resisten a votar la ley sobre falsas denuncias y se tensa su trámite en el Senado

Varios aliados acompañaron el dictamen la semana pasada. En tanto, otros prefieren alejar la iniciativa del recinto. Eso ajustaría el número necesario. “En todo caso, que se la incorpore al nuevo Código Penal. Y, sobre todo, mejor escrita”, se oyó desde un despacho importante

Los dialoguistas se resisten a votar la ley sobre falsas denuncias y se tensa su trámite en el Senado

Pese al conflicto en Medio Oriente, EEUU mantiene Daga Atlántica, un ejercicio militar con Argentina sin precedentes: los detalles

Por la guerra, será más reducido y con menos elementos. Comenzará en mayo y se extenderá por 42 días. Habrá una fase táctica y una operacional, y las sedes serán Puerto Belgrano, Moreno y Córdoba

Pese al conflicto en Medio Oriente, EEUU mantiene Daga Atlántica, un ejercicio militar con Argentina sin precedentes: los detalles

Motosierra recargada: cómo fue la reducción del empleo público desde que asumió Milei

Infobae analizó en cuánto se redujo el personal en la Administración Pública Nacional y las empresas del Estado, según los últimos datos del INDEC

Motosierra recargada: cómo fue la reducción del empleo público desde que asumió Milei

El PRO y La Libertad Avanza tensan su relación en CABA: los movimientos de Karina Milei, Mauricio Macri y la incógnita Bullrich

La Casa Rosada evita confirmar a la exministra de Seguridad como candidata. Jorge Macri busca mostrar gestión mientras la UCR lo tienta para revivir Juntos por el Cambio

El PRO y La Libertad Avanza tensan su relación en CABA: los movimientos de Karina Milei, Mauricio Macri y la incógnita Bullrich

El Movimiento Evita apoyará a Axel Kicillof como candidato a presidente para enfrentar a Javier Milei

La organización liderada por Emilio Pérsico ya coordina los ejes principales de la campaña “Es con Axel” y la estrategia “para enfrentar al gobierno” en las calles

El Movimiento Evita apoyará a Axel Kicillof como candidato a presidente para enfrentar a Javier Milei
DEPORTES
Goleadas, remontadas y anécdotas: las mejores perlas históricas del Superclásico entre River y Boca en el Monumental

Goleadas, remontadas y anécdotas: las mejores perlas históricas del Superclásico entre River y Boca en el Monumental

Boca Juniors hizo historia en el básquet: se consagró campeón de la Champions League de América

Tras las victorias de Estudiantes e Independiente, así están las tablas de posiciones: los posibles cruces del playoff

Las listas de concentrados de River y Boca para el Superclásico: las bajas por lesión, las llamativas ausencias y los regresos

La selección argentina femenina empató ante Colombia y quedó a un paso de la clasificación al Mundial 2027

TELESHOW
El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

Parálisis cerebral y un 70% de discapacidad física: quién es Lucho Miranda, el humorista que desafía prejuicios

Luisa Albinoni, entre el teatro, la maternidad y las segundas oportunidades: “No hay edad para el amor ni para reinventarse”

Ca7riel y Paco Amoroso recordaron su infancia juntos y sus primeros años en la escuela: “Éramos muy charlatanes”

El baile sensual de Grecia Colmenares con Fabio Agostini en la fiesta de Gran Hermano: “La única que casi se lo come”

INFOBAE AMÉRICA

Irán amenazó a EEUU y dijo que sus fuerzas están “totalmente preparadas” si se desata una escalada de la guerra

Irán amenazó a EEUU y dijo que sus fuerzas están “totalmente preparadas” si se desata una escalada de la guerra

En el Día de los Monumentos, ¿cuántos patrimonios históricos tiene Panamá?

Federico Jeanmaire y su novela sobre el Alzheimer: “El mundo me sigue pareciendo un lugar muy inverosímil para vivir”

Andrés Buhar cuenta “el viaje” de Arthaus, el espacio cultural que revoluciona el microcentro porteño

Panamá aplica ley que prohíbe discriminación por salud mental en empleo