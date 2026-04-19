Opinión

Cumbre por la Democracia defiende la dictadura de Cuba y censura a redes sociales

La cuarta Cumbre en Defensa de la Democracia abordó tres ejes: el multilateralismo, la gobernanza digital y la justicia social. En la práctica el tema central fue la defensa omisa y sumisa a la dictadura de Cuba, ante una posible operación estadounidense

Guardar
Cumbre progresista Barcelona
Pedro Sánchez encabezó una cumbre progresista en Barcelona (Oscar DEL POZO/AFP)

La izquierda Latinoamericana ha sido diezmada. Lula volvió a lamentar que la CELAC agoniza y que los gobiernos progresistas son una minoría débil, desintegrada y desplazada por un resurgir de la derecha en toda las Americas y más allá.

Lula celebró, que, pese a la crisis global de la izquierda, “el rebaño” se fortalece con la llegada de Mexico y Sudáfrica. Omitió mencionar la derrota de la izquierda en Chile, Honduras o tras 20 años de socialismo en Bolivia y 25 en San Vicente y Granadinas.

“Pongan fin al maldito bloqueo”. El presidente Lula dijo que defiende la democracia, pero pidió el fin del supuesto bloqueo a la dictadura de Cuba, la más antigua y brutal de las dictaduras latinoamericanas.

El presidente de Brasil no quiere que las redes sociales lo critiquen. Aseguró que la ONU y los gobiernos pobre-cistas deben poner un control total a las redes sociales similar al que intentó ponerle a Elon Musk en Brasil.

Libertad para los delincuentes y corruptos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum no había ni puesto sus maletas en el hotel cuando gritó a todo pulmón “Libertad para Cristina”, la ex presidenta argentina enjuiciada y condenada por corrupción.

Una declaración en defensa de la dictadura. Sheinbaum, que viaja muy poco, salió de su encierro para pedir unidad en favor de la dictadura de Cuba y suplicó que nadie se atreviera a invadir al régimen comunista con más de 1.000 presos políticos.

Más de 130 mil desaparecidos en México son poca cosa para Claudia Sheinbaum, quien tiene como prioridad ser la sede de la Quinta Cumbre por la Democracia. El narcotráfico, la corrupción y el TMEC con Estados Unidos son un tema secundario.

El triste caso de Uruguay y Yamandú Orsi. El presidente que no ha tenido una sola reunión con Estados Unidos pierde su tiempo en una agenda ideológica estéril. Un país pequeño debería tener claras sus prioridades con su pueblo. Orsi perdió la brújula.

Gustavo Petro, quien ya va de salida y camina en la frontera de la irrelevancia total, aprovechó la Cumbre para repetir su retórica en defensa de Palestina, Irán y la paz total, que por cierto fue un total fracaso.

El presidente de Colombia y ex guerrillero del M-19, propuso la creación de un cogobierno de dos años entre la oposición y la dictadura de Venezuela. Otro intento desesperado por salvar los restos de sus camaradas chavistas.

Pedro Sánchez, quien se ha puesto de rodillas ante Xi Jinping y ha entregado los datos informáticos de España a telecomunicaciones Huawei, insiste en poner censura total a las redes sociales para evitar criticas incomodas a su gobierno. Democracia pura.

La Cumbre Pobre-Cista logra sumar a México y Sudáfrica a sus filas. Mientras Europa y América Latina toman distancia de este proyecto irracional, estéril y confrontacional con Estados Unidos. Su credibilidad y atractivo político es nulo.

Los países que participan en la Cumbre por la Democracia nunca defendieron la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Guardaron silencio antes y guardan silencio ahora. Allí radica su fracaso y su inminente ocaso. Su deuda, su debilidad y principal contradicción.

*El autor es periodista exiliado, exembajador ante la OEA y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK). Es exalumno del Seminario de Seguridad y Defensa del National Defense University y el curso de Liderazgo de Harvard.

Temas Relacionados

progresismoPedro SánchezLula da SilvaClaudia SheinbaumGustavo PetroYamandú OrsiCuba

Últimas Noticias

La moraleja de la pandemia que no queremos ver

La pandemia irrumpió en pleno auge de las redes sociales y en simultáneo al despegue definitivo de la inteligencia artificial

La moraleja de la pandemia que no queremos ver

La encrucijada del Líbano

La compleja fragmentación institucional libanesa y la influencia de agrupaciones armadas respaldadas por potencias exteriores complican la implementación de eventuales compromisos para un alto el fuego o futuras normalizaciones bilaterales

La encrucijada del Líbano

Ética en el liderazgo internacional para la defensa de los Derechos Humanos

Un análisis del pensamiento y la acción ética en la política exterior debe ofrecer una respuesta convincente a los juicios de valor inherentes a la labor de la política pública

Ética en el liderazgo internacional para la defensa de los Derechos Humanos

Las lecciones de Budapest

La aplastante victoria de Peter Magyar en Hungría pone punto final a la carrera política de Viktor Ӧrban

Las lecciones de Budapest

Artemis: una nueva frontera para el progreso

América Latina abraza una oportunidad con una alianza estratégica basada en valores comunes de libertad, democracia y búsqueda del conocimiento

Artemis: una nueva frontera para el progreso
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El pueblo de Murcia perfecto para darse un baño: cuatro ríos, dos pantanos y una cueva

El pueblo de Murcia perfecto para darse un baño: cuatro ríos, dos pantanos y una cueva

Sheila Manzanares, maestra de tres alumnos en un colegio rural: “Su experiencia puede ser igual o más enriquecedora que la de un niño en la ciudad”

Salir a cenar o hacer planes con desconocidos: la nueva forma de hacer amigos para combatir la soledad y volver a conectar de verdad

‘La momia de Lee Cronin’: la película de terror más salvaje y desagradable del año es una sorprendente vuelta de tuerca al clásico monstruo

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

INFOBAE AMÉRICA

La ex pareja del narco uruguayo Marset escribió una carta a mano desde prisión: “¿Dónde están mis derechos?”

La ex pareja del narco uruguayo Marset escribió una carta a mano desde prisión: “¿Dónde están mis derechos?”

El etnógrafo que estudia cómo Ucrania le ganó a Rusia la guerra de los memes: “La propaganda es aburrida”

La ciencia identifica hábitos que preservan y mejoran la agilidad mental

El descenso con más puntos en la historia de la Premier League

Murió un soldado israelí y otros nueve resultaron heridos en una explosión en Líbano durante el alto al fuego

ENTRETENIMIENTO

Eran protagonistas, pero jamás se vieron: la estrategia que marcó a 10 películas icónicas

Eran protagonistas, pero jamás se vieron: la estrategia que marcó a 10 películas icónicas

Charlize Theron recordó la noche en que su madre mató a su padre en defensa propia: “Ella me salvó la vida”

Canciones de desamor con nombres y apellidos: las confesiones amorosas que triunfaron en la música pop

Otro concierto de Kanye West fue cancelado en Europa: “No se alinea con nuestros valores”

Steve Harris aclara que “Burning Ambition” no es un documental oficial y revela su enfoque: “Es sobre Iron Maiden, no de Iron Maiden”