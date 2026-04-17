Cómo la medicina medieval influyó en la visión moderna del bienestar integral

La medicina medieval entendía la salud como un equilibrio entre cuerpo, mente, espiritualidad y vida social, base del bienestar integral actual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gran cantidad de las ideas actuales sobre el bienestar físico y mocional tienen raíces en la medicina medieval, una época en la que el cuidado de la salud integraba cuerpo, mente, espiritualidad y relaciones sociales. La influencia de la medicina medieval se observa en la percepción contemporánea de la salud como una armonía integral entre lo físico, mental y espiritual.

A lo largo de la Edad Media, la salud se entendía como un equilibrio entre emociones, comportamiento, dieta, vida espiritual y vínculo con el entorno. Esta concepción sentó las bases para propuestas actuales en las que el bienestar incluye la gestión emocional y la búsqueda de la felicidad personal y colectiva.

En el pódcast de HistoryExtra, Katherine Harvey resaltó la visión integral de la salud que predominaba entre los médicos de Europa Occidental durante la Edad Media. “La atención sanitaria medieval hacía hincapié en una combinación de bienestar físico, emocional y espiritual”, afirmó la historiadora. Muchas de estas ideas fueron heredadas de tradiciones griegas y romanas, como la teoría de los ‘fluidos corporales’ (sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra), que permanecieron vigentes hasta la Baja Edad Media y se adaptaron en un marco más amplio donde el estilo de vida y las emociones cobraron importancia.

Influencia de la religión en el bienestar medieval

Para Harvey, resulta esencial recordar que, en la Edad Media, religión y medicina “eran dos maneras muy similares de entender el mundo y el propio cuerpo”, como expresó en HistoryExtra. Las costumbres religiosas, como el ayuno o la moderación sexual, se integraban en recomendaciones para la salud física, no únicamente espiritual.

La influencia de la religión en la Edad Media integraba costumbres como el ayuno y la confesión como recomendaciones médicas para el bienestar físico y espiritual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista explicó que los médicos solían indicar tanto remedios físicos como amuletos espirituales para preservar el equilibrio. “Tienes el deber espiritual de cuidarlo, así como el egoísta de intentar mantenerte sano”, sostuvo Harvey sobre la responsabilidad moral atribuida al cuidado corporal, considerado una creación divina.

Acciones como acudir a la iglesia, confesarse o resguardar imágenes religiosas se entendían como positivas para el bienestar espiritual, mental y, en consecuencia, físico. Incluso la peregrinación se concebía como un acto sanador, donde el movimiento físico y la devoción espiritual se complementaban.

El papel de las emociones en la salud

La historiadora remarcó que la conexión mente-cuerpo resultaba central en la medicina medieval. “La salud física, espiritual y mental estaban entrelazadas”, subrayó Harvey, enfatizando que se creía que los estados emocionales influían de manera directa en el cuerpo.

Los pensadores medievales daban especial valor al control de la ira, convencidos de que esta podía alterar los “humores” y causar enfermedades. “Hay muchas pruebas de que les preocupaban muchas de las mismas cosas que a nosotros”, añadió la historiadora.

Los médicos medievales recomendaban combinar remedios físicos y amuletos espirituales para preservar el equilibrio del cuerpo y la mente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvey mencionó, por ejemplo, al monje inglés Ælred de Rievaulx, quien asociaba sus dolencias al estrés laboral y a la falta de descanso. En la época, mencionar la “melancolía” o temer por la salud mental en la vejez era habitual; el equilibrio de los fluidos corporales y la estabilidad emocional se consideraban inseparables.

La alegría y la vida comunitaria como medicina preventiva

La búsqueda de equilibrio emocional y bienestar colectivo representaba una forma de medicina preventiva. Según Harvey, “las emociones negativas acortan la vida, mientras que la alegría ‘humedece’ el cuerpo”.

Entre las recomendaciones frecuentes estaban escuchar música, convivir con amigos, leer o cuidar el aspecto personal, con el objetivo explícito de cultivar la felicidad propia y la comunitaria. “La alegría, ser feliz, es muy bueno para la salud, y las cosas que te hacen feliz son buenas para ti”, afirmó la historiadora.

Las fiestas, reuniones sociales y el ambiente colectivo reforzaban el bienestar emocional colectivo. Aunque la moderación seguía siendo una virtud fundamental, la felicidad era vista como un recurso poderoso frente a la enfermedad física y mental.

El manejo de las emociones, especialmente el control de la ira, era considerado esencial para prevenir enfermedades en la medicina medieval - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo las crisis medievales cambiaron la salud emocional

Durante crisis como la Peste Negra del siglo XIV, las emociones negativas y el miedo colectivo cobraban atención especial. Harvey relató que “les preocupa mucho que el mundo sea tan deprimente”, ante la exposición permanente al sufrimiento y la muerte.

Algunas comunidades, preocupadas por el posible efecto de la tristeza generalizada, implementaron reglas inusuales, como prohibir la vestimenta de luto o el tañido de campanas fúnebres. Así, la gestión del duelo y el establecimiento de límites en las expresiones sociales de dolor formaban parte de estrategias para enfrentar el trauma colectivo durante epidemias.

La historia de la medicina medieval demuestra que muchas creencias y prácticas sobre el bienestar surgieron de la necesidad de afrontar desafíos físicos y emocionales desde una perspectiva integral. Hoy, la idea de que la manera en la que vivimos, sentimos y nos relacionamos influye profundamente en la salud persiste como un vínculo entre el pasado y el presente.