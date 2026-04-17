Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $100.000

Las tasas de plazo fijo mostraron una baja generalizada respecto de meses anteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La competencia entre bancos por los rendimientos de sus depósitos a plazo fijo en Argentina atraviesa una nueva etapa de tasas más bajas, lo que modifica de manera directa la relación entre el capital invertido y los intereses obtenidos. Los datos más recientes muestran que los bancos y entidades financieras ajustaron a la baja sus tasas nominales anuales para depósitos a 30 días, generando un escenario en el que los ahorristas necesitan montos cada vez mayores para alcanzar objetivos de rentabilidad mensual como los $100.000 de intereses en un mes.

La información relevada detalla, banco por banco, la tasa informada y el capital exacto que permite obtener $100.000 de intereses en 30 días. Esta radiografía abarca entidades tradicionales, regionales y digitales, así como compañías financieras no bancarias. El dato central que surge del cuadro es la suba del monto necesario para igualar el objetivo de rentabilidad mensual frente a cuadros anteriores. La menor tasa ofrecida por cada banco obliga a destinar sumas superiores para alcanzar el mismo nivel de intereses.

El Banco de la Nación Argentina, uno de los principales referentes del sistema financiero, informa una tasa de 19%. Para lograr $100.000 de intereses en 30 días, el ahorrista debe invertir $6.403.508,77. Esta cifra se ubica entre las más altas del cuadro, debido a la baja tasa informada. El Banco Santander Argentina S.A. publica una tasa de 16,5%, que exige un capital aún mayor: $7.373.737,37 para obtener el mismo resultado mensual. El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. reporta una tasa de 18,25%, lo que se traduce en un capital requerido de $6.666.666,67.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Macro S.A. informan tasas de 21,5%, que permiten alcanzar los $100.000 de intereses con una inversión de $5.658.914,73. El Banco BBVA Argentina S.A. publica una tasa de 20,5%, lo que implica un capital necesario de $5.934.959,35. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado y el Banco de Corrientes S.A. muestran tasas de 19,5%, lo que exige $6.239.316,24 en ambos casos.

Las entidades financieras internacionales que operan en el país también actualizaron sus tasas. El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. informa una tasa de 19,75%, con un capital requerido de $6.160.337,55 para obtener $100.000 de intereses en 30 días. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires se alinea a la tasa de 19%, con un monto necesario de $6.403.508,77. El Banco Comafi Sociedad Anónima también publica 19%, y exige el mismo capital para alcanzar el objetivo mensual.

La comparación con entidades que ofrecen tasas más altas evidencia la diferencia en el capital exigido. El Banco Bica S.A. y el Banco del Sol S.A. informan tasas de 24%, que permiten alcanzar los $100.000 de intereses con una inversión de $5.069.444,44. El Banco CMF S.A. publica una tasa de 23,25%, que implica $5.232.974,91 para lograr el mismo resultado. El Banco de Comercio S.A. informa una tasa de 23%, con un capital necesario de $5.289.855,07.

El Banco de la Provincia de Córdoba S.A. informa una tasa de 22,75%, lo que exige un monto de $5.347.985,35. El Banco del Chubut S.A. y el Banco Mariva S.A. publican tasas de 22%, con un capital necesario de $5.530.303,03 para obtener los $100.000 mensuales. El Banco Hipotecario S.A. se ubica en 24,5%, con $5.407.407,41 de capital requerido.

El capital que se necesita para obtener $100.000 de intereses en 30 días creció en todos los bancos (Freepik)

Las entidades que ofrecen tasas de 25% permiten obtener $100.000 de intereses en 30 días con el capital más bajo del cuadro: $4.866.666,67. Este es el caso del Banco Masventas S.A., el Banco VOII S.A., la Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y la Reba Compañía Financiera S.A.. El Banco Meridian S.A. informa una tasa de 24,75%, lo que implica un capital de $4.915.824,92.

El Banco Julio Sociedad Anónima, el Banco de Formosa S.A. y el Banco Provincia de Tierra del Fuego informan tasas de 21%, lo que exige $5.793.650,79 para alcanzar los $100.000 de intereses en 30 días. El Banco Dino S.A. publica una tasa de 21,5%, con un capital requerido de $5.658.914,73. El Bibank S.A. informa 24%, con $5.069.444,44 como capital necesario.

La tendencia de baja en las tasas de interés se observa al comparar estos datos con cuadros anteriores y con la serie histórica de tasas promedio para plazos fijos publicada por el Banco Central. Los niveles actuales se ubican por debajo de los promedios de los últimos meses, y el último dato disponible marca el valor más bajo del último año. En este contexto, el monto necesario para obtener $100.000 de intereses en 30 días se incrementó de manera significativa, especialmente en los bancos de mayor volumen de depósitos y presencia nacional.

La actualización de las tasas de interés y de los capitales necesarios para alcanzar objetivos de intereses mensuales permite visualizar el impacto que la política de tasas genera sobre los ahorristas. Quienes buscan maximizar el rendimiento de su capital deben considerar la dispersión de tasas y la estrategia de cada entidad. La diferencia entre bancos tradicionales y entidades que ofrecen tasas más altas resulta determinante para definir la inversión inicial necesaria.