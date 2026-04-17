Donald Trump: “Israel no bombardeará más al Líbano, Estados Unidos se lo prohíbe”

El presidente estadounidense Donald Trump señala con el dedo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu mientras se dan la mano durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago (REUTERS/Jonathan Ernst/Foto de archivo)

El presidente Donald Trump declaró este viernes que Estados Unidos le “prohibió” a Israel bombardear Líbano tras el acuerdo de alto el fuego.

“Israel ya no bombardeará el Líbano. ¡¡¡Estados Unidos le ha PROHIBIDO hacerlo. ¡¡¡Ya basta!!!”, afirmó Trump en su red social Truth Social, un día después de anunciar una tregua de 10 días.

Minutos antes, expresó que EEUU mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes mientras duren las negociaciones entre Washington y Teherán. “El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100%. Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados", expresó.

Donald Trump dijo que “Israel ya no bombardeará el Líbano. ¡¡¡Estados Unidos le ha PROHIBIDO hacerlo. ¡¡¡Ya basta!!!”.

Instantes antes, había manifestado en la misma red social: “Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!“.

También envió un mensaje a la OTAN. “Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. LES DIJE QUE SE MANTENGAN ALEJADOS, A MENOS QUE SOLO QUIERAN CARGAR SUS BARCOS DE PETRÓLEO. ¡Fueron inútiles cuando se les necesitó, un tigre de papel!“, cuestionó.

El régimen de Irán anunció este viernes que el estrecho de Ormuz estará abierto a la navegación durante el cese del fuego acordado con Estados Unidos. “De acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, expresó el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi.

Uno de los mensajes publicados este viernes por Trump

En tanto, los precios del petróleo retrocen marcadamente después del anuncio de Irán. El precio del petróleo registró una caída abrupta. La cotización del crudo Brent descendió con fuerza, mientras los futuros del West Texas Intermediate (WTI) también mostraron un retroceso significativo, en un contexto marcado por negociaciones diplomáticas y expectativas de distensión en Oriente Medio.

El viernes, los mercados internacionales observaron un comportamiento volátil luego de que Irán comunicó que el estrecho de Ormuz, un corredor esencial para el comercio mundial de hidrocarburos, permanecerá habilitado para la navegación mientras dure el cese de hostilidades. La noticia generó reacciones inmediatas en los precios de referencia mundial, con caídas de en torno al 10%. El Brent cerró en 89,43 dólares por barril, con una baja de 8,77 dólares y un retroceso del 8,93%. Por su parte, el WTI finalizó la jornada en 81,53 dólares, perdiendo 11,65 dólares respecto al día anterior.

Miles de libaneses regresan a sus hogares después del cese del fuego con Israel

Regreso al sur y advertencia de Israel

Miles de desplazados han iniciado el retorno de desplazados al sur de Líbano y a los suburbios meridionales de Beirut tras la entrada en vigor de una tregua de diez días, según informóAFP. Sin embargo, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió que quienes regresan al área al sur del río Litani podrían verse obligados a abandonarla de nuevo si Hezbollah no respeta el acuerdo de tregua, ya que las operaciones militares contra el grupo aún no han finalizado.

Israel lanzó esta advertencia porque, de acuerdo con el ministro Katz, “si la lucha se reanuda, quienes retornen a la zona de seguridad deberán ser desplazados nuevamente para permitir la continuación de la misión”. El ejército ha pedido a la población que se abstenga de volver al sur, mientras mantiene la ocupación de la zona fronteriza.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció la tregua, que comenzó la medianoche del jueves. Este alto al fuego forma parte de una negociación regional en la que intervinieron Estados Unidos, Irán, Turquía y otros actores, conforme a una condición planteada por Irán para mantener el diálogo con Washington sobre un acuerdo de paz. El conflicto, iniciado tras ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la reacción de Hezbollah lanzando cohetes, ha causado más de 2.200 muertos en Líbano, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Beirut.