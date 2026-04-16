Karina Milei repite gestualidades y se mostró con Manuel Adorni en Vaca Muerta tras los movimientos en la causa

Karina Milei y Manuel Adorni estuvieron juntos en Vaca Muerta en Neuquén

A poco más de un mes del estallido mediático, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sortea los embates de la oposición y los señalamientos de la prensa en medio de la investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito con el total respaldo de Javier y Karina Milei. Luego de una serie de actividades conjuntas, y ante nuevas revelaciones en la causa, la secretaria general de la Presidencia se mostró escoltada por el funcionario en Vaca Muerta, en el marco de una recorrida por la base operativa de YPF ubicada en la provincia de Neuquén.

La nueva gestualidad, que se suma al álbum de fotos de las últimas semanas, tiene lugar luego de que el fiscal federal de la causa, Gerardo Pollicita, corroborara que el ministro coordinador viajó junto a su familia a Aruba, una de las islas paradisíacas del Caribe, a pasar año nuevo con su familia. El dato se conoció casi en paralelo a la filtración de las remodelaciones estructurales aplicadas por el matrimonio en el departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito.

La secretaria general de la Presidencia se mostró con el jefe de Gabinete y el titular de YPF, Horacio Marín

Frente a las nuevas revelaciones, en el oficialismo buscaron desmentir que la familia viajó en primera clase al aclarar que los vuelos de la aerolínea Latam no cuentan con Business y que los tickets emitidos fueron en clase Premium Economy. “No existe la primera clase, dejen de mentir”, se despachaba un estrecho colaborador del funcionario durante la tarde del miércoles.

Se trata de un nuevo gesto de respaldo por parte del riñón presidencial a Adorni en medio de los avances en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito

“Está todo presentado y en regla. El daño está hecho, pero va a salir fortalecido”, prometían desde el entorno de Manuel Adorni a Infobae. En el mientras tanto, el involucrado intenta sostener el ritmo de actividad de gestión.

A cierta distancia, integrantes de la mesa política garantizaron que el principal defensor del exvocero es, en primera medida, el Presidente, lo que obliga al alineamiento del Gabinete. “No hay mayor defensor que Javier”, sostuvo una importante voz con acceso al despacho presidencial. El blindaje alcanza además a los otros dos vértices del Triángulo de Hierro compuesto por el asesor presidencial, Santiago Caputo, y también por la secretaria general de la Presidencia.

Los funcionarios estuvieron en el yacimiento de YPF en Vaca Muerta

La síntesis es Adorni; los motivos son diversos. Pese a las diferencias internas, el consultor logró trazar un vínculo fluido con el ministro coordinador, algo que no se repite con otros integrantes del ala karinista como lo son los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem. Ante una eventual salida de Adorni y la posterior designación de un sucesor, podría suponer una complicación para el asesor.

Al igual que al inicio de la semana, este jueves, el jefe de Gabinete secunda a la secretaria general en la recorrida cerrada de la planta de YPF, ubicada en Loma Campana, junto al titular de la compañía, Horacio Marín, otro de los nombres que sonó para el cargo. Los representantes del Poder Ejecutivo viajaron esta mañana, llegaron a la provincia del sur pasadas las 9, y se espera su regreso durante la tarde. En agenda para el viernes, la mesa política volverá a reunirse a las 11 en Casa Rosada.

La comitiva viajó este jueves a Neuquén y mañana retomarán la agenda política en la Casa Rosada

El pasado lunes, Karina Milei también se cuidó de mostrarse en respaldo de uno de los funcionarios de su riñón. Se fotografió en uno de los laboratorios de máxima seguridad en el Instituto Malbrán, y escuchó a la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo que interpretó la Marcha de las Malvinas en el Patio de las Palmeras y luego en el exterior, frente a Plaza de Mayo.

El martes siguiente le tocó el turno al mandatario y la sede fue el Evento de Amchan. Si bien el funcionario no formaba parte de la lista de oradores, acompañó al libertario durante y presenció en primera fila el discurso de cierre en el que el libertario ratificó su plan económico.

Karina Milei llegó a Neuquén junto a Manuel Adorni y el presidente de YPF, Horacio Marín (Créditos: Diario Río Negro // Matías Subat)

Todas las actividades fueron difundidas por los equipos de comunicación de la Presidencia de la Nación. La única actividad de la que no formó parte consistió en una reunión que encabezó la titular de La Libertad Avanza junto a “Lule” Menem y al ministro del Interior, Diego Santilli, con dos de los gobernadores aliados, Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

En Balcarce 50, se cuidaron de aclarar que Manuel Adorni no estuvo presente debido a que se trató de una instancia incipiente de armado electoral, rumbo a 2027, para dar las primeras aproximaciones con sectores aliados, quienes además elevaron algunos pedidos de gestión. Sin embargo, fuentes involucradas garantizan que no habrá definiciones ni grandes novedades electorales hasta después del Mundial 2026.