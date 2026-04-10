Urtubey: “Estamos garantizando la continuidad de Milei si dispersamos la oposición”

En una entrevista exclusiva realizada en Infobae al Regreso, Juan Manuel Urtubey afirmó que “la unidad se da desde la diversidad, no desde la uniformidad”, en referencia al futuro del peronismo y la construcción de una alternativa competitiva ante el gobierno nacional.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Urtubey insistió en que la oposición debe evitar fragmentarse y enfocarse en una renovación profunda. “El grave problema que tenemos es que si empezamos nosotros a dispersar el espacio opositor, estamos garantizando la continuidad de un sistema político que a mi juicio es muy dañino”, advirtió.

Urtubey pide una interna abierta y plural para el peronismo

“La única dirigente que no puede ser candidata a nada es Cristina Kirchner. Es más, no puede ni votar. Con lo cual, el planteo, ¿cuál es? Estamos generando una discusión sobre una situación política que no es posible”, sostuvo el exgobernador al analizar el escenario interno del peronismo. En ese sentido, enfatizó la necesidad de que todos los sectores compitan: “La unidad se da desde la diversidad, no desde la uniformidad. Lo que pasa es que hemos perdido el ejercicio de la elección interna, en donde distintos sectores con posiciones diferentes van y compiten”.

Urtubey remarcó que la discusión sobre la conducción de Cristina Fernández de Kirchner debe resolverse en el marco de una competencia abierta: “Cuando en el peronismo se dé la interna, vamos a discutir eso, porque conceptualmente lo que vos necesitás es ofrecer un destino de futuro a los argentinos, dejar de pensar para atrás. Si el peronismo quiere volver construyendo el 1950, estamos jodidos. Hay que ir al 2050 y eso se construye en una profunda renovación”.

Juan Manuel Urtubey descarta una candidatura personal y asegura que su objetivo es colaborar en la formación de nueva dirigencia peronista (Infobae en Vivo)

Consultado sobre la posibilidad de acompañar al kirchnerismo si triunfa en una interna, Urtubey fue claro: “Y si ganan, ganan. Yo lo que tengo claro es que el parámetro referencial de la política... O acompañás la política del gobierno o construís desde la oposición. Así funciona la política desde tiempo inmemorial”.

El desafío de construir propuestas y evitar el personalismo

Urtubey advirtió sobre la falta de propuestas sólidas en el peronismo: “Si nosotros no encontramos primero las propuestas y después ponemos el candidato, yo no creo que seamos competitivos”. Definió que la competencia interna debe servir para construir un candidato fuerte, pero sobre la base de ideas y proyectos colectivos: “Desde la lógica del personalismo exacerbado en la cual hemos reducido un proyecto colectivo, estamos complicados”.

A la hora de analizar el modelo económico y social actual, Urtubey describió la situación como grave: “La Argentina tiene un gobierno que ha tomado la decisión de arreglar algunas variables macro sobre la base de su posición ideológica con un sistema productivo en una situación muy delicada, con todo el proceso industrial virtualmente quebrado y con indicadores sociales graves en serio”.

Frente a un oficialismo que se blinda en su núcleo duro, Urtubey alertó sobre la tentación de la oposición de hacer lo mismo: “La tentación de núcleos duros opositores, decir: ‘Yo también me blindo en otro sector’. Y entonces cada uno empieza a pensar cómo construye desde su política de audiencia y abandona la sociedad y lo más importante, que es un proyecto de país”.

El exgobernador de Salta exige una interna abierta y plural en el peronismo para construir una alternativa competitiva a Milei (Infobae en Vivo)

La autocrítica y el rol histórico del peronismo

Al ser consultado sobre la responsabilidad del peronismo en la decadencia que describió, Urtubey fue contundente: “Una muy importante. Porque históricamente hemos sido el partido más gravitante del país. Entonces, tu nivel de responsabilidad acompaña tu nivel de gravitación en el contexto. Todos nosotros, y debemos hacernos cargo, hemos empezado a pensar en la lógica de que sálvese quien pueda, cada uno construía lo que podía, independientemente del conjunto”.

El exgobernador hizo hincapié en la necesidad de superar las disputas internas y las divisiones que favorecen al oficialismo: “Si nosotros vamos a construir un proyecto de país pensando en los intereses de los sectores internos partidarios, estamos perdidos”.

Reconoció que su objetivo no es volver a ser candidato, sino colaborar en la construcción de una nueva dirigencia: “Yo quiero colaborar en la construcción. Creo que sobran caciques y faltan indios. Hay que sentarse a pensar en el futuro y en el país y no en los dirigentes”.

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