Política

Urtubey: “Estamos garantizando la continuidad de Milei si dispersamos la oposición”

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el exgobernador de Salta advirtió que la fragmentación opositora solo favorece al oficialismo y reclamó una interna amplia en el peronismo para construir una alternativa competitiva rumbo a 2027

Guardar

En una entrevista exclusiva realizada en Infobae al Regreso, Juan Manuel Urtubey afirmó que “la unidad se da desde la diversidad, no desde la uniformidad”, en referencia al futuro del peronismo y la construcción de una alternativa competitiva ante el gobierno nacional.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Urtubey insistió en que la oposición debe evitar fragmentarse y enfocarse en una renovación profunda. “El grave problema que tenemos es que si empezamos nosotros a dispersar el espacio opositor, estamos garantizando la continuidad de un sistema político que a mi juicio es muy dañino”, advirtió.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Urtubey pide una interna abierta y plural para el peronismo

“La única dirigente que no puede ser candidata a nada es Cristina Kirchner. Es más, no puede ni votar. Con lo cual, el planteo, ¿cuál es? Estamos generando una discusión sobre una situación política que no es posible”, sostuvo el exgobernador al analizar el escenario interno del peronismo. En ese sentido, enfatizó la necesidad de que todos los sectores compitan: “La unidad se da desde la diversidad, no desde la uniformidad. Lo que pasa es que hemos perdido el ejercicio de la elección interna, en donde distintos sectores con posiciones diferentes van y compiten”.

Urtubey remarcó que la discusión sobre la conducción de Cristina Fernández de Kirchner debe resolverse en el marco de una competencia abierta: “Cuando en el peronismo se dé la interna, vamos a discutir eso, porque conceptualmente lo que vos necesitás es ofrecer un destino de futuro a los argentinos, dejar de pensar para atrás. Si el peronismo quiere volver construyendo el 1950, estamos jodidos. Hay que ir al 2050 y eso se construye en una profunda renovación”.

(Infobae en Vivo)
Juan Manuel Urtubey descarta una candidatura personal y asegura que su objetivo es colaborar en la formación de nueva dirigencia peronista (Infobae en Vivo)

Consultado sobre la posibilidad de acompañar al kirchnerismo si triunfa en una interna, Urtubey fue claro: “Y si ganan, ganan. Yo lo que tengo claro es que el parámetro referencial de la política... O acompañás la política del gobierno o construís desde la oposición. Así funciona la política desde tiempo inmemorial”.

El desafío de construir propuestas y evitar el personalismo

Urtubey advirtió sobre la falta de propuestas sólidas en el peronismo: “Si nosotros no encontramos primero las propuestas y después ponemos el candidato, yo no creo que seamos competitivos”. Definió que la competencia interna debe servir para construir un candidato fuerte, pero sobre la base de ideas y proyectos colectivos: “Desde la lógica del personalismo exacerbado en la cual hemos reducido un proyecto colectivo, estamos complicados”.

A la hora de analizar el modelo económico y social actual, Urtubey describió la situación como grave: “La Argentina tiene un gobierno que ha tomado la decisión de arreglar algunas variables macro sobre la base de su posición ideológica con un sistema productivo en una situación muy delicada, con todo el proceso industrial virtualmente quebrado y con indicadores sociales graves en serio”.

Frente a un oficialismo que se blinda en su núcleo duro, Urtubey alertó sobre la tentación de la oposición de hacer lo mismo: “La tentación de núcleos duros opositores, decir: ‘Yo también me blindo en otro sector’. Y entonces cada uno empieza a pensar cómo construye desde su política de audiencia y abandona la sociedad y lo más importante, que es un proyecto de país”.

(Infobae en Vivo)
El exgobernador de Salta exige una interna abierta y plural en el peronismo para construir una alternativa competitiva a Milei (Infobae en Vivo)

La autocrítica y el rol histórico del peronismo

Al ser consultado sobre la responsabilidad del peronismo en la decadencia que describió, Urtubey fue contundente: “Una muy importante. Porque históricamente hemos sido el partido más gravitante del país. Entonces, tu nivel de responsabilidad acompaña tu nivel de gravitación en el contexto. Todos nosotros, y debemos hacernos cargo, hemos empezado a pensar en la lógica de que sálvese quien pueda, cada uno construía lo que podía, independientemente del conjunto”.

El exgobernador hizo hincapié en la necesidad de superar las disputas internas y las divisiones que favorecen al oficialismo: “Si nosotros vamos a construir un proyecto de país pensando en los intereses de los sectores internos partidarios, estamos perdidos”.

Reconoció que su objetivo no es volver a ser candidato, sino colaborar en la construcción de una nueva dirigencia: “Yo quiero colaborar en la construcción. Creo que sobran caciques y faltan indios. Hay que sentarse a pensar en el futuro y en el país y no en los dirigentes”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Juan Manuel UrtubeyJavier MileiPeronismoCristina KirchnerInfobae al RegresoInfobae en Vivo

Últimas Noticias

La Justicia Federal dio curso a una demanda civil contra el Estado uruguayo y la empresa HIF y ordenó las primeras pruebas

Es por la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, frente a la costa de Entre Ríos. La acción fue promovida por legisladores del PJ. La decisión judicial llegó cuando se baraja la reubicación del emprendimiento

La Justicia Federal dio curso a una demanda civil contra el Estado uruguayo y la empresa HIF y ordenó las primeras pruebas

Guiño para el Gobierno: el juez que suspendió la reforma laboral perdió la causa y otro fuero definirá la apelación

Una jueza federal resolvió quitarle la competencia a la Justicia Nacional del Trabajo y dárselo al fuero Contencioso Administrativo Federal. Era lo que quería la Casa Rosada, que ahora confía en que se revierta la decisión de suspender 83 artículos de la norma

Guiño para el Gobierno: el juez que suspendió la reforma laboral perdió la causa y otro fuero definirá la apelación

Patricia Bullrich habló sobre las denuncias que pesan sobre Manuel Adorni: pidió respetar “el principio de inocencia”

La senadora nacional recordó que el jefe de Gabinete “recién arranca en la política” y “no tiene el cuero tan duro” para aguantar determinadas situaciones

Patricia Bullrich habló sobre las denuncias que pesan sobre Manuel Adorni: pidió respetar “el principio de inocencia”

Los motivos que alega el Gobierno para explicar los cambios en la comunicación de Javier Milei

El Presidente retomó la ofensiva contra los medios y, por el contrario, hizo referencia a la situación económica al hablar de “meses duros”. El pedido de “paciencia” y el mensaje a la sociedad

Los motivos que alega el Gobierno para explicar los cambios en la comunicación de Javier Milei

La Libertad Avanza dio otro paso en su plan para instalar el debate de la Boleta Única en Buenos Aires

Diputados y senadores convocaron a la Directora Nacional Electoral a dar una capacitación para que defiendan el uso de la BUP para las elecciones del año que viene en territorio bonaerense. El peronismo toma distancia de la jugada y los libertarios están lejos de conseguir los votos

La Libertad Avanza dio otro paso en su plan para instalar el debate de la Boleta Única en Buenos Aires
DEPORTES
Argentina pierde 2-0 ante Brasil por la tercera fecha del Sudamericano Sub 17

Argentina pierde 2-0 ante Brasil por la tercera fecha del Sudamericano Sub 17

D’Alessandro recordó cuando fue dirigido por el Chacho Coudet en Brasil y advirtió: “Es exigente e intenso”

El doblete del Taty Castellanos en 99 segundos que le mete presión a Scaloni en la Selección: “Quiere ir al Mundial”

Gastón Edul apareció con un ojo morado y dio detalles de su entrenamiento para La Velada del Año: “En España no me tienen fe”

El video de Edinson Cavani que ilusiona a Boca Juniors con su regreso a las canchas: “Sé que voy a renacer”

TELESHOW
La picante teoría de Graciela Alfano acerca de Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Extraña el sexo”

La picante teoría de Graciela Alfano acerca de Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Extraña el sexo”

El exabrupto de María Fernanda Callejón contra Yanina Latorre que aumentó la tensión de su pelea: “Qué raro, la yarará”

Emily Ceco confirmó que está conociendo a alguien tras la condena a Santiago Martínez: “Quizás mi familia pronto lo conozca”

Gaspar Benegas analizó el fenómeno ricotero: “El Indio no está y la gente igual se emociona como en ninguna otra banda”

Florencia de la V agradeció su nominación al Martín Fierro de la Moda 2026: "Más de 500 looks utilicé"

INFOBAE AMÉRICA

Panamá reporta nueva muerte por influenza mientras aumentan casos de leishmaniasis y malaria

Panamá reporta nueva muerte por influenza mientras aumentan casos de leishmaniasis y malaria

Cómo un interruptor genético que invierte el sexo en ratones logra desafiar las bases de la biología clásica

Seis minutos dramáticos, una bola de fuego a 40.000 km/h e incomunicados: así será el regreso de los astronautas de Artemis II

Donald Trump aclaró cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en la negociación con Irán: “No pueden tener un arma nuclear”

Nory Flores, la voz de Los Hermanos Flores, sorprendió en pleno vuelo rumbo a Coachella 2026