Política

Sobreseyeron a una mujer mapuche acusada de usurpar un predio privado en Río Negro

La Justicia no encontró elementos para condenar a la única imputada de la causa por presunta usurpación. En el fallo, el Juez aseguró que no pudo acreditar el despojo del predio en conflicto por ausencia de límites claros

Guardar
Campo privado en Río Negro usurpado por la comunidad mapuche Cayunao
Sobreseyeron a una mujer mapuche acusada de usurpar un predio privado en Río Negro

La Justicia de Río Negro sobreseyó a una mujer mapuche, vocera de la comunidad Cayunao, a quien acusaban de usurpar una fracción de tierras privadas en el paraje Alto Río Chubut.

El magistrado interpretó que no se pudo probar el despojo de las tierras en conflicto y valoró la falta de señalización para delimitar la parcela donde la comunidad instaló un campamento.

En el fallo, el juez Marcelo Mellinger consideró el testimonio de los peones que se desempeñan laboralmente para la estancia que denunció a la comunidad, quienes coincidieron en afirmar que los límites de la propiedad privada no son claros.

El episodio ocurrió a principio de 2023, cuando integrantes de la lof Cayunao instalaron un campamento en el paraje Alto Río Chubut, al advertir la presencia de alambradores que pretendían delimitar el perímetro del campo.

Para “proteger la veranada y cuidar las nacientes del río Chubut” los mapuches, que habían constatado la presencia de los peones de la estancia, instalaron un campamento en el lugar, ocasión en la que se produjo cruces con los trabajadores de la firma privada.

Campo privado en Río Negro usurpado por la comunidad mapuche Cayunao
La mujer es vocera de la comunidad Cayunao

Fueron ellos, algunos de los cuales fueron citados como testigos, quienes mantuvieron cruces con los mapuches y les informaron que el sitio donde habían instalado el campamento, pertenecía a la instancia particular.

El dueño del campo es el ex polista Hugo Alberto Barabucci, quien admitió haber adquirido la propiedad de 14 mil hectáreas gracias a una donación del gobierno de Emiratos Árabes, que en 2017 le otorgó 2 millones de dólares para concretar esa operación inmobiliaria.

Los mapuches, en la instancia previa al juicio, opinaron que las tierras pertenecen a empresarios con base en Qatar e incluso la defensa de Soledad Cayunao, la única imputada, dicha operación inmobiliaria ameritaría una investigación por parte del Ministerio Público Fiscal.

El magistrado, en el fallo que emitió este viernes, consideró que “no se puede acreditar la autoría y responsabilidad de Ingrid Soledad Cayunao en función del principio de la presunción de inocencia, así como por el beneficio de la duda (in dubio pro reo), por lo que corresponde dictar respecto de la misma un veredicto de no culpabilidad”.

En la argumentación Alvarez Mellinger consideró los testimonios de los testigos que declararon durante el proceso judicial, en los que los peones de Barabucci admitieron dificultad para establecer los límites de la propiedad privada.

Campo privado en Río Negro usurpado por la comunidad mapuche Cayunao
El campo usurpado

El denunciante denunció a cinco integrantes de la comunidad, aunque sólo Soledad Cayunao fue juzgada debido a que los demás optaron por soluciones alternativas al conflicto y asumieron pautas de cumplimiento para no ser juzgados.

Los trabajadores que declararon como testigos de la querella, su empleador, dijeron que los integrantes de la comunidad habían instalado un campamento dentro del predio de Barabucci aunque al pedirles que se retiren, dejaron sus pertenencias y se alejaron del lugar.

Mencionaron que retiraron esos elementos y las ubicaron en un depósito de la estancia, a disposición de la Justicia.

Para la Justicia la instalación del campamento mapuche improvisado “no aparece que hubiera generado el despojo” que la querella denunció. “De lo probado en juicio, el episodio se presenta más como un reclamo, toda vez que al día siguiente ya no estaban allí”, aseguró el magistrado, al hacer referencia que nadie vio a los integrantes de la comunidad en la zona de conflicto.

Advirtió además que “si la instalación de ese campamento improvisado hubiese constituido el despojo que la figura requiere, habría implicado que hubieran desplazado de la posesión con el mismo a Barabucci”, algo que no ocurrió “porque ese campamento improvisado en el que no hubo una ocupación no constituyó el despojo requerido por la figura penal”.

Temas Relacionados

MapuchesConflicto mapucheRío NegroComunidad CayunaoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Guiño para el Gobierno: el juez que suspendió la reforma laboral perdió la causa y otro fuero definirá la apelación

Una jueza federal resolvió quitarle la competencia a la Justicia Nacional del Trabajo y dárselo al fuero Contencioso Administrativo Federal. Era lo que quería la Casa Rosada, que ahora confía en que se revierta la decisión de suspender 83 artículos de la norma

Guiño para el Gobierno: el juez que suspendió la reforma laboral perdió la causa y otro fuero definirá la apelación

Patricia Bullrich habló sobre las denuncias que pesan sobre Manuel Adorni: pidió respetar “el principio de inocencia”

La senadora nacional recordó que el jefe de Gabinete “recién arranca en la política” y “no tiene el cuero tan duro” para aguantar determinadas situaciones

Patricia Bullrich habló sobre las denuncias que pesan sobre Manuel Adorni: pidió respetar “el principio de inocencia”

Los motivos que alega el Gobierno para explicar los cambios en la comunicación de Javier Milei

El Presidente retomó la ofensiva contra los medios y, por el contrario, hizo referencia a la situación económica al hablar de “meses duros”. El pedido de “paciencia” y el mensaje a la sociedad

Los motivos que alega el Gobierno para explicar los cambios en la comunicación de Javier Milei

La Libertad Avanza dio otro paso en su plan para instalar el debate de la Boleta Única en Buenos Aires

Diputados y senadores convocaron a la Directora Nacional Electoral a dar una capacitación para que defiendan el uso de la BUP para las elecciones del año que viene en territorio bonaerense. El peronismo toma distancia de la jugada y los libertarios están lejos de conseguir los votos

La Libertad Avanza dio otro paso en su plan para instalar el debate de la Boleta Única en Buenos Aires

EEUU celebró que Argentina declarara organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica y expulsara del país al representante de Irán

Lo hizo a través de un mensaje en redes sociales de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que fue replicado y traducido por la embajada del país norteamericano en Buenos Aires

EEUU celebró que Argentina declarara organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica y expulsara del país al representante de Irán
DEPORTES
Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y formaciones

Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y formaciones

Gastón Edul apareció con un ojo morado y dio detalles de su entrenamiento para La Velada del Año: “En España no me tienen fe”

El video de Edinson Cavani que ilusiona a Boca Juniors con su regreso a las canchas: “Sé que voy a renacer”

Un campeón del mundo volvió a jugar tras cuatro meses de ausencia: la enorme ovación de la hinchada rival cuando ingresó

Ramón Díaz reapareció en el estadio de Platense: del contundente apoyo a Coudet a una frase alentadora sobre su futuro

TELESHOW
Emily Ceco confirmó que está conociendo a alguien tras la condena a Santiago Martínez: “Quizás mi familia pronto lo conozca”

Emily Ceco confirmó que está conociendo a alguien tras la condena a Santiago Martínez: “Quizás mi familia pronto lo conozca”

Gaspar Benegas analizó el fenómeno ricotero: “El Indio no está y la gente igual se emociona como en ninguna otra banda”

Florencia de la V agradeció su nominación al Martín Fierro de la Moda 2026: "Más de 500 looks utilicé"

Floppy Tesouro recibió el alta luego de sufrir una fuerte reacción alérgica: “Enfocada en descansar”

La desopilante imitación que Marta Fort hizo de su padre: “¡Mamá, cortaste toda la looooz"

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aclaró cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en la negociación con Irán: “No pueden tener un arma nuclear”

Donald Trump aclaró cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en la negociación con Irán: “No pueden tener un arma nuclear”

Nory Flores, la voz de Los Hermanos Flores, sorprendió en pleno vuelo rumbo a Coachella 2026

Ingenieros de EE.UU. entregarían el lunes evaluación clave del Puente de las Américas

Qué cambios sufrirá el cuerpo de los astronautas de Artemis II tras regresar a la Tierra

Comienza Coachella, un festival de música convertido en pasarela de moda y laboratorio de tendencias