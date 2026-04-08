Política

La emoción del diputado y ex combatiente en Malvinas Aldo Leiva: “Cuando hablo de dolor, de muerte, nadie me lo contó”

El diputado de Unión por la Patria recordó momentos que vivió en la guerra y destacó la diferencia que había entre los ejércitos argentino y británico

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Durante el debate por la reforma de la Ley de Glaciares, en Diputados homenajearon a los excombatientes de Malvinas

Desde las 15 de este martes, en la Cámara baja se debate la modificación de la Ley de Glaciares. Sin embargo, en un momento de la sesión se decidió rendir homenaje a los ex combatientes de la guerra de Malvinas, a raíz de la jornada que los conmemora cada 2 de abril.

Una de las figuras más relevantes en tomar la palabra durante el homenaje fue el diputado chaqueño Aldo Leiva, de Unión por la Patria, quien fue uno de los soldados que defendieron al país en las islas.

Voy a hablar como soldado. Soy soldado clase 63, Aldo Adolfo Leiva. Presté servicio en el Regimiento 4 de Monte Caseros, Corrientes, y combatió en Malvinas”, comenzó, ya con una emoción marcada en su voz.

Aldo Leiva Malvinas Congreso
Aldo Leiva detalló las marcadas diferencias en equipamiento militar entre el ejército argentino y el británico durante el conflicto

Y agregó: “Cuando yo hablo de dolor, de muerte, de miedo, de tragedia, a mí nadie me lo contó. Lo viví en carne propia. Estuve en Malvinas desde finales de abril hasta el día de la rendición”.

Continuó en la misma línea y sentenció: “Como siempre lo digo, tengo una doble sensación, que seguramente pasa a la mayoría de los soldados. Por un lado, el decir que estoy orgulloso de haber ido a defender a la patria; y por el otro lado, sentirme utilizado por una dictadura genocida que se estaba yendo”.

“Me incorporé en febrero de 1982 (al regimiento), en diciembre del 81 terminaba la escuela secundaria. En febrero me incorporé y en abril me mandaron con un fusil al campo de batalla para que mate o para que me maten”, contó sobre cómo fue su proceso hasta llegar a combate.

Sobre cómo fue la capacidad de cada ejército, fue contundente al narrar la diferencia que vivieron en plena guerra en las Islas Malvinas.

“No solamente nos enfrentamos a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, sino que a su vez tuvo la complicidad de otros países y el apoyo incondicional de su aliado eterno, que es el gobierno de Estados Unidos. Cuando hablo de conocer la realidad, si ustedes simplemente googlean, van a encontrar la diferencia enorme en armamento, equipamiento, cuestiones propias del combate”, sentenció.

Para aportar un ejemplo, contó que en su regimiento solamente tenían un visor nocturno, mientras que los enemigos tenían uno para cada soldado.

“Para que usted tenga idea, presidente, ha visto que las tropas o algunos utilizan visores nocturnos. Para nosotros, en nuestra sección, teníamos uno. Los ingleses tenían uno cada uno. Con esa simple mención, le transmito la diferencia que había en edad, en formación”, contó.

Sobre el final, contó una anécdota sobre cómo se ayudaban entre los combatientes y se intentaban rescatar a pesar de las adversidades que se presentaban en guerra.

El diputado destacó la valentía y juventud de los soldados argentinos, quienes enfrentaron duras condiciones en Malvinas (Maximiliano Luna)
El diputado destacó la valentía y juventud de los soldados argentinos, quienes enfrentaron duras condiciones en Malvinas (Maximiliano Luna)

“Yo tenía 19 años, el cabo que estaba conmigo tenía 20, el subteniente que estaba a cargo de la sección tenía 23 años. El subteniente fue herido en combate, justamente en la noche del avance final de los ingleses. Yo estaba en el cerro Dos Hermanas, y junto a otros soldados lo trasladamos y logramos que se salvara”, recordó.

Continuó: “Yo hablo de la juventud argentina que combatió en Malvinas. Sería injusto si hablara solamente de los soldados. Quiero destacar a los que nos bancaron en el frío, en el dolor”.

Por último, contó que logró volver a las islas el año pasado, después de 43 años. “Tenía muchas dudas de volver o no volver, porque tenemos esas discusiones por la diplomacia. Fui con un amigo y nuestros hijos, porque queríamos transferir la posta a las nuevas generaciones de forma simbólica. También leí un manifiesto en el cementerio Darwin. Lo leí y lo dejamos ahí”, cerró.

Luego de la palabra del diputado Leiva, Luis Petri, ejerciendo momentáneamente la presidencia de la Cámara, dispuso un minuto de silencio para los 649 combatientes que perdieron la vida en Malvinas. Con esto, finalizó el homenaje.

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