Cuántos hogares tienen hoy el subsidios a la luz y el gas

El SEF se otorga según condiciones socioeconómicas y patrimoniales de vulnerabilidad de los hogares

De aprobar el Senado la modificación de la ley de zonas frías, que obtuvo media sanción en Diputados esta semana, los beneficiarios del subsidio al gas natural ya no se determinarán en función del lugar donde viven, sino a partir de los criterios que se aplican en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) vigente desde este año.

Este nuevo esquema de subsidios fue implementado mediante el decreto decreto 943/25 del 31 de diciembre de 2025. Establece una reducción en la tarifa de gas natural, energía eléctrica, gas propano por redes y garrafas de 10 kilos para hogares que cumplan determinadas condiciones socioeconómicas y patrimoniales de vulnerabilidad.

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Para recibir la ayuda estatal, exige acreditar ingresos por hogar que no superen tres Canastas Básicas Totales ($4,3 millones, según los últimos datos del Indec). También pueden acceder aquellos con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o titulares de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Con este nuevo esquema, el Gobierno buscó reducir la masa de subsidios económicos destinados a los servicios públicos. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, los subsidios a la tarifa del agua, energía y el transporte registraron en 2025 una caída real del 39% interanual, mientras que, en paralelo, las tarifas que pagan los hogares acumularon un incremento del 594%.

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El régimen de Subsidios Energéticos Focalizados reemplazó la segmentación N1, y la N2 y N3 - que representaban aproximadamente el 60% de los hogares residenciales del país -por la categoría de hogares considerados “vulnerables”.

Quedaron excluidos los que superen las tres Canastas Básicas Totales; posean un patrimonio considerado incompatible con el beneficio; o presenten indicadores de capacidad contributiva, como tres o más inmuebles; vehículos de menos de tres años; embarcaciones o aeronaves; o activos societarios.

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Hoy, con este nuevo esquema, hay 9.601.181 usuarios de gas natural que reciben el SEF en el país, según los datos analizados por Infobae del Anexo de la respuesta a la Pregunta 314 del informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enviado el 29 de abril a la Cámara de Diputados.

Esta cifra equivale a una tasa de 20.921 beneficiarios cada 100.000 habitantes, si se considera el total de la población argentina que, según el último Censo 2022, es de 45.892.285 residentes en el país.

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El subsidio se descuenta de manera directa en la factura del servicio. En el caso del gas por red, es del 50% y se aplica durante los meses de mayor consumo, y no se otorga en períodos de menor demanda.

En 2026, se sumó una bonificación extra del 25% en enero, que disminuye en forma gradual hacia fin de año. Para quienes adquieren garrafas de 10 kilos, el descuento se aplica directamente en la compra, siempre que el pago se realice de manera electrónica.

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En cuanto a los usuarios que reciben el SEF en la tarifa de energía eléctrica suman 16.472.523 en todo el territorio nacional, según la información provista por el jefe de Gabinete, en base a datos de la Secretaría de Energía, discriminada por provincia. Esta cantidad implica una tasa de 35.894 beneficiarios por cada 100.000 habitantes.

En electricidad, la bonificación general es del 50% sobre un bloque de consumo especificado.

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Por provincia

La provincia con mayor cantidad de usuarios con el SEF al gas es Buenos Aires, con 4.147.794 hogares beneficiarios. Le siguen la Ciudad de Buenos Aires, con 1.432.190; Córdoba, con 849.644; Santa Fe, con 755.834; y Mendoza, con 441.742 viviendas que tienen su factura de gas subsidiada. Estos números están en línea con la mayor densidad poblacional de estos cinco distritos.

Hay 9.601.181 usuarios de gas natural que reciben el SEF en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los hogares con subsidio focalizado a la energía eléctrica, se repite el mismo patrón, aunque con una cantidad de beneficiarios superior: Buenos Aires con 6.317.997; Ciudad de Buenos Aires con 1.621.941; Córdoba con 1.528.810; Santa Fe con 1.336.633; y Mendoza con 593.998 usuarios con subsidios SEF.

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Empresas con más subsidios

En cuanto a las empresas prestadoras del servicio del gas, la que registra mayor cantidad de clientes que ayuda estatal para el pago de su factura es Metrogas, la distribuidora de gas más grande del país que opera en CABA y en varios partidos del sur y sudoeste del Gran Buenos Aires, con 2.361.306 hogares. Es casi la totalidad de su clientes ya que, según informa en su web, tiene más de 2,4 millones.

Le sigue Naturgy BAN, que brinda servicio en 30 partidos del norte y oeste del Gran Buenos Aires, con 1.632.036 hogares subsidiados.

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Luego aparece Camuzzi Gas Pampeana, que opera en gran parte del interior de la provincia de Buenos Aires (excepto el AMBA y el extremo sur bonaerense), y en la provincia de La Pampa, con 1.411.251 usuarios con subsidio estatal.

A continuación se ubican Distribuidora de Gas del Centro, que presta servicio en Córdoba, Catamarca y La Rioja, con 797.301 usuarios con subsidio; Litoral Gas, que distribuye en toda la provincia de Santa Fe, y en el norte de la provincia de Buenos Aires, con 793.868 cliente cuya factura está subsidiada; y Camuzzi Gas del Sur, que distribuye en Neuquén, Río Negro Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego, con 740.324 clientes con el SEF.

En cuanto a las prestadoras del servicios eléctrico, lideran el ranking de las que tiene mayor cantidad de clientes con subsidio Edenor (3.022.177) y Edesur (2.437.555).

Le siguen EPSF, encargada de la distribución de electricidad en Santa Fe, con1.191.169 usuarios con subsidio; EPEC, de Córdoba, con 1.063.397; y EDEA, prestadora del servicio en la Costa Atlántica y el interior de la Provincia de Buenos Aires (542.458); y EDET, de Tucumán (538.474 hogares con ayuda estatal).

Visualizaciones: Daniela Czibener

Chequeo de datos: Desiré Santander