El PRO insiste con una posible candidatura de Mauricio Macri y advierte que las internas del Gobierno afectan la gestión

El expresidente levantó el perfil y en el PRO ya no descartan una candidatura presidencial

Mauricio Macri lleva semanas con un perfil político más alto que el habitual. Su gira “Próximo Paso” lo llevó el viernes a Mendoza, donde se reunió con el gobernador radical Alfredo Cornejo, y desde el PRO reiteraron que no descartan que el exmandatario pueda competir nuevamente por la presidencia en 2027. La legisladora porteña Laura Alonso, exjefa de la Oficina Anticorrupción (OA), fue una de las primeras voces del partido en decirlo sin rodeos: “Nada debe ser descartado”.

En declaraciones a radio El Observador, Alonso describió la gira de Macri como un “paso de reencuentro” con dirigentes y simpatizantes del PRO a lo largo del país, con el objetivo de dar visibilidad al armado territorial del partido antes de hablar de candidaturas. “Uno no puede vislumbrar una precandidatura presidencial de nadie si antes no demuestra que tiene territorio, dirigentes y personas que lo siguen”, aclaró. La gira ya acumula paradas en Buenos Aires, Chaco, Corrientes y Mendoza, con nuevas escalas previstas el 28 de mayo en la ciudad de Buenos Aires y el 5 de junio en Santa Fe.

PUBLICIDAD

El recorrido no es solo territorial. En el foro del Círculo de Montevideo y la Universidad Austral, Macri cuestionó el estilo de conducción del presidente Javier Milei con una caracterización directa: “Es un liderazgo emocional, absolutamente emocional. Él se ve como un profeta”. Reconoció al mandatario “un profundo estudio de las ideas”, pero señaló que le falta entusiasmo por la implementación y que “al Presidente lo aísla el simbolismo”.

Esas declaraciones se produjeron en el marco de una tensión creciente entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), alimentada por el “Manifiesto Próximo Paso” que el partido publicó a principios de mayo. El documento cuestionó, sin nombrar al oficialismo, el estilo de gestión: “El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”. Desde la Casa Rosada lo interpretaron como una señal de Macri para mejorar sus condiciones de cara a las negociaciones electorales.

PUBLICIDAD

Alonso se sumó a esa línea crítica. Sobre el internismo del Gobierno —que tuvo como último episodio visible la exclusión de la vicepresidenta Victoria Villarruel del tedeum del 25 de Mayo— fue tajante: “Las peleas internas siempre afectan la gestión en cualquier gobierno, la paralizan, generan dudas, se traban las cosas”. Con una referencia al Martín Fierro, advirtió que “una interna de este calibre pone en riesgo el éxito” del Gobierno y pidió “bajar los decibeles”. Como advertencia histórica, recordó que la interna de 2023 dentro del espacio le costó al PRO la elección presidencial.

Macri estuvo en Mendoza y reunió a varios dirigente de la región de Cuyo (X: @proargentina)

La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó otro frente de tensión. Alonso señaló que “la sociedad espera que el jefe de gabinete dé explicaciones en la justicia”, en referencia a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita en Comodoro Py. La investigación apunta a un crecimiento patrimonial que incluye la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cuya remodelación habría costado 245.000 dólares abonados en efectivo. Adorni tiene plazo hasta el 31 de julio para presentar su Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI) correspondiente a 2025, aunque desde su entorno anticiparon que la entregará antes de esa fecha. La legisladora no profundizó en los detalles del caso y rápidamente desvió el foco hacia la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires y su candidatura a la reelección en 2027.

PUBLICIDAD

Sobre las diferencias entre las gestiones de Macri y Milei, Alonso rechazó las comparaciones y reivindicó al fundador del PRO como el primer impulsor del cambio en Argentina: “El primero en hablar de cambio, en hablar contra la chavización de la economía argentina, el hablar de los riesgos del populismo ha sido Mauricio Macri por más de veinte años corridos”. Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había sostenido días atrás que una candidatura de Macri en 2027 sería “funcional al kirchnerismo”, a lo que el expresidente respondió con ironía: “Pregúntenle a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en estos años”.

La próxima aparición pública de Macri en el marco de la gira “Próximo Paso” está prevista para el 28 de mayo en Buenos Aires, con un encuentro con legisladores provinciales y nacionales del partido.

PUBLICIDAD