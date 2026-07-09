Política

La Libertad Avanza porteña se reunirá con Karina Milei en un encuentro con tono electoral

La secretaria general de la Presidencia recibirá en Casa Rosada a los referentes del espacio en la Ciudad de Buenos Aires, donde el partido confía que está “en constante expansión” y sin preocupación todavía por la falta de un candidato claro

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Pilar Ramírez, en un almuerzo con legisladores y funcionarios luego del Tedeum
Pilar Ramírez, en un almuerzo con legisladores y funcionarios luego del Tedeum

Con la salida de Manuel Adorni, el Gobierno no solo perdió a un jefe de Gabinete, sino también a un dirigente de peso que se perfilaba a competir el año que viene por el control de la Ciudad de Buenos Aires, que está hace casi dos décadas en manos del PRO. Con ese objetivo, el oficialismo nacional comenzó a reordenarse, aunque por el momento sin urgencia por definir un candidato claro en el distrito.

La idea que predomina entre las autoridades de La Libertad Avanza a nivel porteño es que el partido “está en constante expansión”, incluso a pesar de las denuncias contra el ahora ex funcionario.

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A escala local, los referentes del espacio argumentan que ”la marca, por sí sola, mide actualmente unos 20 puntos”, por lo que consideran que ese es el piso con el que cuentan de cara a las próximas elecciones.

En este sentido, argumentan que el contexto también los favorece, ya que dentro de la agrupación no hay diputas de poder, como ocurre en la Casa Rosada o en la oposición.

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Adorni renunció en medio de una denuncia en su contra por presunto enriquecimiento ilícito (EFE/Matías Martin Campaya)
Adorni renunció en medio de una denuncia en su contra por presunto enriquecimiento ilícito (EFE/Matías Martin Campaya)

En la ciudad, el liderazgo está claramente marcado en la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que toma todas las decisiones importantes a través de su representante en el distrito, Pilar Ramírez.

“Lo que vemos es que en el 2027 va a estar todo muy fragmentado, porque hoy todos los demás tienen peleas internas que van a tener que resolver de alguna forma, y es como el dicho ‘a río revuelto, ganancia de pescadores’“, destacó un importante armador libertario.

Como ejemplo ponen, principalmente, al peronismo, que se debate -particularmente en CABA- entre apoyar a la ex presidenta Cristina Kirchner o buscar figuras nuevas.

Asimismo, también está el caso de Horacio Rodríguez Larreta, que se alejó hace tiempo del PRO y se encuentra construyendo una coalición de centro izquierda.

La relación con Jorge Macri, en tanto, se mantiene tensa en la Legislatura, donde el bloque encabezado por Ramírez suele ser muy crítico de la gestión local.

Los esfuerzos del actual mandatario porteño por acercarse a la Nación parecen no tener efectos concretos, más allá de los fotos de los abrazos con el presidente Javier Milei, como el que ocurrió este jueves en la previa del Tedeum por el 9 de julio.

El saludo de Javier Milei a Jorge Macri y su bebé
El saludo de Javier Milei a Jorge Macri y su bebé

“Fue muy triste verlo a Jorge desde temprano parado en la nave central de la iglesia (la Capilla Metropolitana), esperando el momento para poder abalanzarse hacia Javier”, cuestionaron en LLA.

De todas formas, en la cúpula libertaria reconocen que “todo es muy dinámico” y que la posibilidad de una alianza con el PRO dependerá de varios factores, entre los cuales están las negociaciones a escala nacional.

No obstante, en el espacio insisten con que el sello ya tiene peso propio, “que cada vez se haciendo más fuerte” y que “no importan tanto los nombres”.

“El candidato ya llegará, siempre hay alguien. En el 2025 también decían que no teníamos a nadie y apareció Manuel. Hay muchísimas personas con domicilio en la ciudad de Buenos Aires que podrían competir para La Libertad Avanza, no es un tema ese”, aseguran.

Luego del Tedeum, de hecho, Ramírez protagonizó un almuerzo con varios dirigentes porteños en Pertutti, el tradicional bar ubicado frente a la Plaza de Mayo.

Pilar Ramírez con los legisladores de su bloque antes de ir al Tedeum
Pilar Ramírez con los legisladores de su bloque antes de ir al Tedeum

En ese lugar estuvieron, además de los legisladores de su bloque, algunas figuras nacionales, como el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y los diputados Andrés Leone y Patricia Holzman.

El primero de ellos viene teniendo fuerte participación en el armado partidario y algunas otras cuestiones dentro de la comuna 2, que engloba al barrio de Recoleta, de donde es oriundo.

Hace algunas semanas, el funcionario fue noticia luego de que en la Feria del Libro, ante el abucheo del público durante su discurso, ratificara el respaldo al Gobierno.

“Logramos un desarrollo que ha sido posible gracias al liderazgo del presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei”, sostuvo.

En este contexto, según pudo saber Infobae, en los próximos días la hermana del mandatario nacional recibirá en la Casa Rosada a Ramírez y los legisladores porteños del espacio, para repasar la agenda local y comenzar a planificar la estrategia futura.

Si bien el encuentro todavía no tiene fecha fija, hasta el momento se estaba analizando que fuera la semana que viene, ya que habrá poca actividad por el Mundial.

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