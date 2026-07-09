El gobernador de Jujuy se expresó en contra de eliminar las PASO: “Son una buena herramienta”

Carlos Sadir dijo que las primarias son una buena herramienta, en contraposición al proyecto de reforma política del gobierno nacional

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se pronunció este jueves en contra de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en contraposición a la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional. El mandatario, que participó de los actos por el 210° aniversario del Día de la Independencia en Tucumán, tomó distancia de la postura oficialista y defendió el sistema de primarias como una herramienta válida para la democracia argentina.

La declaración de Sadir se da en un momento en que el debate sobre el futuro de las PASO gana terreno entre gobernadores de distintos signos políticos. Mientras el Ejecutivo nacional busca convencer a sus aliados de acompañar una reforma que derogue o suspenda las primarias para facilitar el camino electoral de cara a 2027, las posiciones entre los mandatarios provinciales distan de ser uniformes.

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El gobernador jujeño no cerró la puerta por completo: admitió que la Unión Cívica Radical (UCR) - partido al que pertenece - podría considerar una suspensión transitoria del mecanismo pero descartó de plano su eliminación definitiva. Esa distinción, aparentemente técnica, marca una diferencia con la iniciativa que promueve La Libertad Avanza (LLA).

En declaraciones a Radio Rivadavia, Sadir explicó que el tema fue objeto de conversaciones entre varios gobernadores radicales. “Hemos hablado bastante de ese tema, pero obviamente no hay una definición. Dependerá del Congreso”, sostuvo, y agregó que el debate “demanda hablar más entre los gobernadores y también con los legisladores para tener una definición clara”. Su conclusión fue precisa: “Pensaría que podríamos suspender pero no eliminarla”.

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Sadir afirmó que la UCR podría evaluar una suspensión transitoria de las PASO

La postura del mandatario jujeño contrasta con la del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien días antes había respaldado abiertamente la derogación de las primarias. “Hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. No fortalecen a los partidos políticos”, afirmó el catamarqueño en declaraciones a Futurock. Jalil, uno de los jefes provinciales que se identificaron con el peronismo pero tiene cercanía al Gobierno, sí condicionó su apoyo a que la medida contara con “el mayor consenso posible” y con la adhesión de la mayoría de los gobernadores, tanto justicialistas como de otras fuerzas.

También el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se había expresado en sentido contrario a la derogación. Jaldo fue categórico: “Nosotros estamos en contra de eliminar las PASO. Eso ya lo hemos dicho, y para que quede claro cuál es la posición del bloque Independencia”. La coincidencia entre Sadir y Jaldo muestra que hay una franja de gobernadores que resiste la propuesta del Ejecutivo.

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Jalil durante un encuentro con Santilli. El Gobierno busca eliminar las PASO

Sadir también se refirió a la situación electoral de Jujuy. Confirmó que la provincia tiene la posibilidad de desdoblar sus comicios respecto del calendario nacional —algo que, según señaló, ya viene ocurriendo desde hace varios años— aunque aclaró que todavía no tomó una decisión al respecto. “Todavía no hemos definido. Falta bastante”, dijo, y subrayó que esa resolución dependerá, en parte, de lo que se acuerde con el Gobierno Nacional y del resultado de las negociaciones en torno a la reforma política.

En paralelo al debate electoral, el mandatario jujeño valoró el clima de diálogo que, a su juicio, caracteriza al flamante jefe de Gabinete Diego Santilli. Coincidió con la lectura del gobernador Jaldo, quien había descripto incluso al presidente Milei con “una posición más dialoguista que antes”, y anticipó que esa tendencia podría profundizarse con la llegada de Santilli a la jefatura de Gabinete. “Ya veníamos teniendo buen diálogo con él como ministro y me parece que eso todavía se puede mejorar”, señaló Sadir sobre el ex titular del Ministerio del Interior.

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El gobernador también respaldó la Ley de Modernización Laboral impulsada por LLA, al sostener que sus disposiciones “favorecen las inversiones” y actualizan una normativa que requería ser reformada. Sobre el acto del 9 de Julio, precisó que no mantuvo una reunión privada con el presidente: “No hubo una charla a solas. Solo hicimos la foto después de cantar el himno, saludó a todos y se fue”.