Carrió celebró los cambios en el patentamiento de medicamentos: “Espero que esto abarate los precios”

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica

La líder de la Coalición Cívica Elisa Lilita Carrió celebró la medida que impulsó el gobierno nacional de derogación de una resolución de 2012 que disponía una serie de restricciones para el patentamiento de medicamentos. “Espero que esto abarate los precios”, expresó en sus redes sociales.

“Lo que está haciendo el Ministro de Modernización, habilitando la importación de medicamentos de laboratorios extranjeros y haciendo cesar el proteccionismo escandaloso de los laboratorios nacionales todavía ‘en desarrollo’, es lo más importante que se hizo en los últimos años en la Argentina”, dijo Carrió en su cuenta de X.

La declaración se produjo luego de que el Gobierno derogara una resolución de 2012 que limitaba el otorgamiento de nuevas patentes de medicamentos. Según el Ejecutivo, la norma dejaba condicionada la evaluación de patentes y ahora el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) decidirá caso por caso. La dirigente expresó su expectativa de que la medida “abarate los precios”.

En un comunicado, el ministerio de Desregulación indicó que la modificación “moderniza el sistema de patentes farmacéuticas para garantizar el acceso a mejores tratamientos y elimina restricciones que frenaban la llegada de nuevas terapias”.

El titular del INPI, Carlos María Gallo, y los ministros Mario Lugones (Salud) y Luis Caputo (Economía) firmaron la resolución que dejó sin efecto las pautas de examen de patentabilidad vigentes desde 2012.

La nueva norma también establece un segundo punto que traerá gran impacto sobre la negocio farmacéutico local. Dispone que para el caso de patentes concedidas a partir de ahora vinculadas a productos farmacéuticos comercializados en el país, “los titulares de las patentes no tendrán derecho a impedir la continuación de la comercialización ni a requerir una retribución”.

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Aún cuando no lleva su firma, la resolución trae la impronta desreguladora del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien celebró su sanción en su cuenta de X. La decisión del Gobierno “representa una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país. Aquella resolución, para decirlo en criollo, había hecho muy difícil (sino imposible) obtener la patente de un medicamento en Argentina. Esto no solo era un atentado contra el derecho de propiedad sino que demoraba la llegada de terapias innovadoras al país”, señaló Sturzenegger.

El funcionario señaló que en adelante el INPI analizará cada solicitud de patente en forma individual y conforme a la ley, “sin restricciones adicionales que no existen en ningún país del mundo”. Aclaró que “los productos farmacéuticos que ya están en el mercado no se verán afectados de manera alguna y podrán seguir comercializándose sin restricciones ni retribución”.

Modernizar el sistema

Mediante un comunicado, el Ministerio de Desregulación aseguró que la medida “moderniza el sistema de patentes farmacéuticas para garantizar el acceso a mejores tratamientos”, a la vez que “elimina restricciones que frenaban el desarrollo y la llegada de nuevas terapias, fortalece la seguridad jurídica y protege la comercialización actual de medicamentos”.

Explicó que esta reforma fortalece el rol técnico del INPI, permitiéndole analizar cada innovación sin restricciones adicionales. “En este nuevo marco, la ecuación es clara: más protección a la innovación es igual a más empresas que traen sus terapias a Argentina y a un acceso más rápido a los mejores tratamientos”, apuntó el comunicado.

Enumeró cinco beneficios clave para los argentinos: un sistema de patentes más claro y previsible permite acelerar la llegada de “más y mejores medicamentos” y terapias innovadoras al país; una mayor seguridad jurídica estimula “inversión en salud”, en investigación, desarrollo y producción farmacéutica, fomentando empleo y avance tecnológico; integración con estándares internacionales que facilita la inserción de Argentina en cadenas globales de innovación; “protección total del acceso actual” a los medicamentos disponibles en el mercado, sin riesgo de retiro ni cambios; “más competencia en el largo plazo”, para impulsar tanto la innovación como la producción local.

“Esta reforma marca un cambio estructural en la política de innovación en salud. Argentina deja atrás un modelo que bloqueaba la innovación y se alinea con el mundo para atraer inversión, acelerar el acceso a nuevas terapias y garantizar reglas claras”, concluyó el ministerio de Desregulación.