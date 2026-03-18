Política

Libertarios alejados de la Casa Rosada se reunieron con Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó

El bloque de Unión y Libertad de la Legislatura bonaerense se reunió con los dos referentes peronistas con el objetivo de conformar una alternativa política en 2027

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Miguel Ángel Pichetto y Emilio
Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó junto a miembros del bloque Unión y Libertad de la Legislatura bonaerense posan para una foto.

El bloque Unión y Libertad de la Legislatura bonaerense mantuvo una reunión con Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó como parte de una agenda destinada a promover una alternativa política amplia y con capacidad de gestión para la Argentina del futuro.

En el encuentro, los dirigentes coincidieron en que el país requiere una transición económica orientada por el libre mercado y dirigida de manera responsable, con medidas que impulsen la inversión, fortalezcan la producción y respalden la generación de empleo genuino. La necesidad de consolidar una agenda de desarrollo que asegure equilibrio macroeconómico y establezca reglas claras para la actividad privada formó parte del debate, según manifestaron fuentes del bloque.

Los senadores Carlos Kikuchi, Sergio Vargas, Paola Ventura, Martín Rozas y Silvina Vaccarezza participaron en la conversación con Pichetto y Monzó, abordando además el desafío de diseñar políticas que consideren la defensa del mercado interno y de la competitividad nacional, con foco en el sector industrial, comercial y pyme.

Durante la reunión, los integrantes del bloque expresaron: “La Argentina necesita retomar un camino de desarrollo basado en la producción, el trabajo y la previsibilidad. El momento exige amplitud, responsabilidad y madurez política para construir una alternativa sólida, moderna y con vocación de futuro. Son muchos los sectores que entendemos que el país necesita dejar atrás la lógica de la confrontación permanente y avanzar hacia una etapa de mayor racionalidad, con equilibrio, inversión, desarrollo y fortalecimiento institucional”.

Miguel Pichetto y Cristina Kirchner,
Miguel Pichetto y Cristina Kirchner, en una foto durante los años de gobierno de la ex presidenta

La reunión se enmarca en una serie de conversaciones con referentes políticos, económicos y sociales que Unión y Libertad impulsa para articular propuestas orientadas a la provincia de Buenos Aires y el país.

A principios de mes, Pichetto mantuvo un encuentro con la expresidenta Cristina Kirchner en la residencia de San José 1111. Durante la reunión, le expresó su visión sobre la necesidad de formar un frente político para oponerse al gobierno de Javier Milei. El encuentro se desarrolló mientras la exmandataria cumple prisión domiciliaria y tuvo una duración de más de una hora.

Fue una reunión fraternal”, describió el legislador, quien aclaró que no se trataron temas del pasado. “Conversamos sobre el presente y el futuro. No hablamos del pasado. Tal vez algunas cuestiones anteriores hubieran generado discusión y ambos preferimos no hacerlo”, sostuvo. Según explicó, hacía más de diez años que no dialogaban directamente, tras dos décadas de trabajo conjunto en el ámbito parlamentario y en la gestión de gobierno.

Pichetto destacó: “Coincidimos en la necesidad de construir un frente nacional. Le transmití mi visión respecto a la creación de un espacio similar al que armó Luiz Inácio Lula da Silva para enfrentar a Jair Bolsonaro”. Según detalló, ese frente debería integrar partidos democráticos del centro nacional, con base en un programa capitalista y productivo.

El último acto peronista del
El último acto peronista del que participó Miguel Ángel Pichetto junto a Guillermo Moreno. El lema fue “Doctrina, Industria y Trabajo” y se realizó en el Abasto Hotel

“El programa tiene que ser capitalista, productivo. Nada de un esquema viejo, intervencionista, el Estado presente, toda esa paparruchada que ya fracasó”, sostuvo durante una entrevista con el streaming Gelatina. También remarcó la importancia de la “estética política” y de la previsibilidad económica. “Tu propuesta y tus emisores no pueden ser ideas peligrosas que determinen que en un solo movimiento el dólar pase de mil quinientos a tres mil”, afirmó.

A su vez, Pichetto también se reunió con el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, donde sentenció: “El peronismo tiene que perdonarse. Mirar el pasado y reflexionar que cualquier gobierno peronista es mucho mejor que este gobierno que nos está gobernando a los argentinos y nos está mandando a la miseria. Dejar de hablar del pasado, de los errores que hemos cometido, y empezar a mirar el presente y el futuro, y la necesidad de construir una propuesta junto al centro nacional para ganar las elecciones”.

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