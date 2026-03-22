Se adelantó la campaña en CABA: el malestar de Patricia Bullrich y la opción de revivir Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta ya se lanzó como candidato. Patricia Bullrich duda sobre su futuro electoral y Jorge Macri apuesta a reelegir

El lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta como candidato a jefe de Gobierno abrió interrogantes sobre la estrategia que implementará el propio ex candidato presidencial y el resto de las fuerzas que buscan pelear en 2027 por el trono de Uspallata. Los primeros en levantar la mano fueron los radicales que, según pudo saber Infobae, buscan revivir Juntos por el Cambio. El problema es que ni el referente de Metrópolis ni el PRO están pensando en esa alternativa. En La Libertad Avanza, en paralelo, hay dudas sobre quién será el postulante para suceder a Jorge Macri. Circulan rumores de que Patricia Bullrich está ofuscada por el caso Manuel Adorni.

“Patricia dijo que va a hacer lo que el Presidente diga”, afirman en el entorno de la senadora a quien, según relatan, fue el propio Gobierno el que le ofreció competir por la Ciudad. “Después dejaron trascender que la querían para vicepresidenta y empezaron a medir a Adorni”, relatan en la cronología de los sucesos. Para sumar malestar, surgieron rumores de que ella estaba detrás de la divulgación del video del jefe de Gabinete subiendo a un avión privado rumbo a Punta del Este. “Ella no hace esas cosas. No es su método”, la defienden.

El punto es que, con el escándalo que transita Adorni, sumado al enojo de Bullrich, La Libertad Avanza no tiene un candidato confirmado para la Ciudad de Buenos Aires. “Ahora la tienen que volver a convencer”, dicen entre los halcones de Bullrich que la frecuentan por estos días. Tal es su malestar que refunfuña posibles decisiones: “Me quedaré seis años en el Senado y chau”.

Patricia Bullrich y Manuel Adorni son los nombres que manejaba La Libertad Avanza para la Ciudad de Buenos Aires

En el PRO, en cambio, no descartan que la ex ministra de Seguridad vuelva a cambiar de bando. “Ella tiene esa capacidad”, dicen entre risas. De hecho, en Uspallata también tienen las puertas abiertas para que regrese Rodríguez Larreta y confluir así en una oferta electoral pero en la que, claramente, el candidato sea Jorge Macri, quien está confiado en que será reelecto. Por el momento, creen que los pasos que dio su antecesor solo tienen capacidad de daño, pero no electoral. “No tiene músculo político”, dicen.

En los últimos días circuló el rumor de que Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta negocian ir a una PASO para enfrentar a La Libertad Avanza. Según pudo confirmar este medio, por el momento no está en los planes de ninguno de los dos sino que es más un deseo de la UCR que recientemente renovó sus autoridades porteñas. El ex legislador Hernán Rossi fue elegido el lunes pasado en un acto que contó con referentes de Evolución, el espacio que lidera Martín Lousteau.

En concreto, la UCR porteña sueña con revivir Juntos por el Cambio cuya principal definición sea la oposición a Javier Milei. Quieren que allí confluyan el propio Jorge Macri, Rodríguez Larreta, Lousteau y Graciela Ocaña para finalmente resolver la candidatura en una PASO. Hasta el momento, solo se trata de una estrategia a la que adhieren los radicales que, además, son conscientes de la complejidad del caso.

Hernán Rossi asumió como nuevo presidente de la UCR porteña

Aunque La Libertad Avanza transita días complejos para instalar un candidato porteño, nadie desconoce el potencial electoral que tiene la marca del Presidente y las grandes chances de poder derrotar al PRO en su bastión. Con esa base, en la UCR saben que aunque logren revivir a Juntos por el Cambio, corren riesgo de quedar afuera de un balotaje entre la oferta de Milei y el peronismo.

“Hoy Jorge Macri parece más cómodo con La Libertad Avanza”, advierten entre los armadores de Metrópolis que ven con dificultad un acercamiento con el PRO. También descartan de plano una alianza con el peronismo, que busca armar un frente anti-Milei y coquetea con la idea de sumar radicales y espacios opositores. “Con el kirchnerismo no”, advierten. Mientras tanto, dicen que Rodríguez Larreta está enfocado en no cometer el mismo error que en 2023: “Se dedicó más a la rosca política y se alejó de la gente”, reconocen. “Horacio está enfocado en caminar la Ciudad y escuchar a la gente, no a la construcción de una alianza”, aclaran.

El PRO tuvo su cumbre en Parque Norte (Foto: Adrián Escandar)

En Uspallata tienen los mismos planes. Creen que es muy apresurado hablar de alianzas o estrategias electorales, sobre todo, cuando las dificultades económicas siguen en la agenda. Hasta le bajan el tono a las críticas de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, a los nuevos créditos hipotecarios que lanzó el Banco Ciudad. “Nos alegra que, una vez más, se alinee con las ideas del Presidente, Javier Milei. Son las ideas que venimos impulsando desde el primer día y es hora de que se implementen”, fue el dardo de los libertarios.

En el PRO, además, están ilusionados con las repercusiones de la cumbre en Parque Norte y la supuesta aceptación entre los porteños a las nuevas medidas que lanzó Jorge Macri para mejorar su imagen. Creen que la reaparición de Mauricio Macri ayuda a mostrar musculatura y un mensaje claro sobre el rol del partido amarillo. Por el contrario, sus adversarios retrucan: “No se entiende hacia dónde van”. Con el panorama confuso de danza de nombres y posibles alianzas, el territorio porteño se prepara para una campaña adelantada, con posibles candidatos recorriendo la Ciudad de Buenos Aires en los próximos días.