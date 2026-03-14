Rodrigo De Loredo imitó a Bizarrap y presentó sus propuestas con una “session” para gobernar Córdoba en 2027

El ex diputado radical anunció un plan basado en privatizaciones, reducción del gasto público y baja de impuestos en Córdoba para 2027

Rodrigo De Loredo se vistió de DJ y armó un acto político al estilo de Bizarrap. Frente a una bandeja mezcladora, vistiendo campera deportiva, auriculares en el cuello y con una notebook preparada para pasar pistas, el ex diputado nacional hizo un cosplay para presentar sus propuestas como candidato a gobernador de 2027.

Desde las 12, De Loredo encabezó este sábado una suerte de “session” política frente a cientos de jóvenes, militantes, independientes e intendentes en el Espacio Quality, de la capital cordobesa. Todo armado con una estética juvenil con visuals, beatmatching y sampleos y lejano a la simbología del radicalismo para anunciar sus reformas, en caso de ganar las elecciones locales durante el próximo año: privatizaciones, ajuste del gasto público, reducción de ministerios y baja de impuestos.

“¡Larga vida al rebelde pueblo de Córdoba! ¡Larga vida a la insurrecta provincia de Córdoba! ¡Recordemos dónde estábamos antes que esta pandilla de bandidos venga a asaltar nuestra provincia!“, arengó el dirigente radical, al comenzar el mitín y presentarse al auditorio.

De Loredo se mostró optimista en que habrá una “nueva Córdoba” desde 2027 para desafiar al modelo del peronismo cordobés, que actualmente encabeza el gobernador Martín Llaryora. Puntualmente, cuestionó que en los últimos 26 años de gestión la pobreza pasó del 20% al 35%.

“Lo que antes se hacía entre gallos y medianoche, de manera vergonzante, en la cochera de una casa, hoy se expresa públicamente. Compran dirigentes de otros partidos, inventan sellos partidarios de ocasión, engañan al electorado, compran jueces, cambian las reglas de juego, y montan campañas sucias y negativas desde el poder, de la forma más brutal y pornográfica, a la vista de todos”, describió De Loredo. Y recordó que “el día de la elección, las colas de feriantes y de instituciones esperando cobrar un cheque”.

“Tuvieron un plan: empobrecernos para usarnos como clientela electoral. Pero hoy el miedo cambió de bando. Somos los únicos que garantizamos un proceso concreto y estudiado de transportación. Una nueva Córdoba”, convocó.

El ex legislador, que fue un aliado del gobierno de Javier Milei y de los violetas en votaciones clave entre 2023 y 2025, hizo “un acto pintado de lila”, como anticipó Infobae. En ese marco, propuso un esquema para desmantelar la burocracia actual en la provincia mediterránea, que abarca la eliminación de las agencias, la reducción de los ministerios a un total de 5, la baja sostenida de impuestos y la privatización de Caminos de las Sierras, la concesionaria de la red de autopistas de la capital.

Con auriculares alrededor del cuello, De Loredo manipula los controles de la consola de mezclas

También pidió “animarse a discutir” la edad de retiro de los policías, al considerar que la edad jubilatoria de los efectivos de Córdoba es una de las más bajas del país. Según su perspectiva, el aumento del tiempo de servicio permitirá tener más policías en la calle. Además, planteó la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad, de un instituto especializado para menores, y la creación de una escuela profesional de formación policial.

El candidato enfatizó que aplicará un control estricto sobre la asistencia docente para reducir las carpetas médicas. “Vamos a mejorar el ingreso de los docentes a través de un sistema de control de asistencia”, puntualizó. Además, mencionó la revisión completa del Fondo único de Consorcios Camineros y la licitación del sistema de transporte interurbano.

Garantizó también que buscará llevar agua potable al 100% del norte cordobés tras “décadas de promesas incumplidas”, se comprometió a ampliar el uso de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify a toda la provincia, y la creación de un hub logístico e industrial de la minería y los hidrocarburos.

El candidato propuso desmantelar la burocracia, reducir ministerios a cinco y privatizar Caminos de las Sierras

En la previa, desde su entorno aseguraban que está alejado de cualquier interna partidaria y los conflictos por la sucesión de Marcos Ferrer, su amigo e intendente de Río Tercero, al frente del Comité local. Sin embargo, De Loredo ratificó su vocación de unidad del frente no peronista, pero que tenga legitimidad social a partir de elecciones internas, en un mensaje que apunta al diputado Gabriel Bornoroni, armador de La Libertad Avanza en Córdoba, y Luis Juez, que se incorporó con el Frente Cívico a la propuesta libertaria.

“Vengo a proponer un proceso de participación social, corto y barato; que sea el pueblo de Córdoba el que ordene la oferta política. Estamos listos para competir, porque el que gane esa competencia tendrá asegurado el triunfo frente al peronismo”, planteó.

Tras citar pasajes los escritores y pensadores Albert Camus y Frederich Nietzsche, De Loredo recordó el poder del “no” para rechazar una candidatura a diputado el año pasado, y ahora reivindicó “no bajar la candidatura a gobernador” a la provincia. “Estamos dispuestos a arriesgarnos a competir”, aseguró.

De Loredo prometió una campaña prolongada para las elecciones de Córdoba

Sobre el cierre de su discurso, De Loredo convocó: “Primero, van a buscar ignorarnos. Segundo, van a intentar reírse de nosotros. Tercero, van a intentar comprarnos, los unos y los otros. A algunos ya nos lo compraron, y habrá otros que nos van a traicionar, pero la gente de Córdoba no los va a traicionar. Cuando todo eso pase, lo que van a hacer es atacarnos brutalmente a mi persona, a mi familia y va a ser ahí. ¡Exactamente ahí es cuando van a perder la elección en la provincia de Córdoba!”.

“Dejo hoy formalmente inaugurada la campaña más larga, más extensa que no tendrá otro destino que volver a gobernar la provincia más grande, la provincia más fuerte, la provincia más productiva y la más linda de la República Argentina. ¡Viva Córdoba!”, cerró el candidato.