Círculo rojo: intrigas en el gabinete, desgaste por el caso Adorni y movimientos inquietantes en el Poder Judicial

Manuel Adorni y Juan Bautista Mahiques, en el acto homenaje a la Guerra de Malvinas. Foto: Reuters

Hasta este fin de semana, cualquier intento del gobierno por volver a apropiarse de la conversación pública con aspectos positivos de la gestión había sido en vano. Ni el empeño en las denuncias por la supuesta campaña de desprestigio que desplegó el régimen ruso y por el que pagó, según el informe de un consorcio internacional, USD280.000 por centenares de artículos en medios digitales, ni la caída en las cifras de la pobreza -28,2% en el segundo semestre del 2025- alcanzaron para tapar en estas horas las revelaciones en torno al caso $LIBRA y, especialmente, el infortunio judicial que desvela a Manuel Adorni, que acaba de contratar abogados y que se enfrenta a una semana clave en los tribunales: el miércoles, la escribana que certificó las operaciones inmobiliarias del matrimonio Adorni-Angeletti deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py.

Respaldado de manera insistente por Javier Milei y su hermana Karina, que escuchó de boca del funcionario sus explicaciones patrimoniales por la hipoteca no bancaria por USD200.000 con dos jubiladas por la adquisición del departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito -le dijo, según fuentes de su entorno, que estaba sujeta a la venta de otro inmueble-, el ministro coordinador buscará revalidar ese respaldo en la reunión de gabinete de este lunes, la primera desde que estalló el escándalo por el viaje de su mujer a Nueva York con la comitiva oficial, la escapada a Punta del Este en avión privado en los feriados de carnaval, la incorporación de una casa en Exaltación de la Cruz y el nuevo piso en Caballito, y las vacaciones en otros destinos, investigados en conjunto por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

El gabinete desconfía. Los tibios pronunciamientos públicos de respaldo al ex vocero presidencial son aún más apáticos en privado. El más contundente fue Martín Menem: dijo que ponía las “manos en el fuego” por él. Tiene lógica: el presidente de la Cámara baja es, junto a su primo Eduardo, “Lule”, uno de los integrantes fundacionales del staff que se referencia en la hermanísima, que integra el ministro coordinador y que desde hace tiempo emprendió una avanzada sobre el dispositivo que controla Santiago Caputo. “Como ese avance está en ciernes, esta situación complica mucho esos planes. Adorni es Karina, no estaba preparado para ese lugar: la única razón por la que está ahí fue para obturar a Santiago”, deslizó un operador libertario. Lo llamativo es que, aún con ese diagnóstico, desde el sector caputista se inclinan por la continuidad del jefe de ministros, que se rodeó de colaboradores de muy buenas relaciones con el ala celestial del Ejecutivo.

Karina Milei mantiene su apoyo a Manuel Adorni, en medio de la avanzada judicial

Cerca de Karina Milei están convencidos de que la escalada pública y judicial contra el jefe de Gabinete es un mensaje para ella, más allá del material acumulado en el expediente y los desatinos de Adorni, por ejemplo con el vuelo a Uruguay desde San Fernando. El año pasado, un dirigente cercano a la secretaria General que estuvo a punto de volar desde una provincia del centro del país a Buenos Aires en un jet privado que le prestaba un empresario amigo, desistió de hacerlo después de que se lo prohibiera la propia hermana presidencial. El jefe de Gabinete, dicen, le tiene pánico a la exposición social: hubo un episodio durante la última campaña que lo impactó. Algunos fines de semana de esa campaña prefirió, de hecho, quedarse en su casa de Indio Cuá y no exponerse a eventos proselitistas. Tal vez por eso, la cantidad desproporcionada de efectivos policiales que esta semana resguardaron su domicilio frente a una protesta callejera de estudiantes universitarios.

En Casa Rosada aseguran, de todos modos, que la avanzada de la hermanísima y los Menem contra Las Fuerzas del Cielo, que se evidenció con los recambios en el ministerio de Justicia, no se detuvo ahí. “Van a pasar cosas. Hay un sector en expansión y otro en caída: si hay algo que Karina sabe hacer muy bien es manejar la ansiedad”, abundaron. Parte de esa expansión podría materializarse en las próximas semanas con la oficialización de Sebastián Pareja al frente de la comisión bicameral de inteligencia, que debe controlar y supervisar el funcionamiento, los planes y los gastos de la SIDE, a cargo de Caputo: “Si no podemos administrar, entonces controlamos”. A propósito, en el universo cercano a Karina Milei empezaron a mirar con cierta estima a antiguos colaboradores de la Aduana.

El presidente conoce bien esa disputa interna, pero su estilo de liderazgo, y la incapacidad para filtrar la influencia apabullante de su hermana, complican la administración del gabinete y el día a día de la gestión. En dos años de mandato, Milei ya tuvo tres ministros coordinadores, tres cancilleres y se fueron cientos de funcionarios -más de doscientos-. Ese sistema de toma de decisiones implementado por el presidente tiene consecuencias en el gabinete. En la gestión y en la denominada “batalla cultural”. ¿Con qué vara, por ejemplo, se mide la “moral como política de Estado” promocionada en la apertura de sesiones del Congreso y en la semana argentina en Nueva York?

Pettovello le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete luego de que el ahora exfuncionario aplicara para un crédito hipotecario en el Banco Nación

El viernes, la ministra Sandra Pettovello aportó más confusión cuando le pidió la renuncia a su jefe de gabinete solo por aplicar a un crédito hipotecario del Banco Nación. La decisión sorprendió al gobierno, en particular a otros funcionarios, varios del ministerio de Economía, que también obtuvieron créditos de esa entidad. ¿Fue un mensaje interno? “Sandra hace lo que quiere”, la excusó un colega del gabinete. Lo llamativo es que Leandro Massaccesi había trabado con ella un vínculo muy directo, fue importante para enderezar la gestión en Capital Humano y su calificación para la hipoteca se realizó, según las fuentes, de acuerdo a los estándares habituales del banco. Más llamativo aún fue que la explicación que el exfuncionario realizó en su cuenta de X fue reposteada por Milei. A los pocos minutos, el presidente borró ese reposteo.

El gabinete empieza a sentir los sinsabores del desgaste de una gestión que, según las encuestas más serias, comenzó a exhibir niveles más altos de desaprobación que los habituales por la heterogeneidad en el consumo y la actividad económica, que castiga a los asalariados, a los sectores medios y medio-bajos. En marzo, la recaudación volvió a caer por octavo mes consecutivo en valores ajustados por inflación, en torno al 4,5%. Por eso, la Casa Rosada publicará esta semana de manera oficial que se avaló una serie de adelantos de coparticipación para provincias aliadas por $400.000 millones a una tasa del 15%, más baja que la del mercado, para paliar la escasez de recursos de los gobernadores. La inflación de ese mes, que se conocerá en las próximas semanas, persistiría en la tendencia de los últimos nueve meses, cuando se quebró la baja. La UIA informó esta semana que la actividad industrial cayó 0,8% respecto al mes anterior y en torno al 3% interanual. En la semana, los jefes de las principales cadenas de supermercados que visitaron al ministro Luis Caputo, “Toto”, le remarcaron al ministro que se registró una caída del 6% en las ventas, en línea con la caída del consumo de la serie histórica de estos años. También se planteó la preocupación por las tasas municipales, un tema que dominó buena parte de la reunión, una pelea que Caputo lidera desde hace tiempo.

En la plana mayor del gobierno insisten, sin embargo, en que en los próximos meses debería empezar a cambiar la tendencia. “Se viene un buen trimestre. El problema ahora son los ruidos políticos”, resaltó un miembro destacado del gobierno. La incógnita es, en ese sentido, hasta qué punto Milei es capaz de despejar esos ruidos y ordenar el gabinete puertas adentro. En buena medida, porque dentro del propio gobierno reconocen que esas incógnitas y algunas señales de alarma en la economía pueden empezar a poner en riesgo el proyecto de reelección.

Es en ese contexto en el que los escándalos alrededor de Adorni cobran aún más relevancia: horadan el relato “moral” del gobierno y ponen la lupa sobre la praxis de la hermanísima que, desde octubre pasado, apalancada sobre el notable resultado electoral de medio término, se erigió como la única jefa de la estrategia electoral y política del oficialismo. Aunque por debajo se proyectan otras disputas, muchas de ellas motivadas por cuestiones presupuestarias.

Una de ellas tiene como protagonista a Patricia Bullrich. La ministra está enfocada en el Senado, tiene su propia agenda y perdió influencia en Seguridad. Alejandra Monteoliva, su sucesora, se adueñó de ese ministerio, aunque atraviesa una delicada situación salarial por parte de las fuerzas federales que motivaron al otorgamiento de un plus, anunciado esta semana, que ahora pone en aprietos al ministro Carlos Presti, de Defensa, por los sueldos de las Fuerzas Armadas. Alarmaron las versiones inéditas de un supuesto acuartelamiento por parte de la Policía Federal.

Mucho mayor es la preocupación en Salud -un rubro dominado por Santiago Caputo a través del ministro Mario Lugones, padre de su socio Rodrigo- en dos áreas que ya le trajeron serios dolores de cabeza al gobierno en momentos en los que Milei mantenía una mayor conexión emocional con buena parte de la sociedad: PAMI y discapacidad.

En el caso del PAMI, se atrasó el pago a los prestadores desde fines del año pasado, una deuda que, según fuentes del sector, alcanzó los $1.000 millones. Hay clínicas en todo el país a punto de cortar servicios de la obra social y otras directamente que piensan en bajar la persiana. Este miércoles habrá una reunión clave. En discapacidad, la situación es igual de crítica. Sorpresivamente, ni siquiera el buen vínculo entre los Caputo pudo destrabar los pagos: hubo llamados con él y su secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con promesas hasta ahora incumplidas. “¿Alguien está pensando en cuidar al presidente?“, se preguntó una fuente vinculada a Salud.

¿Reconfiguración judicial? Esa misma pregunta se formulan en los tribunales federales de Comodoro Py, pero en relación a la investigación por el caso $LIBRA, que avanza a paso muy lento a pesar de las revelaciones de las últimas semanas que involucran de manera directa a Milei. A ese expediente le adjudican al menos una cuota de influencia en los cambios recientes en el ministerio de Justicia. Diferente se presenta, por ahora, la suerte de Adorni en la investigación que lo involucra, a cargo de Lijo y Pollicita, que progresa, por el momento, a paso firme.

“Nos quedamos con Justicia, ¿les parece poco 200 pliegos?“, se preguntó en estas horas un colaborador de la hermanísima que sigue eufórico por el desembarco de Juan Bautista Mahiques al frente del ministerio de Justicia con el que la secretaria general de la Presidencia dirimió el último capítulo de la disputa con Caputo. El ministro envió en una primera tanda más de 60 pliegos que supervisa junto a “Lule” Menem, y que monitorea la hermana del presidente, pero hubo decenas de otros envíos al Senado en estos días.

En la Justicia resaltan que hay que mirar bien de cerca a Mahiques, en cuyos planes estaría la reconfiguración, o el balanceo, de un sistema judicial, como el de Comodoro Py, cuyo dispositivo está en plena disputa. “En el Poder Judicial no existe el 17 de octubre, el día de la lealtad”, explicó un protagonista de esa puja. Cuando los Menem le presentaron al nuevo ministro a Karina Milei, entendieron la potencial llegada del ex jefe de los fiscales porteños como parte de esa posible reestructuración que se sigue con especial atención en la Corte Suprema. El envío de los primeros pliegos al Congreso, que incluyó al hijo de Horacio Rosatti, a la mujer del juez Marcelo Martínez de Giorgi y a la secretaria del juez Julián Ercolini, forma parte de esa hipotética reorganización.

Los intregrantes de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz

Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz miran con creciente interés la selección del ministro de las termas en danza. La semana pasada, ambos cortesanos firmaron un proyecto de reforma del sistema de selección de jueces por parte del Consejo de la Magistratura que no fue acompañado por Rosatti, según su explicó, por su rol de titular de ese órgano. Ese texto fue distribuido de manera formal entre los consejeros el pasado martes en las comisiones de Reglamentación y de Selección de Magistrados, y se sumó a otros catorce ya presentados. Lorenzetti y Rosenkrantz esperan que el proyecto de la Corte se apruebe “a libro cerrado”, y que sea apoyado por el presidente del máximo tribunal. Cerca de esos dos magistrados consideraron que una dilatación de ese texto inferiría una “inconducta” por parte de Rosatti.

En el consejo abundaron en que la idea era avanzar lo antes posible, pero que será, en todo caso, una decisión colegiada en base a los quince proyectos presentados. Existe, sin embargo, un trasfondo en medio de esa disputa: la alianza transitoria entre Lorenzetti y Rosenkrantz, motivada por los movimientos mencionados y por el fastidio de este último cortesano por la suerte del pliego del mendocino Sebastián Elías, su secretario letrado -promocionado para la Cámara Federal de esa provincia-, que espera impaciente por una definición de Mahiques. “Acá hay mayorías de acuerdo a los expedientes”, remarcó una fuente judicial. A fines de febrero, por ejemplo, Lorenzetti y Rosatti, junto a dos conjueces convocados, dejaron sin efecto el sobreseimiento a Jorge Macri en una causa por presunto lavado de dinero. Rosenkrantz firmó en disidencia.

El protagonismo de Mahiques y el movimiento de los expedientes judiciales también es vigilado por el sistema político, desde el PRO y LLA al peronismo. A Mauricio Macri, por ejemplo, la Justicia siempre le pareció un rubro atractivo.

El expresidente tiene, desde que dejó la presidencia, intermitencias en el ejercicio del poder. “Nosotros no ponemos más el cuerpo por el gobierno”, advierten desde el PRO. El acto de Parque Norte de hace algunas semanas generó al menos algo de expectativa interna. “Mauricio se sorprendió: pensó que éramos menos. Al menos estamos vivos”, sintetizó un colaborador. El jefe del PRO mira algunos empresarios como potenciales presidenciables. Uno del pacto de la tecnología. Aunque su principal obsesión es la capital. El ex jefe de Estado está completamente distanciado del gobierno desde la reunión de Olivos en la que se enteró que Adorni iría de jefe de Gabinete en lugar de Guillermo Francos. Le reprochó la decisión a Milei antes de abandonar la quinta presidencial: “Es como que yo lo ponga a (Iván) Pavlovsky”, le dijo en alusión a su histórico y leal vocero. El martes, el ex jefe de Estado almorzó un largo rato, muy distendido, con su amigo Gustavo Arribas en un restaurante de la zona de Núñez. Entre junio y julio, planea viajar a Estados Unidos para el mundial de fútbol.

Pablo Toviggino y Claudio Tapia durante una reunión en AFA del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional (@AFA)

La copa del mundo introduce otra incógnita que incluye el plano judicial: cuál será, dentro de dos meses y medio, la situación judicial de Claudio Tapia, “Chiqui”, y de Pablo Toviggino. En la semana, el juez en lo penal económico Diego Amarante procesó por retención indebida de aportes a las autoridades máximas de la AFA.

La relación con la asociación del fútbol nacional también divide aguas dentro del Ejecutivo. En la AFA hay preocupación, en buena medida, porque aún resta un tiempo prudente para que termine el gobierno de Milei, con chances muy concretas de ser reelecto. En el PJ se evalúan alternativas para cuando llegue ese momento. También en la cúpula de la casa madre del fútbol. A mediados de febrero, referentes peronistas lanzaron un operativo clamor en el microestadio de Lanús en torno a Dante Guebel, llamativamente sin la presencia del pastor. Toviggino fue el encargado de llamar a las autoridades del club del sur bonaerense para conseguir el lugar.