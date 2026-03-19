Mauricio Macri: “El PRO no viene a cuestionar el rumbo, viene a completarlo, somos el próximo paso”

Con un fuerte llamado a la unidad y al futuro, Mauricio Macri arengó a la militancia del PRO en su 20º aniversario. 'No somos un paso atrás, somos el próximo paso', declaró, prometiendo trabajo, gestión e ideas para construir un futuro para todos los argentinos.

Con la simbología tradicional amarilla, globos multicolores incluidos y música de Tan Biónica y Airbag, el expresidente Mauricio Macri encabezó un acto en Parque Norte para relanzar al PRO y diferenciarlo de LLA frente a más de 3000 dirigentes. Aunque evitó dar una definición electoral de cara al 2027 o ratificar que el partido tendrá candidatos propios, señaló: “Somos el próximo paso”.

“Aprendimos que la mejor manera de derrotar al kirchnerismo es gobernando mejor, mejor que ellos, haciendo que el país crezca, que los argentinos crezcan junto con el país. Eso es lo que el PRO tiene para ofrecer: gestión, trabajo, ideas, futuro, una voz propia para decir lo que se hace bien, lo que se hace mal y lo que no se tiene que hacer. Y no somos un paso atrás, somos el próximo paso, el que consolida lo que se logró“, sostuvo en su discurso de cierre.

Mauricio Macri sonríe antes de hablar en el acto que se celebró en Parque Norte

En su mensaje, que duró poco más de 18 minutos, el expresidente planteó: “El PRO no viene a cuestionar el rumbo, señores. Viene a completarlo. Ustedes me conocen hace mucho y eso me permito decir a muchos de los que habitan en este país. Y eso me permite decirles que estén tranquilos. El PRO jamás va a ser un obstáculo al cambio. Y quiero ser muy claro: no vamos a hacer oposición, no vamos a boicotear ninguna ley que haga bien al país, no vamos a darle ninguna excusa al populismo para volver. Eso no va a pasar nunca. No va a pasar nunca”.

Sin embargo, hizo una pequeña crítica sobre la política económica del gobierno libertario. Al referirse al esfuerzo de la sociedad, indicó: “Hablo de esos argentinos que aguantaron y aguantan el costo del cambio, como los precios que suben, los servicios más caros, la plata que no alcanza. Ellos son la única razón por la cual todos nosotros hoy estamos acá”.

En esta línea, reconoció que existen diferencias con el gobierno nacional, pero insistió en que la prioridad es el proceso de cambio. “¿Coincidimos en todo con este gobierno? No. Claro que no. Tenemos diferencias y las hemos expresado, y las vamos a expresar cada vez que haga falta. Pero nuestra prioridad fue y va a ser el cambio”, subrayó.

Fotografía: Adrián Escandar

En ese sentido, aclaró: “En estos años hicimos algo casi inédito, que nunca pasa en la política argentina: apoyar a un gobierno sin ser gobierno y sin pedir nada a cambio”. Reiteró que el objetivo fue “sacar al kirchnerismo del poder y a la Argentina de la decadencia”. Luego, reconoció como un avance logrado por la gestión de LLA el equilibrio fiscal: “Es un logro histórico, la estabilización era indispensable”. Pero aclaró: “Hay una diferencia enorme entre estabilizar y construir, entre parar la caída y empezar a subir, entre el primer paso y el próximo paso”.

“Cuando uno construye una casa, el primer paso es demoler lo que estaba mal. Pero si la obra se detiene ahí, no tenés una casa nueva, tenés un terreno vacío. Y los argentinos necesitan una casa”, ejemplificó.

Por otro lado, aseguró que el próximo paso es convertir la estabilidad en progreso real. “Y eso no se va a hacer solo. Eso requiere inversión, requiere infraestructura, requiere un Estado pequeño y barato, pero que funcione”, detalló, y planteó como meta que “la familia que llega a fin de mes empiece a sentir que su vida mejora, no solo que dejó de empeorar”.

Por último, destacó el rol que tuvo el PRO en sus 20 años de vida. “Vinimos a cambiar la política para transformar, y en todos los lugares donde gobernamos los argentinos viven mejor”, afirmó. Y agregó: “El cambio empezó en 2015 de la mano del PRO y de las millones de personas que se animaron a apoyarnos”, recordó en relación al triunfo electoral en los comicios presidenciales y destacó que tras la interrupción de ese proceso en 2019, en 2023 “los argentinos hicieron algo que pocos pueblos tienen el coraje de hacer: eligieron terminar con décadas de populismo y decadencia”.

Mauricio Macri sonríe ante el aplauso de Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio y Cristian Ritondo (Fotos: Adrián Escandar)

Entre los presentes en el Salón Ombú, en Golden Center, también hablaron la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, que antecedió a Macri con un discurso enfocado en la reorganización del partido y en la construcción de una alternativa para 2027 en todo el país: “Tenemos claro el rumbo: para adelante, preparados para acompañar pero también para reemplazar y ser los próximos. Sabemos cómo hacerlo. Nos han subestimado en otros momentos y volvimos mas fuertes”.

Tambiem lo hicieron los diputados nacionales Fernando de Andreis, Cristian Ritondo y Martín Yeza; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y los gobernadores Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que llegaron sobre la hora, ya iniciada la reunión.

También dirigentes como Javier Sánchez Wrba, el diputado que pidió un rifle de aire comprimido por delivery que llegó al Congreso y generó alerta, Gisela Scaglia, Florencia de Sensi y Gabriela Fregonese. Con ironía, un dirigente se sorprendió con la presencia de la exvicegobernadora de Santa Fe: “Es la presidenta de otro bloque, ¿no?“, se preguntó, en relación a su incorporación a la bancada de Provincias Unidas.

Fotografía: Adrián Escandar

El “Mago Sin Dientes”, habitual personaje en estos actos, se ubicó estratégicamente en la entrada de salón. También estuvieron presentes Ezequiel Sabor, sentado cerca de Macri y uno de los organizadores del encuentro junto a De Andreis, el diputado nacional que hoy estrenó su nuevo cargo de secretario general; Gabriela Ricardes, Andrés Ibarra, Hernán Lacunza, Guillermo Dietrich, Silvia Lospennato , Francisco Cabrera, Francisco Quintana, Jimena de la Torre, Hernán Lombardi, Laura Alonso, Dario Nieto, Alex Campbell, Rocío Figueroa, Gabriel Sánchez Zinny, Fernán Quiroz, Waldo Wolff, Soher el Sukaria, Facundo Pérez Careletti y Humberto Schiavoni, entre otros. El exministro de Trabajo, Jorge Triaca, llegó una vez finalizado el encuentro por complicaciones en su agenda.

Jorge Macri fue quien abrió el encuentro: “Recuerdo que alguna vez, a Mauricio le dijeron: si quieren competir armen un partidito y métanle. Y tuvimos la suerte de tener el primer presidente no peronista que terminó un gobierno en Argentina. Algo que sentó las bases de mucho de lo bueno que está ocurriendo también hoy en Argentina. Y por eso estamos acá, reunidos para decirles a Argentina, a cada provincia, a cada pueblo, concejal o consejero escolar, acá estamos, de pie y vivos”.

Mauricio Macri encabezó el acto del PRO en Parque Norte: "Es la vuelta de 2015"

Más tarde, señaló que el PRO, llegó para “dar discusiones difíciles, a hacer transformaciones profundas, a discutir lo incómodo, porque para eso nos eligieron.” “Y lo más importante, estamos acá porque Argentina de hoy y la que viene necesita del PRO, nada de lo que ha ocurrido en estos dos años hubiera ocurrido sin nosotros, sin la huella que abrió Mauricio, sin la gestión en cada rincón del país, sin el apoyo que le damos hoy al cambio y con esa decisión de no querer volver al pasado, porque al populismo no volvemos nunca más”, agregó..

A su turno, Vidal ironizó: “Para estar muertos somos un montón”, mientras que Ritondo planteó: “No somos oficialistas, pero creemos en el cambio. Cuando hay ideas buenas las vamos a acompañar. Somos el partido del cambio, los que empezamos dando la pelea que nadie se animaba a dar, los que nos paramos frente al kirchnerismo hace veinte años”.

Fotografía: Adrián Escandar

El presidente del bloque en Diputados, además, defendió su rol de articulador con LLA en el Congreso y su pertenencia partidaria, a diferencia de otros dirigentes que dejaron el partido: “Estoy donde quiero estar”, señaló, y añadió: “No hay cambio en la Argentina que haya sido posible del gobierno de Javier Milei si no fue por cada voto que aportó el PRO. (...) No somos protagonistas solamente del futuro, somos protagonistas de hoy. Sin el PRO no hubo cambio en la Argentina posible, y esto lo hicimos nosotros, cada uno de nuestros diputados, cada uno de nuestros senadores. Entonces, hagámonos responsables de que si hoy hay una estabilidad económica es gracias al PRO. Si hoy pueden venir a poner plata en la minería es gracias al PRO. Si se bajan los impuestos es gracias al PRO. Si hubo modificaciones laborales es gracias al PRO. Sin nosotros no hay cambio en la Argentina, porque somos el partido del cambio de verdad. No especulamos, no somos obstrucción, somos parte de la solución de la Argentina”.

Antes de las palabras del expresidente también se expresó De Andreis: “En algún punto, el pasado termina siendo un lastre que nos genera una desventaja con nuestros competidores. Y no nos van a votar por lo que hicimos. Nos van a volver a votar por lo que los argentinos crean que vamos a hacer”, señaló el diputado. A su vez, aseguró: “Si nosotros que estamos acá nos ponemos de acuerdo que hoy nace algo nuevo, hoy nace algo nuevo”.