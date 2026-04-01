Política

Nicolás Massot: “Lo preocupante no es Adorni, es la tolerancia del presidente Milei”

El diputado nacional de Encuentro Federal advirtió en Infobae al Regreso que la falta de explicaciones sobre el patrimonio de Adorni compromete la imagen del gobierno y subrayó que la sociedad espera una reacción contundente de Milei frente a las denuncias de corrupción

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Nicolás Massot advierte que la falta de explicaciones sobre el patrimonio de Adorni afecta la imagen del gobierno de Milei

En una entrevista en Infobae al Regreso, Nicolás Massot, diputado nacional por Encuentro Federal, señaló la creciente presión política y social sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien deberá responder por su patrimonio ante el Congreso el próximo 29 de abril.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Massot remarcó: “Hoy está toda la sociedad mirando al presidente, que dijo en campaña y siempre que iba a ser implacable con la corrupción y en cuatro casos de corrupción flagrantes y sonantes, que recién repasaban: el narcoescándalo de Espert, el caso Libra, las coimas de ANDIS y está el caso Adorni”. El diputado sostuvo que la responsabilidad última recae sobre el mandatario: “Me parece que hablar de Adorni a esta altura es circunstancial”.

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El 29 de abril y la expectativa por la interpelación a Adorni

Massot anticipó que la visita del jefe de Gabinete al Congreso será un hito institucional, dado que “nunca hubo tanta atención puesta sobre una visita de un jefe de Gabinete como la que está fechada para el 29 de abril”. A pesar del respaldo presidencial, el diputado subrayó que “si llega Adorni como jefe de Gabinete al 29 de abril, habla muy mal del presidente”.

El legislador destacó que la figura de Adorni se ha convertido en un símbolo de la falta de legitimidad: “Él ya no goza de legitimidad. ¿De qué te sirve un jefe de Gabinete sin legitimidad? La legitimidad es prestada, es del presidente, total”. En ese contexto, la sociedad y los diputados esperan explicaciones claras sobre el origen de los bienes del funcionario y el modo en que se adquirieron propiedades con valores que no se condicen con sus ingresos declarados.

Massot pone en duda la continuidad de Adorni como jefe de Gabinete, ya que su permanencia sin explicaciones comprometidas habla mal del presidente Milei
Massot pone en duda la continuidad de Adorni como jefe de Gabinete, ya que su permanencia sin explicaciones comprometidas habla mal del presidente Milei

Massot resaltó que “no es solamente que podría haber alguna, llamémosle avivada típica del argentino promedio”, y puntualizó: “Estamos ante un caso de severa inconsistencia patrimonial, donde el jefe de Gabinete no puede explicar el origen de su patrimonio ni tampoco puede explicar cómo adquirió lo que tiene”.

Corrupción, legitimidad y la respuesta que espera el Congreso

La discusión en el estudio giró en torno a la cultura política argentina y el verticalismo que suele caracterizar a los liderazgos, como remarcó Gonzalo Aziz: “Siempre nos gustan los tipos fuertes. Los tipos que no claudican, los que se bancan la parada”. Massot, sin embargo, remarcó que el argumento de que “antes era peor” no puede justificar las irregularidades actuales: “No hay que normalizar. O sea, yo nunca estuve de acuerdo cuando él dijo que era un héroe el que no pagaba impuestos. Me pareció una aberración. Ahora, si vivimos así y hacemos eso carne y normalizamos que las principales autoridades del país se normalicen con el loco que sí se desloma y que solamente puede hacer un mango evadiendo impuestos, bueno, estamos en el mundo del revés”.

Sobre la posibilidad de una moción de censura en el Congreso, Massot confirmó que “es una posibilidad constitucional sobre el jefe de Gabinete”, aunque aclaró que “necesita mayorías agravadas”, lo que dificulta su aprobación si el oficialismo y sus aliados mantienen el apoyo.

(Infobae en Vivo)
Massot sostiene que la sociedad espera una reacción contundente del presidente Milei ante las denuncias de corrupción que involucran a Adorni (Infobae en Vivo)

El impacto social y político del caso Adorni

El caso Adorni generó un fuerte impacto negativo en la imagen del jefe de Gabinete, según lo reflejaron dos trabajos recientes sobre la percepción pública. Pese a la controversia, el presidente mantuvo su respaldo y delineó la agenda junto al funcionario en la Quinta de Olivos. Massot insistió en que “la dilación en comunicar no hace más que perjudicar al presidente”, y que la falta de explicaciones alimenta la desconfianza social.

En la mesa de Infobae al Regreso se debatió la necesidad de transparencia y de que los funcionarios puedan justificar su nivel de vida: “Todos los ciudadanos, pero sobre todo los servidores públicos, tienen que estar en perfectas condiciones de explicar y tener la predisposición de explicar cómo formaste tu patrimonio, cómo sostenés tu nivel de vida, de dónde proceden tus ingresos”, sostuvo Massot.

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