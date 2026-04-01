Evelyn Regner, eurodiputada: “Necesitamos pilares sólidos entre la UE y el Mercosur, reducir la dependencia de China es importante”

La eurodiputada Evelyn Regner en la sede de la UE en Buenos Aires (Fotos: Adrián Escandar)

En un mes, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea entrará en vigencia de manera provisional. Se trata de un convenio que, según estimaciones de los países que integran ambos bloques regionales, creará un mercado abierto que representará a más de 700 millones de personas, el 30% del PBI mundial y cerca del 35% del comercio global. En cuanto a la Argentina, se prevé que el bloque europeo elimine los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgue acceso preferencial para otro 7,5%.

En una entrevista con Infobae, la eurodiputada por Austria Evelyn Regner, titular de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con el Mercosur, destacó la importancia de consolidar la vinculación comercial y política entre ambos bloques, sobre todo, para limitar la influencia de China. “China está omnipresente, incluso sin ningún acuerdo comercial”, remarcó.

La legisladora, que se encuentra en el país junto a una delegación europea que representa a diversos partidos políticos, planteó esta mirada ante el canciller Pablo Quirno, y un grupo de diputados nacionales encabezados por Martín Menem. La agenda de los parlamentarios de la UE incluyó, además, una visita a Salta para reunirse con el gobernador Gustavo Sáenz y recorrer la sede de dos empresas dedicadas a la extracción de litio, un sector que Europa mira con atención.

Regner representa a Austria en el Parlamento Europeo. Durante tres días, encabezó una delegación en la Argentina

—¿Qué balance hace de las reuniones que mantuvo en Argentina?

—El tema principal fue el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Nos reunimos con el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y con autoridades del Congreso para evaluar cómo avanza la entrada en vigor provisoria del acuerdo y los pasos que siguen en Europa, donde aún resta la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la posterior votación en el Parlamento Europeo. Este es un momento muy delicado. El ministro fue muy franco y respondió con precisión a todas las preguntas.

—¿Cuál es el impacto concreto de la puesta en vigencia provisoria del acuerdo a partir de mayo?

El impacto, por supuesto, se va a ver primero en el comercio. Las empresas tienen que empezar a comerciar, y esto va a mostrar que funciona al mundo, ¿sí? Tanto para Europa como para Argentina. Lo que no es parte de esta aplicación en mayo son las implicaciones políticas. Todo lo que es cooperación en seguridad y narcotráfico va a tener que esperar, pero tenemos una delegación que se está ocupando de analizar todo este tema para luego poder votar esa parte. Yo creo que lo que va a pasar es que esto va a mostrar, incluso a los que son detractores del acuerdo, como el sector agrícola, que no es tan grave, que sus preocupaciones no son fundadas. Esto pasó con Canadá, por ejemplo, donde hubo muchas protestas, pero después eso no se condijo con la realidad. La realidad mostró otra cosa cuando se aplicó el acuerdo con Canadá. Hay un aspecto que es el de los indicadores geográficos, y que estén protegidos es parte muy importante del acuerdo.

Según Evelyn Regner, la vigencia total del acuerdo entre el Mercosur y la UE podría demandar dos años

- Varios países se opusieron al acuerdo, Irlanda, Hungría, Austria o Francia, ¿las protestas podrían replicarse cuando comience a funcionar?

Una respuesta personal. Los agricultores protestan siempre. Pero esto es una historia europea, no tiene nada que ver con Argentina en este momento. Ahora mismo estamos antes de nuestras negociaciones sobre el presupuesto para el marco plurianual del próximo año y, sin duda, hay agricultores manifestándose en las calles. Así que se trata más bien de un problema interno de nuestra política agrícola dentro de la Unión Europea.

A nivel general, con respecto a las preguntas que se hicieron dentro de todo el espectro que nosotros representamos, los ecológicos, los de más centro derecha, etcétera, se habló con Quirno y los miembros de la Cámara de Diputados sobre, por ejemplo, la aplicación de los convenios de la OIT, el respeto por el Acuerdo de París y otros temas que son muy importantes para la UE. (El Canciller) fue muy firme al decir que van a aplicar el Acuerdo de París y mencionó que en el acuerdo con el Mercosur se van a aplicar los convenios de la OIT.

- ¿Hay algún plazo estipulado para la aprobación definitiva?

No hay un plazo estipulado, pero tenemos que seguir las leyes europeas y tenemos que esperar a que decida el Tribunal de Justicia, que no tiene tiempo estipulado. Sí podemos hacer ciertas comparaciones, por ejemplo, cuando se abordó el tema del acuerdo de Singapur, que llevó entre uno y dos años. Esos son más o menos los tiempos que se manejan, pero no lo podemos saber. Y esto lo lamento. Es lamentable que se demore el tema de la cooperación política, porque es muy importante cooperar en términos políticos de sostenibilidad, de lucha contra la pobreza, contra la pobreza infantil y otros temas de ese tipo.

En Argentina, los diputados europeos se reunieron con Pablo Quirno, Martín Menem y visitaron una empresa de explotación de Litio en Salta

- ¿Cómo imagina que el acuerdo modificará la inserción de la región en las cadenas globales de valor y la competencia con China?

Eso es algo importante. Nuestro enfoque en la Unión Europea es que necesitamos socios globales, tanto en el ámbito económico como en el político. Los países del Mercosur muchas veces han mirado hacia Estados Unidos y Estados Unidos ha tenido una cierta visión con respecto a ellos. Sabemos que ha considerado a América Latina, en décadas anteriores, como su “patio trasero”.

Sobre China, es muy importante que contemos con esta estrecha cooperación entre dos grandes bloques, el Mercosur por un lado y la Unión Europea por otro, porque China está omnipresente, incluso sin ningún acuerdo comercial. Necesitamos pilares políticos sólidos porque ellos están ahí comprándolo todo, comprando terrenos y construyendo puentes, y haciendo caminos a través del país y construyendo infraestructuras. Es importante para Argentina, pero también lo es para nosotros en la Unión Europea. Lo necesitamos absolutamente. De lo contrario, todos dependemos mucho más de China. Y reducir la dependencia de China es importante. Lo mismo pasa con el Petróleo que viene del Golfo. Depender nunca es bueno.

- ¿Cómo analiza el conflicto en Medio Oriente en términos de seguridad regional, presión inflacionaria y energía, y qué rol puede ocupar Argentina en esta reconfiguración?

Solamente un miembro de la izquierda de nuestro grupo planteó esa pregunta. Por ahora no viene siendo parte de nuestras conversaciones. Pero por supuesto, no podemos negarlo, ¿no? Tenemos Irán, tenemos los bombardeos, tenemos lo que sucede en Palestina, Putin y Ucrania, pero queda claro que el mundo está en llamas, y qué mejor que tener pilares estables y democráticos, y qué mejor que tener un acuerdo con nuestros socios comerciales en un contexto geopolítico tan incierto. Por otra parte, nosotros somos un sistema basado en reglas, no como China; nosotros somos muy adeptos a las reglas y a los principios.

- ¿Qué lugar ocupa la Argentina en la estrategia de inversiones de la Unión Europea y qué sectores prestan atención?

Bueno, hay muchísimos sectores. Tengamos en cuenta que en Alemania hasta los verdes están a favor del acuerdo. El sector agrícola, por supuesto; el sector de los bioquímicos. En términos de cooperación, estamos buscando cómo cooperar con respecto al litio y las baterías. Y sé que hay muchas empresas medianas y pequeñas también interesadas.