El embajador Axel Wahnish anunció la apertura de una ruta aérea que conectará a Argentina e Israel

Según el embajador argentino, la ruta podría estar disponible este año (X: @axelwahnish)

Como parte del fortalecimiento del vínculo entre Argentina e Israel, el embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, anunció la apertura de una ruta aérea directa que conectará a ambos países. Aunque no se dieron a conocer detalles del servicio, el diplomático precisó que el vuelo inaugural podría concretarse antes de fin de año.

La decisión fue informada oficialmente por Wahnish por medio de una publicación en su perfil en la red social X. “Hoy empieza a hacerse realidad un sueño que perseguí con todo mi esfuerzo desde que asumí como embajador. Argentina e Israel tendrán vuelo directo, y esperamos poder inaugurarlo muy pronto, este mismo año”, destacó.

“Es el resultado concreto del vínculo estratégico que el presidente Javier Milei construyó con Israel, y de una inversión que el gobierno israelí decidió realizar en respuesta a esa relación”, apuntó el embajador argentino al asegurar que será “un hito que abre una nueva era entre nuestros países”. Y agregó: “Es un hito que abre una nueva era entre nuestros países. Más comercio. Más inversiones. Más turismo. Más cultura. Más lazos entre nuestros pueblos. El liderazgo de Javier Milei genera beneficios. Y este es uno de ellos”.

Las posibles rutas ofrecidas por Aerolíneas Argentinas para llegar a Israel

El diplomático agradeció al “constante respaldo de nuestro Canciller” Pablo Quirno, al equipo de El Al Israel Airlines -la línea de bandera nacional- como así también a los directivos de la empresa: Levi HaLevi (CEO) y Shlomo Zafrani, (VP del área comercial).

De esta manera, la apertura de la ruta respondería a una iniciativa conjunta de los gobiernos de ambos países, que buscará reforzar los lazos económicos y diplomáticos. Además, consideraron que será la clave para facilitar el intercambio en áreas como turismo, comercio, inversiones y cultura.

El diplomático con sede en la capital israelí ya había sostenido en agosto del año pasado que esta nueva conexión aérea reducirá el tiempo de viaje a aproximadamente 15 o 16 horas. Y también ratificado que los vuelos estarán a cargo de la aerolínea citada. El convenio “es una demostración simbólica de la unión entre los dos pueblos”, enfatizó por entonces.

La aerolíneas El Al Israel Airlines es la que se perfila como la principal candidata para realizar el vuelo directo Buenos Aires - Tel Aviv (REUTERS/Napat Wesshasartar)

La aerolínea israelí El Al Israel Airlines es la principal candidata para operar el trayecto, aunque todavía resta la confirmación oficial y la definición de aspectos técnicos y comerciales. De acuerdo con Israel National News, la compañía evaluaría la viabilidad de la ruta, considerando las ayudas económicas y el contexto de alta demanda para conectar América del Sur y Medio Oriente.

Hasta el momento, una de las rutas más populares para viajar desde Buenos Aires hacia Tel Aviv consistía en abordar un vuelo con escala en Madrid (España), Roma (Italia) y Miami (Estados Unidos). Según el sitio de Aerolíneas Argentinas, estaba disponible la posibilidad de conectar cualquiera de esos tres destinos con la capital israelí, bajo la operación de El Al Israel Airlines.

Según el embajador argentino en Israel, el nuevo vuelo “es el resultado concreto del vínculo estratégico que el presidente Javier Milei construyó con Israel", aquí el jefe de Estado argentino junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu

A su vez, en diciembre del año pasado, el gobierno de Israel informó que analiza la implementación de un subsidio para líneas aéreas con el objetivo de establecer vuelos directos entre Tel Aviv y Buenos Aires, lo que a su vez implica intensificar las conexiones entre Israel y Sudamérica.

El Ministerio de Finanzas israelí planea destinar 20 millones de shekels (USD 6.200.000 aproximadamente) para incentivar a las aerolíneas que establezcan vuelos directos entre el Aeropuerto Ben Gurión y Ezeiza en Buenos Aires, según informaron medios israelíes citados por la agencia AJN.

La propuesta contempla que, a lo largo del año próximo, se asignen el monto mencionado dentro del presupuesto excedente originalmente destinado a la industria de la aviación. Este fondo se utilizará para crear un mecanismo de incentivos dirigido a las aerolíneas que operen la ruta entre 2026 y 2028.