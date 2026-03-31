La Libertad Avanza quiere que Diputados trate la Ley de Glaciares y Hojarasca la próxima semana

El bloque de La Libertad Avanza presentará hoy un pedido para que el proyecto de Ley de Hojarasca, que ingresó hace unos días, tenga giro a una sola de las comisiones con el fin de acelerar los procesos y encaminar un pedido de sesión para la semana que viene.

La intención del bloque del oficialismo es dictaminar la Ley de Glaciares y Hojarasca los primeros días de la semana que viene y avanzar en un pedido de sesión para el próximo miércoles 8 de abril con los dos temas habilitados.

Para que esto suceda, el primer paso se realizará hoy, en donde LLA pedirá que el proyecto que elimina diferentes leyes no repita el camino anterior y se restrinja su giro a las comisiones con el fin de acelerar los plazos.

La primera vez que entró al Congreso el proyecto denominado Hojarasca, la presidencia de la Cámara lo giró a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Ahora los libertarios pedirán a la presidencia acotar el giro para que, en una sola reunión de comisión, se dictamine el proyecto y esté listo para ir la semana que viene al recinto.

“Hoy se va a hacer una presentación para que Hojarasca sea girado sólo a la comisión de Legislación general”, explicó una alta fuente de la Cámara baja. La intención es citar a la comisión el próximo martes 7 de abril y dictaminar ese mismo día.

Federico Sturzenegger

Legislación General tiene 32 miembros y es presidida por el libertario Santiago Santurio. El oficialismo tiene 12 firmas pero que si se suman los socios del PRO, UCR, Independencia e Innovación llega a 17. Unión por la Patria también tiene 12, Provincias Unidas 2 y la Coalición Cívica 1.

El proyecto, que ya había ingresado pero que perdió estado parlamentario por eso fue enviado nuevamente, tendría que tener giro a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda; como fue en el caso anterior.

El segundo tema que el bloque de La Libertad Avanza tiene previsto llevar al recinto es la modificación de la Ley de Glaciares. Luego de las dos jornadas de audiencias públicas que estuvieron plagadas de denuncias por la falta de espacio para que expongan todos los que se anotaron.

La intención del oficialismo es citar al plenario de comisiones de asuntos constitucionales y recursos naturales y tener una reunión informativa con los gobernadores de las provincias mineras o con posibilidades de implementar la minería. Y en el mismo llamado hacer circular el dictamen para la firma.

El oficialismo cuenta con el número necesario para poder tener el dictamen de mayoría y llevar el proyecto al recinto el día siguiente - en Diputados el reglamento lo permite. Asimismo, si apura un llamado a sesión como señalan las fuentes consultadas para el día siguiente, es porque también cuenta con los votos necesarios para aprobar sin modificaciones, tal y como es la intención de ls Casa Rosada, el proyecto de ley que ya llegó con media sanción del Senado.

“Cuando se votó la ley en la Cámara Alta el oficialismo no sólo contó con el apoyo de los bloques aliados como la UCR y el PRO sino que también sumó votos del bloque del peronismo”, recordó una fuente.

En la votación en general el proyecto de ley obtuvo media sanción con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención que fue la neuquina Julieta Corroza. Cuando se llevó adelante la votación en particular el resultado fue el mismo.

Entre los 40 favorables se contabilizaron los votos de los senadores peronistas Sergio Uñac y Lucía Corpacci, ex gobernadores de San Juan y Catamarca, dos provincias mineras.